Удължителен кабел RCX
По отношение на зарядната станция или RTK антената на RCX, удължителният кабел позволява удължаване на връзката към захранването с десет метра.
Удължителният кабел ви дава повече гъвкавост при инсталирането на зарядната станция или RTK антената. Ако в непосредствена близост до желаното място за инсталиране няма електрически контакт, кабелът помага да се преодолее разстоянието.
Характеристики и предимства
Десет метра повече радиус на действие за полагане на захранващия кабел
Може да се използва за зарядна станция или RTK антена
Устойчивостта на атмосферни влияния и класът на защита са запазени
Спецификации
Технически данни
|Дължина на кабела (м)
|10
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,4
|Тегло с опаковката (кг)
|0,496