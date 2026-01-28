AD 2
Смукачкатa за пепел и прах AD 2 разполага с интегрирана система за почистване на филтъра, която гарантира дълготрайна смукателна мощност, както и 14 литров метален контейнер. Идеалната смукачка за ефективно и сигурно почистване на пепел.
Събирането на пепел и прах никога не е било по-лесно. Смукачката AD 2 разполага с 600 W двигател и е изключително компактна, практична и безопасна. AD 2 използва интегрирана система за почистване на филтъра и само с едно натискане на бутон може отново да разполагате с максималната смукателна мощност. Плоският филтър улавя най-дребните прашинки, металния филтър улавя по-едрите частици, а практична дръжка на контейнера позволява лесно и удобно изсипване, без контакт с мръсотията. Металният контейнер и гъвкавия смукателен маркуч, който е направен от метал и висококачествени негорими материали, осигуряват максимална безопасност при събиране на пепел. Скосената тръба осигурява максимален комфорт по време на работа и се представя изключително добре при работа в ъгли и труднодостъпни пространства в камина. Благодарение на компактния си дизайн AD 2 може да бъде лесно съхранена, а аксесоарите могат да бъдат удобно прибрани върху корпуса на машината.
Характеристики и предимства
Kärcher ReBoost система за почистване на филтъра - почистване на филтъра с натискане на бутонЗа постоянна и продължителна смукателна мощност. Прави възможно изсмукването на големи количества замърсявания.
Интегрирана филтърна система (негорима) с плосък филтър и метален филтър за едри отпадъциЛесно изсипване и почистване на контейнера, без контакт с мръсотията. Изключително удобна благодарение на бързото махане на филтъра, само с едно движение.
Негорим материал, метален контейнер и метален шлаух, с покритиеЗа максимална безопастност при почистване на пепел - дори при неправилна употреба.
Скосен ръчен накрайник
- За пълно почистване на всички ъгли и тесни места в камината.
1 метър метален шлаух, с покритие
- Много гъвкава при работа.
„Pull & Push“- заключваща система
- Лесно и бързо отваряне, затваряне и изсипване на контейнера.
Практична дръжка на контейнера
- За удобно изсипване на контейнера.
Практична паркинг позиция върху уреда
- Лесно съхранение на шлауха - идеално при прекъсване на работа.
Голяма кука за кабела
- За безопасно и комфортно съхранение на захранващия кабел.
Компактна и лека
- Спестяващо място съхранение.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|600
|Всмукателна мощност (Вт)
|140
|Вакуум (мбар)
|макс. 210
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 40
|Капацитет на контейнера (л)
|14
|Материал на контейнера
|Метал
|Захранващ кабел (м)
|4
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|82
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,62
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,172
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|345 x 330 x 440
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 1.2 м
- Материал на смукателния маркуч: Метал, покритие
- Плосък филтър: 1 бр., Полиестер, негорим
- Филтър за груби замърсявания
- Филтър за груба мръсотия, материал: Метал
Оборудване
- Функция почистване на филтъра
- Удобна дръжка на контейнера
- Извивка на смукателния маркуч
- Кука за кабела
- Място за съхранение на малки елементи
Видео
Сфера на приложение
- Отстраняване на пепел
- Камини, печки и др.
- Барбекюта