AD 2

Смукачкатa за пепел и прах AD 2 разполага с интегрирана система за почистване на филтъра, която гарантира дълготрайна смукателна мощност, както и 14 литров метален контейнер. Идеалната смукачка за ефективно и сигурно почистване на пепел.

Събирането на пепел и прах никога не е било по-лесно. Смукачката AD 2 разполага с 600 W двигател и е изключително компактна, практична и безопасна. AD 2 използва интегрирана система за почистване на филтъра и само с едно натискане на бутон може отново да разполагате с максималната смукателна мощност. Плоският филтър улавя най-дребните прашинки, металния филтър улавя по-едрите частици, а практична дръжка на контейнера позволява лесно и удобно изсипване, без контакт с мръсотията. Металният контейнер и гъвкавия смукателен маркуч, който е направен от метал и висококачествени негорими материали, осигуряват максимална безопасност при събиране на пепел. Скосената тръба осигурява максимален комфорт по време на работа и се представя изключително добре при работа в ъгли и труднодостъпни пространства в камина. Благодарение на компактния си дизайн AD 2 може да бъде лесно съхранена, а аксесоарите могат да бъдат удобно прибрани върху корпуса на машината.

Характеристики и предимства
Смукачка за пепел и прах AD 2: Kärcher ReBoost система за почистване на филтъра - почистване на филтъра с натискане на бутон
Kärcher ReBoost система за почистване на филтъра - почистване на филтъра с натискане на бутон
За постоянна и продължителна смукателна мощност. Прави възможно изсмукването на големи количества замърсявания.
Смукачка за пепел и прах AD 2: Интегрирана филтърна система (негорима) с плосък филтър и метален филтър за едри отпадъци
Интегрирана филтърна система (негорима) с плосък филтър и метален филтър за едри отпадъци
Лесно изсипване и почистване на контейнера, без контакт с мръсотията. Изключително удобна благодарение на бързото махане на филтъра, само с едно движение.
Смукачка за пепел и прах AD 2: Негорим материал, метален контейнер и метален шлаух, с покритие
Негорим материал, метален контейнер и метален шлаух, с покритие
За максимална безопастност при почистване на пепел - дори при неправилна употреба.
Скосен ръчен накрайник
  • За пълно почистване на всички ъгли и тесни места в камината.
1 метър метален шлаух, с покритие
  • Много гъвкава при работа.
„Pull & Push“- заключваща система
  • Лесно и бързо отваряне, затваряне и изсипване на контейнера.
Практична дръжка на контейнера
  • За удобно изсипване на контейнера.
Практична паркинг позиция върху уреда
  • Лесно съхранение на шлауха - идеално при прекъсване на работа.
Голяма кука за кабела
  • За безопасно и комфортно съхранение на захранващия кабел.
Компактна и лека
  • Спестяващо място съхранение.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 600
Всмукателна мощност (Вт) 140
Вакуум (мбар) макс. 210
Дебит на въздуха (л/с) макс. 40
Капацитет на контейнера (л) 14
Материал на контейнера Метал
Захранващ кабел (м) 4
Стандартни аксесоари (мм) 35
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) 82
Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 4,62
Тегло вкл. Опаковка (кг) 7,172
Размери (Д х Ш х В) (мм) 345 x 330 x 440

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 1.2 м
  • Материал на смукателния маркуч: Метал, покритие
  • Плосък филтър: 1 бр., Полиестер, негорим
  • Филтър за груби замърсявания
  • Филтър за груба мръсотия, материал: Метал

Оборудване

  • Функция почистване на филтъра
  • Удобна дръжка на контейнера
  • Извивка на смукателния маркуч
  • Кука за кабела
  • Място за съхранение на малки елементи
Видео

Сфера на приложение
  • Отстраняване на пепел
  • Камини, печки и др.
  • Барбекюта
Аксесоари