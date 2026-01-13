С мултифункционалния пистолет за поливане Plus се справяте лесно с по-сложните задачи за поливане на растения с различни потребности на вода. Новата разработена от Kärcher мембранна технология гарантира плътността на струята на разпръскващата глава при всяко приложение - дори и по време на смяна на вида на струята. При необходимост мембраната може да бъде извадена и почистена - за да бъдат резултатите винаги оптимални. Въртящата се дръжка осигурява индивидуален комфорт - заключващият спусък може да бъде ориентиран напред или назад. Освен това моделът осигурява 4 вида на струята: душ, точкова и плоска струя, както и водна мъгла. Последната е подходяща за нежно поливане на чувствителни цветя, докато първата е идеална за цветя и лехи. За почистване в градината се препоръчва точковата струя. Количеството вода се настройва съобразно потребността чрез обслужвания с една ръка регулиращ вентил. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.