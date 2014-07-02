Комплект маркуч с държач за маркуч – идеален за маркуч за водоструйка. Комплектът с маркуч се състои от държач за маркуч, 15 m маркуч от серията PrimoFlex® (1/2"), пръскачка, G1-кранова връзка с G3/4-редуктор, универсален куплунг за маркучи, както и универсален куплунг за маркучи с Aqua Stop. Градинските маркучи от серията за напояване на Керхер се отличават с висока гъвкавост, издръжливост и устойчивост на прегъване. Предимствата са налице: дълга експлоатационна продължителност и лесна употреба. Керхер: разумният избор за вашето поливане.