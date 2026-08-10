Удължителен кабел RCX

По отношение на зарядната станция или RTK антената на RCX, удължителният кабел позволява удължаване на връзката към захранването с десет метра.

Удължителният кабел ви дава повече гъвкавост при инсталирането на зарядната станция или RTK антената. Ако в непосредствена близост до желаното място за инсталиране няма електрически контакт, кабелът помага да се преодолее разстоянието.

Характеристики и предимства
Десет метра повече радиус на действие за полагане на захранващия кабел
Може да се използва за зарядна станция или RTK антена
Устойчивостта на атмосферни влияния и класът на защита са запазени
Спецификации

Технически данни

Дължина на кабела (м) 10
Цвят черен
Тегло (кг) 0,4
Тегло с опаковката (кг) 0,496
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