Универсален комплект кърпи за под Large EasyFix
Две висококачествени универсални големи кърпи за почистване на под за SC 1 Upright. Перфектни резултати при почистване и смяна на кърпата без никакъв контакт с мръсотия: лесно закрепване и премахване благодарение на велкро системата.
Комплектът от 2 силно абсорбиращи и издръжливи универсални големи кърпи за почистване на под EasyFix пасва идеално на SC 1 Upright. Текстилната тъкан със специална структура на примка осигурява особено добро улавяне на мръсотията. Високата паропропускливост позволява отлични и хигиенично чисти резултати при почистване в ъгли и ръбове. Благодарение на системата с велкро, кърпите за почистване на под могат лесно и бързо да бъдат прикрепени към накрайника за под EasyFix на SC 1 Upright: просто натиснете и готово. По време на работа кърпата остава стабилно позиционирана и не може да се изплъзне. След почистване използваната кърпа може да се отстрани без никакъв контакт с мръсотия: за да направите това, стъпете върху стъпалото върху кърпата и издърпайте накрайника за под нагоре и далеч от него.
Характеристики и предимства
Премиум микрофибърСпециалната структура на тъканта осигурява особено добро улавяне на замърсяванията и отлични резултати при цялостно почистване на всички запечатани твърди повърхности. Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Удобна система с велкроКърпа за почистване на под с лесно прикрепване към дюзата с натискане. Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпаБез контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
- За безпроблемно почистване на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,09
|Тегло с опаковката (кг)
|0,127
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 140 x 10
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
- Твърди подове
- Плочки