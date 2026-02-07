HGE 36-60 Battery

Мощния акумулаторен храсторез HGE 36-60 Battery разполага със 180° въртяща дръжка за повече удобство по време на работа, както и 2-степенно регулиране на скоростта на работа.

Акумулаторния храсторез HGE 36-60 Battery разполага с 2-степенно регулиране на скоростта на работа. По този начин, в зависимост от приложението, може да се избира между максимална скорост или максимално дълго време на работа. Функцията "Трион" позволява рязането на по-дебели клони. Храсторезът разполага и със 180° въртяща се дръжка, което осигурява повече удобство по време на работа. Колектора разположен върху ножа не позволява на вече отрязаните клончета да попаднат в храстите. Срязания с лазер и диамантено заточен нож на храстореза осигурява винаги отлични резултати. На върха на острието има протектор. Той има две функции - да предпазва ножа или предмети непосредствено разположени около храстите и дава възможност уреда да бъде закачен на стената, за да спести място при съхранение. Храстореза HGE 36-60 Battery разполага със система против блокиране, което осигурява по-дълго време за работа без прекъсване.

Характеристики и предимства
Акумулаторна ножица за жив плет HGE 36-60 Battery: 2 настройки на скоростта
2 настройки на скоростта
Акумулаторна ножица за жив плет HGE 36-60 Battery: Въртяща се дръжка
Въртяща се дръжка
Акумулаторна ножица за жив плет HGE 36-60 Battery: Колектор за клонки
Колектор за клонки
Функция "Трион"
Лазерно срязан и диамантено заточен
Ергономичен дизайн на дръжката
Защита
Двустепенна система за безопасност
36 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Дължина на рязане (см) 60
Разстояние между зъбите на ножа (мм) 26
Настройка на скоростта Да
Степени на скорост 2
Скорост на ножа (pазр./мин) степен 1: 2700 / степен 2: 760
Вид резци Лазерно изрязан, диамантено заточен
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 36
Производителност с едно зареждане (м) макс. 600 (2,5 Ah) / макс. 1200 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 85 (2,5 Ah) / макс. 170 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 3,33
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,09
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1077 x 213 x 183

Височина на живия плет: 1 m при рязане от едната страна на 1-ва скорост

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Защита на острието
  • Колектор за клонки

Оборудване

  • Ръкохватка: Въртяща се
  • Функция "Трион"
  • Защита
  • Кука за окачване


Видео

Сфера на приложение
  • Храсти, плетове
  • Храсти
Аксесоари
