WV Микрофибърни кърпи за вътрешно приложение (2 бр.)

Висококачествените микрофибърни кърпи с велкро за оптимално почистване на всякакви гладки повърхности.

Благодарение на закрепването с велкро, микрофибърните кърпи могат лесно да бъдат прикрепени към пулверизатора, както и да бъдат сменени.

Характеристики и предимства
Микрофибърна кърпа
  • За блестящи прозорци без ивици
закрепяне с велкро
  • Благодарение на системата за закрепване с велкро, кърпите от микрофибър могат много лесно да бъдат заменени.
Съвместим с бутилката-спрей WV 2.633-129.0
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 2
Текстилен състав 85% Полиестер; 15% Полиамид
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,042
Тегло с опаковката (кг) 0,073
Размери (Д × Ш × В) (мм) 70 x 275 x 30
Сфера на приложение
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Плочки
  • Огледала