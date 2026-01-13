Мултифункционален пистолет за поливане Plus

Четири вида струя, комфортна въртяща се дръжка и мембранна технология: Мултифункционалният пистолет Plus е подходящ за по-сложни задачи за поливане.

С мултифункционалния пистолет за поливане Plus се справяте лесно с по-сложните задачи за поливане на растения с различни потребности на вода. Новата разработена от Kärcher мембранна технология гарантира плътността на струята на разпръскващата глава при всяко приложение - дори и по време на смяна на вида на струята. При необходимост мембраната може да бъде извадена и почистена - за да бъдат резултатите винаги оптимални. Въртящата се дръжка осигурява индивидуален комфорт - заключващият спусък може да бъде ориентиран напред или назад. Освен това моделът осигурява 4 вида на струята: душ, точкова и плоска струя, както и водна мъгла. Последната е подходяща за нежно поливане на чувствителни цветя, докато първата е идеална за цветя и лехи. За почистване в градината се препоръчва точковата струя. Количеството вода се настройва съобразно потребността чрез обслужвания с една ръка регулиращ вентил. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.

Характеристики и предимства
Специална мембранна технология
  • Без прокапване при смяна на формата на струята и при спиране на водата.
Въртяща се дръжка
  • Възможност за обръщане на спусъка напред и назад.
Ергономичен регулиращ вентил
  • Регулиране на силата на струята с една ръка.
Лесно заключане на спусъка
  • За удобно и продължително напояване.
Четири форми на струята: дъжд, хоризонтална плоска струя, аерирана струя, мъгла
  • Точната форма на струята според приложението.
Елементи от мек изкуствен материал
  • За комфорт и защита срещу повреди.
Самооттичане
  • Оптимална защита срещу замръзване.
Свалящ се диск
  • За почистване на мембраната и запушени дюзи.
Спецификации

Технически данни

Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,22
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,245
Размери (Д х Ш х В) (мм) 240 x 70 x 127

Оборудване

  • Видове струя: 4
  • Въртяща се дръжка
  • Заключване дръжката
  • Регулиращо се количество на водата
  • Функция за самоотичане
  • Елементи от мек изкуствен материал
  • Модел на пръскане: спрей мъгла
  • Модел на пръскане: хоризонтална плоска струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
  • Модел на пръскане: пръскачка
Видео

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Цветна леха, зеленчукова леха
  • За почистване на леко замърсени повърхности
  • За почистване от листа
  • За нежно поливане на чувствителни растения като напр. разсад
  • Храсти, плетове
  • За напояване на саксийни растения
