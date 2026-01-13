Мултифункционален пистолет за поливане Plus
Четири вида струя, комфортна въртяща се дръжка и мембранна технология: Мултифункционалният пистолет Plus е подходящ за по-сложни задачи за поливане.
С мултифункционалния пистолет за поливане Plus се справяте лесно с по-сложните задачи за поливане на растения с различни потребности на вода. Новата разработена от Kärcher мембранна технология гарантира плътността на струята на разпръскващата глава при всяко приложение - дори и по време на смяна на вида на струята. При необходимост мембраната може да бъде извадена и почистена - за да бъдат резултатите винаги оптимални. Въртящата се дръжка осигурява индивидуален комфорт - заключващият спусък може да бъде ориентиран напред или назад. Освен това моделът осигурява 4 вида на струята: душ, точкова и плоска струя, както и водна мъгла. Последната е подходяща за нежно поливане на чувствителни цветя, докато първата е идеална за цветя и лехи. За почистване в градината се препоръчва точковата струя. Количеството вода се настройва съобразно потребността чрез обслужвания с една ръка регулиращ вентил. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.
Характеристики и предимства
Специална мембранна технология
- Без прокапване при смяна на формата на струята и при спиране на водата.
Въртяща се дръжка
- Възможност за обръщане на спусъка напред и назад.
Ергономичен регулиращ вентил
- Регулиране на силата на струята с една ръка.
Лесно заключане на спусъка
- За удобно и продължително напояване.
Четири форми на струята: дъжд, хоризонтална плоска струя, аерирана струя, мъгла
- Точната форма на струята според приложението.
Елементи от мек изкуствен материал
- За комфорт и защита срещу повреди.
Самооттичане
- Оптимална защита срещу замръзване.
Свалящ се диск
- За почистване на мембраната и запушени дюзи.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|0,22
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,245
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|240 x 70 x 127
Оборудване
- Видове струя: 4
- Въртяща се дръжка
- Заключване дръжката
- Регулиращо се количество на водата
- Функция за самоотичане
- Елементи от мек изкуствен материал
- Модел на пръскане: спрей мъгла
- Модел на пръскане: хоризонтална плоска струя
- Модел на пръскане: точкова струя
- Модел на пръскане: пръскачка
Видео
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Цветна леха, зеленчукова леха
- За почистване на леко замърсени повърхности
- За почистване от листа
- За нежно поливане на чувствителни растения като напр. разсад
- Храсти, плетове
- За напояване на саксийни растения