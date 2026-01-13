Комплект с всичко необходимо за удобното поливане на градината. Пистолетът за поливане (арт. н-р 2.645-265.0) улеснява работата благодарение на заключващия се спусък. Разполага с два вида струя: точкова и конусовидна, като превключването става плавно. Така можете да поливате цветни и зеленчукови лехи, но и да отстранявате едри замърсявания от тераси и градински мебели. Комплектът включва и адаптер за кран G3/4" с редуктор G1/2" и 2 универсални връзки (едната с Aqua Stop). Връзката с Aqua Stop предотвратява изтичането на вода в края на маркуча дори и при отворен кран (например при изваждане на разпръскващия накрайник). Връзките са универсално приложими за всички популярни диаметри на градинските маркучи. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.