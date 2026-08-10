Универсален комплект кърпи за под Large EasyFix

Две висококачествени универсални големи кърпи за почистване на под за SC 1 Upright. Перфектни резултати при почистване и смяна на кърпата без никакъв контакт с мръсотия: лесно закрепване и премахване благодарение на велкро системата.

Комплектът от 2 силно абсорбиращи и издръжливи универсални големи кърпи за почистване на под EasyFix пасва идеално на SC 1 Upright. Текстилната тъкан със специална структура на примка осигурява особено добро улавяне на мръсотията. Високата паропропускливост позволява отлични и хигиенично чисти резултати при почистване в ъгли и ръбове. Благодарение на системата с велкро, кърпите за почистване на под могат лесно и бързо да бъдат прикрепени към накрайника за под EasyFix на SC 1 Upright: просто натиснете и готово. По време на работа кърпата остава стабилно позиционирана и не може да се изплъзне. След почистване използваната кърпа може да се отстрани без никакъв контакт с мръсотия: за да направите това, стъпете върху стъпалото върху кърпата и издърпайте накрайника за под нагоре и далеч от него.

Характеристики и предимства
Универсален комплект кърпи за под Large EasyFix: Премиум микрофибър
Премиум микрофибър
Специалната структура на тъканта осигурява особено добро улавяне на замърсяванията и отлични резултати при цялостно почистване на всички запечатани твърди повърхности. Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Универсален комплект кърпи за под Large EasyFix: Удобна система с велкро
Удобна система с велкро
Кърпа за почистване на под с лесно прикрепване към дюзата с натискане. Без приплъзване по пода, докато почиствате
Универсален комплект кърпи за под Large EasyFix: Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
  • За безпроблемно почистване на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,09
Тегло с опаковката (кг) 0,127
Размери (Д × Ш × В) (мм) 345 x 140 x 10
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
  • Твърди подове
  • Плочки