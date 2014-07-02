Турбо смукателен накрайник

Задвижвана с въздух засмукваща четка. Идеална за килими с дълъг косъм и събиране на животински косми. За интензивно, щателно и хигиенично почистване.

Задвижвана с въздух засмукваща четка. Идеална за килими с дълъг косъм и за събиране на косми от кучета, котки и други животни. Турбочетката се задейства от въздушния поток на прахосмукачката. Ефектът от почистването значително се подобрява благодарение на механично въртящата се четка. Проникналото дълбоко във влакната замърсяване се изважда и надеждно изсмуква. За интензивно, щателно и хигиенно почистване. Подходяща за прахосмукачки VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 и DS 5600

Характеристики и предимства
Задвижвана с въздушна струя четка за почистване
  • Четката за почистване изважда набилия се в килима прах и го изсмуква основно
  • Събира много добре животински косми
  • Събира много добре замърсявания и при килими с дълъг косъм.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Стандартна номинална ширина (мм) 35
Цвят черен
Тегло (кг) 0,614
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,768
Размери (Д х Ш х В) (мм) 280 x 250 x 92
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Килими
  • Килими