Турбо смукателен накрайник
Задвижвана с въздух засмукваща четка. Идеална за килими с дълъг косъм и за събиране на косми от кучета, котки и други животни. Турбочетката се задейства от въздушния поток на прахосмукачката. Ефектът от почистването значително се подобрява благодарение на механично въртящата се четка. Проникналото дълбоко във влакната замърсяване се изважда и надеждно изсмуква. За интензивно, щателно и хигиенно почистване. Подходяща за прахосмукачки VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 и DS 5600
Характеристики и предимства
Задвижвана с въздушна струя четка за почистване
- Четката за почистване изважда набилия се в килима прах и го изсмуква основно
- Събира много добре животински косми
- Събира много добре замърсявания и при килими с дълъг косъм.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,614
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,768
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|280 x 250 x 92
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Килими
