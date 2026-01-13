Компактна станция за напояване! Готовият за употреба комплект макара за маркучи HR 7.315 Kit 1/2" за мобилна или стационарна употреба е перфектен за напояване на малки до средно големи площи и градини. Благодарение на множеството възможности за съхранение най-после всичко е на мястото си. Детайли от оборудването: сваляща се макара за маркучи (2 в 1), възможност за съхранение на пръскачки и градински пистолети, компактно отделение за градински ръкавици, ножици, лопати и пр., вкл. система за закрепване на стена, 15 m 1/2" PrimoFlex® маркуч, пръскачка Plus (2.645-177), 3 x стандартни куплунга за маркучи, 1 x стандартен куплунг за маркучи с Aqua Stop, G3/4-кранова връзка с G1/2 редуктор, както и допълнителна възможност за фиксиране на тръбни удължители за градински пръскачки..Керхер: разумният избор за вашето поливане.