AD 2 Battery
За бързо почистване на камини, системи за отопление на пелети или барбекюта на дървени въглища: нашата акумулаторна смукачка за пепел и прах AD 2 Battery.
Надеждното и безопасно отстраняване на пепел, груба мръсотия, но също така и на фини прахови частици е работа на специалистите по изсмукване, като нашата мощна смукачка за пепел и прах AD 2 Battery. Гъвкавият смукателен маркуч, изработен от метал, устойчивия на пламък контейнер с обем 14 литра и здравият плосък нагънат филтър с филтър за груби замърсявания, изработен от метал, гарантират максимална безопасност и почистване без прах. Иновативната функция ReBoost, която изчиства пепелта и праха от филтъра с едно натискане на бутон, осигурява постоянно висока мощност на засмукване. Необходимата мощност и издръжливост се осигурява от мощната 18 V сменяема батерия Kärcher Battery Power с технология реално време за показване на времето за работа на батерията на вграден LCD дисплей. Благодарение на скосената тръба може да се достигне до труднодостъпни места. Мястото за поставяне на смукателния маркуч в корпуса на устройството гарантира практично съхранение след приключване на работата.
Характеристики и предимства
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерияМаксимална свобода на движение благодарение на безкабелната гъвкавост. Технология реално време с LCD дисплей за показване на състоянието на зареждане на батерията. Съвместим с всички устройства в 18 V платформата на Kärcher Battery Power.
Негорим материал, метален контейнер и метален шлаух, с покритиеМаксимална безопасност при изсмукване на пепел - дори при неправилна употреба.
Kärcher ReBoost система за почистване на филтъра - почистване на филтъра с натискане на бутонМощно почистване на филтъра с едно натискане на бутон. За постоянно висока мощност на засмукване и големи количества мръсотия.
Интегрирана филтърна система (негорима) с плосък филтър и метален филтър за едри отпадъци
- Със здрав плосък нагънат филтър и метален филтър за груба мръсотия.
- Лесно изсипване и почистване на контейнера, без контакт с мръсотията.
- Изключително удобна благодарение на бързото махане на филтъра, само с едно движение.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Номинална входна мощност (Вт)
|200
|Всмукателна мощност (Вт)
|45
|Вакуум (мбар)
|макс. 95
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 22
|Капацитет на контейнера (л)
|14
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|прибл. 13 (2,5 Ah) / прибл. 25 (5,0 Ah)
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|78
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,925
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|328 x 343 x 431
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Дължина на смукателния маркуч: 1.2 м
- Материал на смукателния маркуч: Метал, покритие
- Плосък нагънат филтър: 1 бр., Полиестер, негорим
- Филтър за груби замърсявания
- Филтър за груба мръсотия, материал: Метал
Оборудване
- Материал на контейнера: Метал
- Функция почистване на филтъра
- Извивка на смукателния маркуч
- Удобна дръжка на контейнера
- Място за съхранение на малки елементи
Видео
Сфера на приложение
- Отстраняване на пепел
- Камини, печки и др.
- Барбекюта