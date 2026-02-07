Мощна и изключително маневрена: задвижвана от две 18 V батерии и безчетков 36 V мотор, косачката LMO 4-18 Dual е идеалното решение за тревни площи до 450 м². Ниското тегло прави косачката особено маневрена и удобна. Тя може да се бута лесно дори по неравен терен и около препятствия. Работната ширина е 37 см, а височината на косене може лесно да се регулира на пет нива между 25 и 65 мм. Благодарение на интелигентното управление на мотора с функцията iPower, скоростта автоматично се настройва според състоянието на тревата по време на косене. Гребените за трева автоматично събират трева дори когато тя расте близо до краищата. Със системата за косене 2-в-1 окосената трева се разпределя равномерно върху тревата чрез приставка за мулчиране, за да служи като тор, или алтернативно се събира в големия 40-литров контейнер за трева – за по-дълго непрекъснато косене. Височината на дръжката може да се регулира за удобно работно положение. Когато рамката се сгъне, косачката заема по-малко място при съхранение. Има голяма, здрава дръжка за пренасяне по стълби и през прагове. Съвместима с всички сменяеми батерии от платформата 18V Kärcher Battery Power.