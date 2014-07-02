Комплект маркуч със стойка, 15 m

Комплект маркуч с държач за маркуч, 15 m PrimoFlex®-маркуч (1/2"), пръскачка, G1-кранова връзка с G3/4-редуктор, универсален куплунг за маркучи, универсален куплунг за маркучи с Aqua Stop.

Комплект маркуч с държач за маркуч – идеален за маркуч за водоструйка. Комплектът с маркуч се състои от държач за маркуч, 15 m маркуч от серията PrimoFlex® (1/2"), пръскачка, G1-кранова връзка с G3/4-редуктор, универсален куплунг за маркучи, както и универсален куплунг за маркучи с Aqua Stop. Градинските маркучи от серията за напояване на Керхер се отличават с висока гъвкавост, издръжливост и устойчивост на прегъване. Предимствата са налице: дълга експлоатационна продължителност и лесна употреба. Керхер: разумният избор за вашето поливане.

Характеристики и предимства
15 m 1/2" PrimoFlex® маркуч
Идеален комплект за употреба като захранващ маркуч за водоструйка
Система за бърз монтаж
  • Подходящ за всички известни марки.
Държач за маркуч
  • За практично съхранение
Пръскачка с регулируема струя
  • Видът на струята може да се променя от „твърда до мека”
Спецификации

Технически данни

Диаметър 1/2″
Дължина на маркуча (м) 15
Размер на резбата G1
Цвят жълт
Тегло (кг) 2,02
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,059
Размери (Д х Ш х В) (мм) 260 x 260 x 110

Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.

Оборудване

  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
Комплект маркуч със стойка, 15 m
Комплект маркуч със стойка, 15 m
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти