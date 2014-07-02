Комплект маркуч със стойка, 15 m
Комплект маркуч с държач за маркуч, 15 m PrimoFlex®-маркуч (1/2"), пръскачка, G1-кранова връзка с G3/4-редуктор, универсален куплунг за маркучи, универсален куплунг за маркучи с Aqua Stop.
Комплект маркуч с държач за маркуч – идеален за маркуч за водоструйка. Комплектът с маркуч се състои от държач за маркуч, 15 m маркуч от серията PrimoFlex® (1/2"), пръскачка, G1-кранова връзка с G3/4-редуктор, универсален куплунг за маркучи, както и универсален куплунг за маркучи с Aqua Stop. Градинските маркучи от серията за напояване на Керхер се отличават с висока гъвкавост, издръжливост и устойчивост на прегъване. Предимствата са налице: дълга експлоатационна продължителност и лесна употреба. Керхер: разумният избор за вашето поливане.
Характеристики и предимства
15 m 1/2" PrimoFlex® маркуч
Идеален комплект за употреба като захранващ маркуч за водоструйка
Система за бърз монтаж
- Подходящ за всички известни марки.
Държач за маркуч
- За практично съхранение
Пръскачка с регулируема струя
- Видът на струята може да се променя от „твърда до мека”
Спецификации
Технически данни
|Диаметър
|1/2″
|Дължина на маркуча (м)
|15
|Размер на резбата
|G1
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|2,02
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,059
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|260 x 260 x 110
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Оборудване
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти