WV Микрофибърни кърпи за вътрешно приложение (2 бр.)
Висококачествените микрофибърни кърпи с велкро за оптимално почистване на всякакви гладки повърхности.
Благодарение на закрепването с велкро, микрофибърните кърпи могат лесно да бъдат прикрепени към пулверизатора, както и да бъдат сменени.
Характеристики и предимства
Микрофибърна кърпа
- За блестящи прозорци без ивици
закрепяне с велкро
- Благодарение на системата за закрепване с велкро, кърпите от микрофибър могат много лесно да бъдат заменени.
Съвместим с бутилката-спрей WV 2.633-129.0
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|2
|Текстилен състав
|85% Полиестер; 15% Полиамид
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,042
|Тегло с опаковката (кг)
|0,073
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 275 x 30
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Прозорци и стъклени повърхности
- Плочки
- Огледала