Когато трябва да се справите бързо с наводнения в къщата или мазето, потопяемата помпа в кутия на Kärcher (pump-box) е идеалното решение за изпомпване на големи количества вода. Кутията съдържа всичко необходимо за бърза работа. С мощната помпа за мръсна вода SP 5 Dirt (арт. н-р 1.645-503.0) могат да се изпомпат до 9500 литра на час. Частиците във водата могат да бъдат с размер до 20mm. При по-силни замърсявания, какъвто е случаят с наводненията, самият бокс може да се използва със своята широка мрежа като допълнителен предфилтър – за защита на ротора на помпата от запушване. Щуцерът Quick Connect осигурява бързо и лесно свързване на включения в комплекта маркуч 1 1/4". Тъй като скобата за маркучa е снабденa с крилчата гайка, свързването става дори и без инструменти. 100-метровият маркуч е идеален за прехвърляне на големи количества вода. Той се навива плоско, с което се спестява място за съхранение в кутията. Максималното работно налягане е 5 бара.