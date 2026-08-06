WV Микрофибърни кърпи за външно приложение
Идеални за външни прозорци: Микрофибърни кърпи с велкро и голям брой абразивни влакна. Включва и стъргалка за най-упоритите замърсявания.
Благодарение на закрепването с велкро, кърпата от микрофибър може много лесно да бъде прикрепена към пулверизатора и също така да бъде заменена. Тъй като има голям брой абразивни влакна, е изключително подходяща за почистване на прозорци отвън. Прикрепената стъргалка премахва дори най-упоритите замърсявания от повърхността.
Характеристики и предимства
Микрофибърна кърпа за избърсване отвън
- За блестящи прозорци без ивици
закрепяне с велкро
- Благодарение на системата за закрепване с велкро, кърпите от микрофибър могат много лесно да бъдат заменени.
Стъргалка за замърсявания
Съвместим с бутилката-спрей WV 2.633-129.0
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|2
|Текстилен състав
|70% полиестер; 30% полиамид
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,05
|Тегло с опаковката (кг)
|0,082
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 275 x 30
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Сфера на приложение
- Прозорци и стъклени повърхности
- Плочки
- Огледала
- Дори упорита мръсотия