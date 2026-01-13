Submersible pump box

Потопяема помпа в кутия на Kärcher (pump-box) за бедствия като наводнения и преливания: с помпа за мръсна вода, текстилен маркуч и кутия покрита с широка мрежа, която може да се използва като предфилтър.

Когато трябва да се справите бързо с наводнения в къщата или мазето, потопяемата помпа в кутия на Kärcher (pump-box) е идеалното решение за изпомпване на големи количества вода. Кутията съдържа всичко необходимо за бърза работа. С мощната помпа за мръсна вода SP 5 Dirt (арт. н-р 1.645-503.0) могат да се изпомпат до 9500 литра на час. Частиците във водата могат да бъдат с размер до 20mm. При по-силни замърсявания, какъвто е случаят с наводненията, самият бокс може да се използва със своята широка мрежа като допълнителен предфилтър – за защита на ротора на помпата от запушване. Щуцерът Quick Connect осигурява бързо и лесно свързване на включения в комплекта маркуч 1 1/4". Тъй като скобата за маркучa е снабденa с крилчата гайка, свързването става дори и без инструменти. 100-метровият маркуч е идеален за прехвърляне на големи количества вода. Той се навива плоско, с което се спестява място за съхранение в кутията. Максималното работно налягане е 5 бара.

Характеристики и предимства
Готов за употреба комплект
Кутията съдържа всичко необходимо за бърза употреба в мръсна вода.
Керамичен уплътнителен пръстен
За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Практична пластмасова кутия с мрежа
Кутията служи както за пренасяне така и като допълнителен предфилтър при особено висока степен на замърсяване на водата.
Регулируем вертикално поплавък
  • Повишава гъвкавостта при настройка на нивата на включване и изключване на помпата и защитава от работа на сухо.
Система за бързо свързване Quick Connect
  • Система за бързо и лесно свързване на маркуч 1 1/4" към помпата.
Предназначена за мръсна вода
  • Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 20 mm.
Маркуч за отводняване 1 1/4"
  • Широк диаметър за по-висок приток на вода.
Вкл. клема за маркуч с крилчата гайка от неръждаема стомана
  • Възможност за свързване без инструменти.
Възможност за фиксиране на поплавъчния прекъсвач
  • За превключване в ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
  • За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 500
Максимален дебит (л/ч) < 9500
Температура на работа (°C) макс. 35
Височина на дебита (м) 7
Налягане (бар) макс. 0,7
Pазмер на гранулите (мм) макс. 20
Дълбочина на потапяне (м) макс. 7
Мин. остатъчна вода, ръчно (мм) 25
Остатъчно ниво на водата (мм) 25
Свързваща резба G1
Свързваща резба G1 вътрешна резба
Захранващ кабел (м) 10
Напрежение (В) 230 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,65
Тегло вкл. Опаковка (кг) 7,924
Размери (Д х Ш х В) (мм) 229 x 238 x 303

Обхват на доставката

  • Свързващ маркуч: 1 1/4''
  • Вкл. маркуч - комплект - 10 m (1 ¼")
  • Вкл. клема за маркуч от неръждаема стомана

Оборудване

  • Комфортна дръжка за носене
  • Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
  • Превключване между ръчен и автоматичен режим: Възможност за фиксиране на поплавъка
  • Регулируема височина на поплавъка за по-голяма гъвкавост
  • При автоматична работа (авто) помпата превключва в зависимост от нивото на водата
  • При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
  • Керамичен уплътнителен пръстен
Видео

Сфера на приложение
  • За употреба при наводнения
  • За изпомпване на вода от градински езера
