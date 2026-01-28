Удобен многофункционален фенер, захранван с батерии, осигурява по-добри условия на осветеност навсякъде, където е необходима повече светлина, независимо дали става въпрос за работа или дейности в свободното време. С две нива на яркост и максимум 280 лумена, фенерът може да се регулира, за да отговаря на различни приложения. Гъвкавата въртяща се осветителна глава за насочване на светлината точно там, където е необходима. Дръжката за носене улеснява преместването на акумулаторния фенер. Може да се използва като захранващо устройство (power bank): малки електронни устройства като смартфони или таблети могат да се зареждат от един USB-A и един USB-C порт. Бутонът за активиране на USB предотвратява захранването в режим на готовност, когато USB портовете не се използват. След 30 секунди без свързано устройство, USB портовете се изключват, така че батерията да не се разреди преждевременно.