Комплект маркуч, 20 m

Комплект маркуч Standart 20 m (1/2"), пръскачка, G3/4-кранова връзка с G1/2-редуктор, универсален куплунг за маркучи, универсален куплунг за маркучи с Aqua Stop.

Идеалният комплект с маркуч за начинаещи. Комплектът се състои от маркуч Standart 20 m (1/2"), пръскачка, G3/4-кранова връзка с G1/2-редуктор, универсален куплунг за маркучи, универсален куплунг за маркучи с Aqua Stop. Градинските маркучи от серията за напояване на Керхер се отличават с висока гъвкавост, издръжливост и устойчивост на прегъване. Предимствата са налице: дълга продължителност на експлоатационния и лесна употреба. Керхер: разумният избор за вашето поливане.

Характеристики и предимства
20 m 1/2"-стандартен маркуч
  • Идеален комплект за начинаещи
Система за бърз монтаж
  • Подходящ за всички известни марки.
Пистолет с регулируеми струи
  • Видът на струята може да се променя от „твърда до мека”
Универсален куплунг за маркуч 2.645-191.0
  • Подходящ за всички известни марки.
Спецификации

Технически данни

Диаметър 1/2″
Дължина на маркуча (м) 20
Размер на резбата G3/4
Цвят жълт
Тегло (кг) 2,22
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,284
Размери (Д х Ш х В) (мм) 360 x 360 x 100

Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.

Оборудване

  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
Комплект маркуч, 20 m
Комплект маркуч, 20 m
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти