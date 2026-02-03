Акумулаторния уред за почистване на прозорци WV 6 Plus Multi Edition впечатлява с иновативната си технология за устни и дълъг живот на батерията. Удължената всмукателна устна дава възможност за премахване на цялото замърсяване от повърхността без прекъсване. Специалното издание не само почиства ефективно, но и стилно: Включва 3 допълнителни цветни устни за поставяне, които придават на уреда за почистване на прозорци индивидуален щрих. В допълнение, WV 6 Plus е още по-издръжлив с изключително дълго време на работа от 100 минути. И благодарение на дисплея, който показва оставащото време на батерията до минута, почистването може да бъде планирано точно. Както обикновено, интелигентната комбинация от спрей бутилка и микрофибър, както и смукателната функция на смукачката за прозорци осигуряват високо ефективно почистване и искрящи чисти прозорци - без ивици и остатъци. В допълнение, ергономичната смукачка за прозорци за батерии Kärcher WV 6 Plus Multi Edition позволява особено хигиенично почистване на прозорците, тъй като няма пряк контакт с мръсната вода.