Събирането на пепел и прах никога не е било по-лесно. Смукачката AD 2 разполага с 600 W двигател и е изключително компактна, практична и безопасна. AD 2 използва интегрирана система за почистване на филтъра и само с едно натискане на бутон може отново да разполагате с максималната смукателна мощност. Плоският филтър улавя най-дребните прашинки, металния филтър улавя по-едрите частици, а практична дръжка на контейнера позволява лесно и удобно изсипване, без контакт с мръсотията. Металният контейнер и гъвкавия смукателен маркуч, който е направен от метал и висококачествени негорими материали, осигуряват максимална безопасност при събиране на пепел. Скосената тръба осигурява максимален комфорт по време на работа и се представя изключително добре при работа в ъгли и труднодостъпни пространства в камина. Благодарение на компактния си дизайн AD 2 може да бъде лесно съхранена, а аксесоарите могат да бъдат удобно прибрани върху корпуса на машината.