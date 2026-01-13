Осцилираща пръскачка OS 5.320 S
Осцилиращата пръскачка OS 5.320 за напояване средно големи и големи площи и градини. С възможност за настройка на количеството вода. Максимална площ на напояване: 320 m².
Осцилиращата пръскачка OS 5.320 S служи за напояване на средно големи и големи площи и градини. Максималната площ на напояване на ъгловата пръскачка е 320 m². Количеството вода при иновативната пръскачка може да се настройва – от нула до максимум. Предлага се с клинове или с шейна. При това новите правоъгълни пръскачки на Керхер сега са още по-лесни за употреба. Те разполагат с интегрирана защита срещу пръскане SplashGuard, която дава възможност за удобно поставяне и нагласяне, без да се намокрите. Разбира се всички спринклери на Керхер са оборудвани с доказани клик-системи и се свързват лесно с градинския маркуч. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!
Характеристики и предимства
Безстепенно регулиране на радиуса на поливане
- За целенасочено напояване.
Кука за окачване на устройството, интегрирана в дръжката
- За лесно съхранение.
Регулиране на ширина на поливане
- Различен ъгъл на пръскане за целенасочено напояване.
Защита срещу пръскане
- Удобно настройване
Спецификации
Технически данни
|Ширина на поливане (2 бара) (м)
|12
|Ширина на поливане (4 бара) (м)
|16
|Покритие на площ (2 бара) (м)
|5 - 16
|Покритие на площта (4 бара) (м)
|6 - 20
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,777
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,897
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|546 x 160 x 88
Видео
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Морава