HGE 36-60 Battery
Мощния акумулаторен храсторез HGE 36-60 Battery разполага със 180° въртяща дръжка за повече удобство по време на работа, както и 2-степенно регулиране на скоростта на работа.
Акумулаторния храсторез HGE 36-60 Battery разполага с 2-степенно регулиране на скоростта на работа. По този начин, в зависимост от приложението, може да се избира между максимална скорост или максимално дълго време на работа. Функцията "Трион" позволява рязането на по-дебели клони. Храсторезът разполага и със 180° въртяща се дръжка, което осигурява повече удобство по време на работа. Колектора разположен върху ножа не позволява на вече отрязаните клончета да попаднат в храстите. Срязания с лазер и диамантено заточен нож на храстореза осигурява винаги отлични резултати. На върха на острието има протектор. Той има две функции - да предпазва ножа или предмети непосредствено разположени около храстите и дава възможност уреда да бъде закачен на стената, за да спести място при съхранение. Храстореза HGE 36-60 Battery разполага със система против блокиране, което осигурява по-дълго време за работа без прекъсване.
Характеристики и предимства
2 настройки на скоростта
Въртяща се дръжка
Колектор за клонки
Функция "Трион"
Лазерно срязан и диамантено заточен
Ергономичен дизайн на дръжката
Защита
Двустепенна система за безопасност
36 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Дължина на рязане (см)
|60
|Разстояние между зъбите на ножа (мм)
|26
|Настройка на скоростта
|Да
|Степени на скорост
|2
|Скорост на ножа (pазр./мин)
|степен 1: 2700 / степен 2: 760
|Вид резци
|Лазерно изрязан, диамантено заточен
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|36
|Производителност с едно зареждане (м)
|макс. 600 (2,5 Ah) / макс. 1200 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 85 (2,5 Ah) / макс. 170 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,33
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,09
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1077 x 213 x 183
Височина на живия плет: 1 m при рязане от едната страна на 1-ва скорост
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Защита на острието
- Колектор за клонки
Оборудване
- Ръкохватка: Въртяща се
- Функция "Трион"
- Защита
- Кука за окачване
Видео
Сфера на приложение
- Храсти, плетове
- Храсти