WV 6 Plus Multi Edition

С иновативна технология за смяна на гумените пера и 3 допълнителни цветни пера: акумулаторния уред за почистване на  прозорци WV 6 Plus Multi Edition с индивидуална грижа за чисти, без ивици прозорци за възможно най-кратко време.

Акумулаторния уред за почистване на прозорци WV 6 Plus Multi Edition впечатлява с иновативната си технология за устни и дълъг живот на батерията. Удължената всмукателна устна дава възможност за премахване на цялото замърсяване от повърхността без прекъсване. Специалното издание не само почиства ефективно, но и стилно: Включва 3 допълнителни цветни устни за поставяне, които придават на уреда за почистване на прозорци индивидуален щрих. В допълнение, WV 6 Plus е още по-издръжлив с изключително дълго време на работа от 100 минути. И благодарение на дисплея, който показва оставащото време на батерията до минута, почистването може да бъде планирано точно. Както обикновено, интелигентната комбинация от спрей бутилка и микрофибър, както и смукателната функция на смукачката за прозорци осигуряват високо ефективно почистване и искрящи чисти прозорци - без ивици и остатъци. В допълнение, ергономичната смукачка за прозорци за батерии Kärcher WV 6 Plus Multi Edition позволява особено хигиенично почистване на прозорците, тъй като няма пряк контакт с мръсната вода.

Характеристики и предимства
Подобрена технология на перата
  • Иновативните дълги пера правят чистенето още по-лесно - идеално за приложение близо до пода.
Удължено време за работа на батерията
  • Удължено време за работа на баретерията на 100 минути позволява чистене без прекъсване.
Бързо и чисто изсипване на резервоара.
  • Бързо и лесно почистване на контейнера с мръсна вода, без контакт с мръсната вода.
Атрактивен дизайн.
  • Визуален акцент: Черен дизайн на устройството и различни цветове на гумените пера.
Приятно тих
  • Ниският работен шум на уреда за прозорци прави работата още по-приятна.
Дисплей показващ оставащото работно време на батерията
  • Дисплей показващ оставащото работно време на батерията. Чистенето може да бъде лесно планирано.
Сменяеми пера
  • Перата може лесно да се отделят от смукателната дюза и да се почистят след всяка употреба.
Три пъти по-бърз
  • Почистването на прозорци е три пъти по-бързо с уреда за почистване на прозорци в сравнение с обичайните методи.
Резултат без капки и ивици
  • Благодарение на електрическото изсмукване на водата веднъж за винаги се слага край на капенето. За блестящо чисти прозорци.
Многообразие на приложение
  • Подходящ за всякакви гладки повърхности като плочки, огледала или душ кабини.
Спецификации

Технически данни

Работна ширина на смукателния накрайник (мм) 280
Обем на резервоара за мръсна вода (мл) 150
Време за работа с едно зареждане (мин) 100
Време за зареждане на батерията (мин) 170
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) прибл. 300
Напрежение (В) 100 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Тегло вкл. акумулаторните батерии (кг) 0,76
Тегло без аксесоари (кг) 0,76
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,444
Размери (Д х Ш х В) (мм) 126 x 280 x 310

Обхват на доставката

  • Зарядно устройство: Бързо зарядно устройство (1 бр.)
  • Пулверизатор Extra с микрофибърна кърпа
  • Почистващи препарати: RM 503 Window Vac, 20 мл
  • Смукателен накрайник, голям: 3 x

Оборудване

  • Смукателна дюза
  • Възможност за смяна на смукателния накрайник.
Акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 6 Plus Multi Edition
Сфера на приложение
  • Гладки повърхности
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Огледала
  • Плочки
  • Стъклени маси
  • Плочки
Аксесоари
Почистващи препарати