Макара за маркучи Premium HR 7.315 комплект 1/2"
Станция за напояване със сваляща се макара за маркуч, възможност за съхранение на пръскачки и градински пистолети, както и голямо отделение за съхранение и възможност за фиксиране на тръбни удължители за градински пръскачки. Напълно оборудвана.
Компактна станция за напояване! Готовият за употреба комплект макара за маркучи HR 7.315 Kit 1/2" за мобилна или стационарна употреба е перфектен за напояване на малки до средно големи площи и градини. Благодарение на множеството възможности за съхранение най-после всичко е на мястото си. Детайли от оборудването: сваляща се макара за маркучи (2 в 1), възможност за съхранение на пръскачки и градински пистолети, компактно отделение за градински ръкавици, ножици, лопати и пр., вкл. система за закрепване на стена, 15 m 1/2" PrimoFlex® маркуч, пръскачка Plus (2.645-177), 3 x стандартни куплунга за маркучи, 1 x стандартен куплунг за маркучи с Aqua Stop, G3/4-кранова връзка с G1/2 редуктор, както и допълнителна възможност за фиксиране на тръбни удължители за градински пръскачки..Керхер: разумният избор за вашето поливане.
Характеристики и предимства
1 x стандартен куплунг за маркуч с Aqua Stop
15 m 1/2" PrimoFlex® маркуч
3 x стандартен куплунг за маркуч
Сваляща се макара за маркуч (2 в 1)
Възможност за съхранение на пръскачки и пръскащи пистолети
Пълно оборудване.
Държач за аксесоари за пръскачки, докато са свързани за маркуча
G3/4-кранова връзка и G1/2-редуктор
Голяма кутия за съхранение на градински ръкавици, ножици, лопати и пр.
Капацитет: 30 м 1/2" маркуч или 20 м 5/8" маркуч или 12 м 3/4" маркуч
- За всички градински маркучи
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|4,91
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,79
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|290 x 460 x 510
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Оборудване
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти