Водоструйки
Пистолети високо налягане
Kärcher Power-дюзи
Шлангове високо налягане
Уред за почистване подове и площи
Системи за пяна
Почистване на фасади и соларни панели
Устройства за водно бластиране
Монтажни комплекти
- Монтажен к-т кран
- Монтажен к-т колела
- Монтажен к-т контрол на пламъка
- Монтажен к-т разширителен съд
- Монтажен к-т дистанционно управление
- Монтажен к-т монетно дистанционно управление
- Монтажен к-т воден филтър
- Монтажен к-т плътни гуми
- Монтажен к-т стационарни водоструйки
- Конструкция за закрепване Cage
- Retro-fit HD-Trailer
- Mounting kit HDS-Trailer