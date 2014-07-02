Комплект маркуч, 20 m
Комплект маркуч Standart 20 m (1/2"), пръскачка, G3/4-кранова връзка с G1/2-редуктор, универсален куплунг за маркучи, универсален куплунг за маркучи с Aqua Stop.
Идеалният комплект с маркуч за начинаещи. Комплектът се състои от маркуч Standart 20 m (1/2"), пръскачка, G3/4-кранова връзка с G1/2-редуктор, универсален куплунг за маркучи, универсален куплунг за маркучи с Aqua Stop. Градинските маркучи от серията за напояване на Керхер се отличават с висока гъвкавост, издръжливост и устойчивост на прегъване. Предимствата са налице: дълга продължителност на експлоатационния и лесна употреба. Керхер: разумният избор за вашето поливане.
Характеристики и предимства
20 m 1/2"-стандартен маркуч
- Идеален комплект за начинаещи
Система за бърз монтаж
- Подходящ за всички известни марки.
Пистолет с регулируеми струи
- Видът на струята може да се променя от „твърда до мека”
Универсален куплунг за маркуч 2.645-191.0
- Подходящ за всички известни марки.
Спецификации
Технически данни
|Диаметър
|1/2″
|Дължина на маркуча (м)
|20
|Размер на резбата
|G3/4
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|2,22
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,284
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|360 x 360 x 100
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Оборудване
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти