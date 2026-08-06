WV Микрофибърни кърпи за външно приложение

Идеални за външни прозорци: Микрофибърни кърпи с велкро и голям брой абразивни влакна. Включва и стъргалка за най-упоритите замърсявания.

Благодарение на закрепването с велкро, кърпата от микрофибър може много лесно да бъде прикрепена към пулверизатора и също така да бъде заменена. Тъй като има голям брой абразивни влакна, е изключително подходяща за почистване на прозорци отвън. Прикрепената стъргалка премахва дори най-упоритите замърсявания от повърхността.

Характеристики и предимства
Микрофибърна кърпа за избърсване отвън
  • За блестящи прозорци без ивици
закрепяне с велкро
  • Благодарение на системата за закрепване с велкро, кърпите от микрофибър могат много лесно да бъдат заменени.
Стъргалка за замърсявания
Съвместим с бутилката-спрей WV 2.633-129.0
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 2
Текстилен състав 70% полиестер; 30% полиамид
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,05
Тегло с опаковката (кг) 0,082
Размери (Д × Ш × В) (мм) 70 x 275 x 30
Сфера на приложение
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Плочки
  • Огледала
  • Дори упорита мръсотия