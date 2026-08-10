Комплектът от 2 силно абсорбиращи и издръжливи универсални големи кърпи за почистване на под EasyFix пасва идеално на SC 1 Upright. Текстилната тъкан със специална структура на примка осигурява особено добро улавяне на мръсотията. Високата паропропускливост позволява отлични и хигиенично чисти резултати при почистване в ъгли и ръбове. Благодарение на системата с велкро, кърпите за почистване на под могат лесно и бързо да бъдат прикрепени към накрайника за под EasyFix на SC 1 Upright: просто натиснете и готово. По време на работа кърпата остава стабилно позиционирана и не може да се изплъзне. След почистване използваната кърпа може да се отстрани без никакъв контакт с мръсотия: за да направите това, стъпете върху стъпалото върху кърпата и издърпайте накрайника за под нагоре и далеч от него.