Надеждното и безопасно отстраняване на пепел, груба мръсотия, но също така и на фини прахови частици е работа на специалистите по изсмукване, като нашата мощна смукачка за пепел и прах AD 2 Battery. Гъвкавият смукателен маркуч, изработен от метал, устойчивия на пламък контейнер с обем 14 литра и здравият плосък нагънат филтър с филтър за груби замърсявания, изработен от метал, гарантират максимална безопасност и почистване без прах. Иновативната функция ReBoost, която изчиства пепелта и праха от филтъра с едно натискане на бутон, осигурява постоянно висока мощност на засмукване. Необходимата мощност и издръжливост се осигурява от мощната 18 V сменяема батерия Kärcher Battery Power с технология реално време за показване на времето за работа на батерията на вграден LCD дисплей. Благодарение на скосената тръба може да се достигне до труднодостъпни места. Мястото за поставяне на смукателния маркуч в корпуса на устройството гарантира практично съхранение след приключване на работата.