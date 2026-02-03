WV 6 Plus Multi Edition
С иновативна технология за смяна на гумените пера и 3 допълнителни цветни пера: акумулаторния уред за почистване на прозорци WV 6 Plus Multi Edition с индивидуална грижа за чисти, без ивици прозорци за възможно най-кратко време.
Акумулаторния уред за почистване на прозорци WV 6 Plus Multi Edition впечатлява с иновативната си технология за устни и дълъг живот на батерията. Удължената всмукателна устна дава възможност за премахване на цялото замърсяване от повърхността без прекъсване. Специалното издание не само почиства ефективно, но и стилно: Включва 3 допълнителни цветни устни за поставяне, които придават на уреда за почистване на прозорци индивидуален щрих. В допълнение, WV 6 Plus е още по-издръжлив с изключително дълго време на работа от 100 минути. И благодарение на дисплея, който показва оставащото време на батерията до минута, почистването може да бъде планирано точно. Както обикновено, интелигентната комбинация от спрей бутилка и микрофибър, както и смукателната функция на смукачката за прозорци осигуряват високо ефективно почистване и искрящи чисти прозорци - без ивици и остатъци. В допълнение, ергономичната смукачка за прозорци за батерии Kärcher WV 6 Plus Multi Edition позволява особено хигиенично почистване на прозорците, тъй като няма пряк контакт с мръсната вода.
Характеристики и предимства
Подобрена технология на перата
- Иновативните дълги пера правят чистенето още по-лесно - идеално за приложение близо до пода.
Удължено време за работа на батерията
- Удължено време за работа на баретерията на 100 минути позволява чистене без прекъсване.
Бързо и чисто изсипване на резервоара.
- Бързо и лесно почистване на контейнера с мръсна вода, без контакт с мръсната вода.
Атрактивен дизайн.
- Визуален акцент: Черен дизайн на устройството и различни цветове на гумените пера.
Приятно тих
- Ниският работен шум на уреда за прозорци прави работата още по-приятна.
Дисплей показващ оставащото работно време на батерията
- Дисплей показващ оставащото работно време на батерията. Чистенето може да бъде лесно планирано.
Сменяеми пера
- Перата може лесно да се отделят от смукателната дюза и да се почистят след всяка употреба.
Три пъти по-бърз
- Почистването на прозорци е три пъти по-бързо с уреда за почистване на прозорци в сравнение с обичайните методи.
Резултат без капки и ивици
- Благодарение на електрическото изсмукване на водата веднъж за винаги се слага край на капенето. За блестящо чисти прозорци.
Многообразие на приложение
- Подходящ за всякакви гладки повърхности като плочки, огледала или душ кабини.
Спецификации
Технически данни
|Работна ширина на смукателния накрайник (мм)
|280
|Обем на резервоара за мръсна вода (мл)
|150
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|100
|Време за зареждане на батерията (мин)
|170
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 300
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Тегло вкл. акумулаторните батерии (кг)
|0,76
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,76
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,444
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|126 x 280 x 310
Обхват на доставката
- Зарядно устройство: Бързо зарядно устройство (1 бр.)
- Пулверизатор Extra с микрофибърна кърпа
- Почистващи препарати: RM 503 Window Vac, 20 мл
- Смукателен накрайник, голям: 3 x
Оборудване
- Смукателна дюза
- Възможност за смяна на смукателния накрайник.
Сфера на приложение
- Гладки повърхности
- Прозорци и стъклени повърхности
- Огледала
- Плочки
- Стъклени маси
- Плочки