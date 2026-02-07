LMO 4-18 Dual
Задвижвана от две 18V батерии за мощен 36V мотор, в комбинация с ширина на косене от 37 см – идеална за тревни площи до 450 м².
Мощна и изключително маневрена: задвижвана от две 18 V батерии и безчетков 36 V мотор, косачката LMO 4-18 Dual е идеалното решение за тревни площи до 450 м². Ниското тегло прави косачката особено маневрена и удобна. Тя може да се бута лесно дори по неравен терен и около препятствия. Работната ширина е 37 см, а височината на косене може лесно да се регулира на пет нива между 25 и 65 мм. Благодарение на интелигентното управление на мотора с функцията iPower, скоростта автоматично се настройва според състоянието на тревата по време на косене. Гребените за трева автоматично събират трева дори когато тя расте близо до краищата. Със системата за косене 2-в-1 окосената трева се разпределя равномерно върху тревата чрез приставка за мулчиране, за да служи като тор, или алтернативно се събира в големия 40-литров контейнер за трева – за по-дълго непрекъснато косене. Височината на дръжката може да се регулира за удобно работно положение. Когато рамката се сгъне, косачката заема по-малко място при съхранение. Има голяма, здрава дръжка за пренасяне по стълби и през прагове. Съвместима с всички сменяеми батерии от платформата 18V Kärcher Battery Power.
Характеристики и предимства
18 V + 18 V = 36 V мощност
Мощен безчетков мотор
iPower
Система за косене 2 в 1
Ефективно пълнене на коша за събиране на трева
Лесно регулиране на височината на рязане
Коси до ръба на моравата
Спестяващ място дизайн
Вградена дръжка за носене
Ергономична концепция за работа
Спецификации
Технически данни
|Напрежение на двигателя (В)
|36
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Широчина на косене (см)
|37
|Височина на косене (мм)
|25 - 65
|Настойки на височина на косене
|5x
|Капацитет на коша за трева (л)
|40
|Задвижване
|Безчетков мотор
|Скорост на въртене (об/мин)
|3500
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Брой необходими батерии (бр.)
|2
|Производителност с едно зареждане (м²)
|макс. 450 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 40 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|14,171
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1222 x 437 x 1002
Обхват на доставката
- Вариант: Батерии и зарядно не са включени
- Приставка за мулчиране
- Кош за трева
Оборудване
- Нож
- Дръжка, регулируема на височина
- Вградена дръжка за носене
- Индикатор за степента на запълване
Видео
Сфера на приложение
- Морава