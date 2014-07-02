Идеалният комплект с маркуч за начинаещи. Комплектът се състои от маркуч Standart 20 m (1/2"), пръскачка, G3/4-кранова връзка с G1/2-редуктор, универсален куплунг за маркучи, универсален куплунг за маркучи с Aqua Stop. Градинските маркучи от серията за напояване на Керхер се отличават с висока гъвкавост, издръжливост и устойчивост на прегъване. Предимствата са налице: дълга продължителност на експлоатационния и лесна употреба. Керхер: разумният избор за вашето поливане.