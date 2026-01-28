Фенер с USB 18V

Многофункционален фенер, захранван с батерии, внася светлина в тъмнината, където е необходима. Включва функция за зареждане на електронни устройства, като смартфони или таблети.

Удобен многофункционален фенер, захранван с батерии, осигурява по-добри условия на осветеност навсякъде, където е необходима повече светлина, независимо дали става въпрос за работа или дейности в свободното време. С две нива на яркост и максимум 280 лумена, фенерът може да се регулира, за да отговаря на различни приложения. Гъвкавата въртяща се осветителна глава за насочване на светлината точно там, където е необходима. Дръжката за носене улеснява преместването на акумулаторния фенер. Може да се използва като захранващо устройство (power bank): малки електронни устройства като смартфони или таблети могат да се зареждат от един USB-A и един USB-C порт. Бутонът за активиране на USB предотвратява захранването в режим на готовност, когато USB портовете не се използват. След 30 секунди без свързано устройство, USB портовете се изключват, така че батерията да не се разреди преждевременно.

Характеристики и предимства
Две нива на яркост
Яркостта може да се регулира, за да отговаря на приложението, в зависимост от това дали се желае максимална яркост или приглушена светлина. Максимална осветителна мощност от 280 лумена.
Гъвкава въртяща се осветителна глава
Светлината може да бъде насочена под произволен ъгъл за оптимално осветяване, независимо от позицията.
Интегрирана захранваща банка
1 × USB-A и 1 × USB-C. Може да се използва за зареждане на малки електронни устройства като смартфони или таблети, когато няма налична електрическа връзка.
Комфортна дръжка за носене
  • Компактен размер, лесен за носене.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
  • Уредът може да се изпозлва с всички 18 V акумулаторни батерии от Battery Power платформата на Керхер
  • Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
  • Мощен, издръжлив и дълготраен благодарение на литиево-йонните батерии.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Нива на яркост 2
Светлинен поток (lm) макс. 280
USB-A изходна мощност (A) 0,5
USB-C изходна мощност (A) 2
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 540 (2,5 Ah) / макс. 1080 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 0,39
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,54
Размери (Д х Ш х В) (мм) 100 x 102 x 199

Оборудване

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • USB-A порт
  • USB-C порт
Сфера на приложение
  • За осветяване на тъмни зони при работа в работилница, мазе или таван
  • Мазе
  • Работилница
  • Тераси
  • Тераса
  • В движение
  • Палатки/къмпинг оборудване
Аксесоари
