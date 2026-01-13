Submersible pump box
Потопяема помпа в кутия на Kärcher (pump-box) за бедствия като наводнения и преливания: с помпа за мръсна вода, текстилен маркуч и кутия покрита с широка мрежа, която може да се използва като предфилтър.
Когато трябва да се справите бързо с наводнения в къщата или мазето, потопяемата помпа в кутия на Kärcher (pump-box) е идеалното решение за изпомпване на големи количества вода. Кутията съдържа всичко необходимо за бърза работа. С мощната помпа за мръсна вода SP 5 Dirt (арт. н-р 1.645-503.0) могат да се изпомпат до 9500 литра на час. Частиците във водата могат да бъдат с размер до 20mm. При по-силни замърсявания, какъвто е случаят с наводненията, самият бокс може да се използва със своята широка мрежа като допълнителен предфилтър – за защита на ротора на помпата от запушване. Щуцерът Quick Connect осигурява бързо и лесно свързване на включения в комплекта маркуч 1 1/4". Тъй като скобата за маркучa е снабденa с крилчата гайка, свързването става дори и без инструменти. 100-метровият маркуч е идеален за прехвърляне на големи количества вода. Той се навива плоско, с което се спестява място за съхранение в кутията. Максималното работно налягане е 5 бара.
Характеристики и предимства
Готов за употреба комплектКутията съдържа всичко необходимо за бърза употреба в мръсна вода.
Керамичен уплътнителен пръстенЗа изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Практична пластмасова кутия с мрежаКутията служи както за пренасяне така и като допълнителен предфилтър при особено висока степен на замърсяване на водата.
Регулируем вертикално поплавък
- Повишава гъвкавостта при настройка на нивата на включване и изключване на помпата и защитава от работа на сухо.
Система за бързо свързване Quick Connect
- Система за бързо и лесно свързване на маркуч 1 1/4" към помпата.
Предназначена за мръсна вода
- Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 20 mm.
Маркуч за отводняване 1 1/4"
- Широк диаметър за по-висок приток на вода.
Вкл. клема за маркуч с крилчата гайка от неръждаема стомана
- Възможност за свързване без инструменти.
Възможност за фиксиране на поплавъчния прекъсвач
- За превключване в ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
- За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|500
|Максимален дебит (л/ч)
|< 9500
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Височина на дебита (м)
|7
|Налягане (бар)
|макс. 0,7
|Pазмер на гранулите (мм)
|макс. 20
|Дълбочина на потапяне (м)
|макс. 7
|Мин. остатъчна вода, ръчно (мм)
|25
|Остатъчно ниво на водата (мм)
|25
|Свързваща резба
|G1
|Свързваща резба
|G1 вътрешна резба
|Захранващ кабел (м)
|10
|Напрежение (В)
|230 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,65
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,924
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|229 x 238 x 303
Обхват на доставката
- Свързващ маркуч: 1 1/4''
- Вкл. маркуч - комплект - 10 m (1 ¼")
- Вкл. клема за маркуч от неръждаема стомана
Оборудване
- Комфортна дръжка за носене
- Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
- Превключване между ръчен и автоматичен режим: Възможност за фиксиране на поплавъка
- Регулируема височина на поплавъка за по-голяма гъвкавост
- При автоматична работа (авто) помпата превключва в зависимост от нивото на водата
- При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
- Керамичен уплътнителен пръстен
Видео
Сфера на приложение
- За употреба при наводнения
- За изпомпване на вода от градински езера