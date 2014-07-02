Задвижвана с въздух засмукваща четка. Идеална за килими с дълъг косъм и за събиране на косми от кучета, котки и други животни. Турбочетката се задейства от въздушния поток на прахосмукачката. Ефектът от почистването значително се подобрява благодарение на механично въртящата се четка. Проникналото дълбоко във влакната замърсяване се изважда и надеждно изсмуква. За интензивно, щателно и хигиенно почистване. Подходяща за прахосмукачки VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 и DS 5600