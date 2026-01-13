Комплект с пистолет за поливане

Готови за поливането на градината: Освен пистолета за поливане комплектът включва адаптер за кран и 2 универсални връзки – едната с Aqua Stop.

Комплект с всичко необходимо за удобното поливане на градината. Пистолетът за поливане (арт. н-р 2.645-265.0) улеснява работата благодарение на заключващия се спусък. Разполага с два вида струя: точкова и конусовидна, като превключването става плавно. Така можете да поливате цветни и зеленчукови лехи, но и да отстранявате едри замърсявания от тераси и градински мебели. Комплектът включва и адаптер за кран G3/4" с редуктор G1/2" и 2 универсални връзки (едната с Aqua Stop). Връзката с Aqua Stop предотвратява изтичането на вода в края на маркуча дори и при отворен кран (например при изваждане на разпръскващия накрайник). Връзките са универсално приложими за всички популярни диаметри на градинските маркучи. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.

Характеристики и предимства
Ергономичен регулиращ вентил
  • Регулиране на силата на струята с една ръка.
Лесно заключване на спусъка
  • За удобно и продължително напояване.
Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга
  • Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).
Aqua Stop
  • За безопасно откачане на аксесоарите от маркуча без пръскане.
Самооттичане
  • Оптимална защита срещу замръзване.
Съединители за маркучи (1/2", 5/8")
  • Подходящ за всички градински маркучи на пазара.
Система за бърз монтаж
  • Подходящ за всички известни марки.
Спецификации

Технически данни

Цвят жълт
Тегло (кг) 0,112
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,198
Размери (Д х Ш х В) (мм) 167 x 41,5 x 141,5

Оборудване

  • Видове струя: 2
  • Заключване дръжката
  • Регулиращо се количество на водата
  • Функция за самоотичане
  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
Комплект с пистолет за поливане


Сфера на приложение
  • Поливане на растения
  • Цветна леха, зеленчукова леха
  • За почистване на леко замърсени повърхности