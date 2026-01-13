Макара за маркучи Premium HR 7.315 комплект 1/2"

Станция за напояване със сваляща се макара за маркуч, възможност за съхранение на пръскачки и градински пистолети, както и голямо отделение за съхранение и възможност за фиксиране на тръбни удължители за градински пръскачки. Напълно оборудвана.

Компактна станция за напояване! Готовият за употреба комплект макара за маркучи HR 7.315 Kit 1/2" за мобилна или стационарна употреба е перфектен за напояване на малки до средно големи площи и градини. Благодарение на множеството възможности за съхранение най-после всичко е на мястото си. Детайли от оборудването: сваляща се макара за маркучи (2 в 1), възможност за съхранение на пръскачки и градински пистолети, компактно отделение за градински ръкавици, ножици, лопати и пр., вкл. система за закрепване на стена, 15 m 1/2" PrimoFlex® маркуч, пръскачка Plus (2.645-177), 3 x стандартни куплунга за маркучи, 1 x стандартен куплунг за маркучи с Aqua Stop, G3/4-кранова връзка с G1/2 редуктор, както и допълнителна възможност за фиксиране на тръбни удължители за градински пръскачки..Керхер: разумният избор за вашето поливане.

Характеристики и предимства
1 x стандартен куплунг за маркуч с Aqua Stop
15 m 1/2" PrimoFlex® маркуч
3 x стандартен куплунг за маркуч
Сваляща се макара за маркуч (2 в 1)
Възможност за съхранение на пръскачки и пръскащи пистолети
Пълно оборудване.
Държач за аксесоари за пръскачки, докато са свързани за маркуча
G3/4-кранова връзка и G1/2-редуктор
Голяма кутия за съхранение на градински ръкавици, ножици, лопати и пр.
Капацитет: 30 м 1/2" маркуч или 20 м 5/8" маркуч или 12 м 3/4" маркуч
  • За всички градински маркучи
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 4,91
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,79
Размери (Д х Ш х В) (мм) 290 x 460 x 510

Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.

Оборудване

  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
Видео

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти