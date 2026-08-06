Благодарение на закрепването с велкро, кърпата от микрофибър може много лесно да бъде прикрепена към пулверизатора и също така да бъде заменена. Тъй като има голям брой абразивни влакна, е изключително подходяща за почистване на прозорци отвън. Прикрепената стъргалка премахва дори най-упоритите замърсявания от повърхността.