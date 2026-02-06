AD 2 Battery Set

Мощна, издръжлива смукачка за пепел и прах AD 2 Battery с постоянно висока всмукателна мощност благодарение на вградената функция ReBoost за почистване на филтъра. Идеална за почистване на камини и барбекюта.

Нашата акумулаторна смукачка AD 2 Battery за пепел и прах улеснява отстраняването на пепелта от камини, системи за отопление на пелети или барбекюта с въглища. Мощната 18 V сменяема батерия Kärcher Battery Power с технология реално време за показване на времето за работа върху вградения LCD дисплей осигурява необходимата оставаща мощност. Иновативната функция ReBoost за ефективно почистване на филтъра с едно натискане на бутон, гарантира висока и постоянна смукателна мощност по всяко време. Благодарение на скосената тръба груби замърсявания, пепел или дори фини прахови частици се изсмукват надеждно - дори на труднодостъпни места. Гъвкавият смукателен маркуч, изработен от метал, както и устойчивият на пламък 14-литров контейнер осигуряват максимална безопасност. А със здравия плосък нагънат филтър с филтър за груби замърсявания, направен от метал, отработеният въздух също остава без прах. След приключване на работата смукателният маркуч просто се вкарва в корпуса на устройството и всичко се съхранява по начин, спестяващ място.

Характеристики и предимства
Акумулаторна смукачка за пепел и прах AD 2 Battery Set: 18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия
Максимална свобода на движение благодарение на безкабелната гъвкавост. Технология реално време с LCD дисплей за показване на състоянието на зареждане на батерията. Съвместим с всички устройства в 18 V платформата на Kärcher Battery Power.
Акумулаторна смукачка за пепел и прах AD 2 Battery Set: Негорим материал, метален контейнер и метален шлаух, с покритие
Негорим материал, метален контейнер и метален шлаух, с покритие
Максимална безопасност при изсмукване на пепел - дори при неправилна употреба.
Акумулаторна смукачка за пепел и прах AD 2 Battery Set: Kärcher ReBoost система за почистване на филтъра - почистване на филтъра с натискане на бутон
Kärcher ReBoost система за почистване на филтъра - почистване на филтъра с натискане на бутон
Мощно почистване на филтъра с едно натискане на бутон. За постоянно висока мощност на засмукване и големи количества мръсотия.
Интегрирана филтърна система (негорима) с плосък филтър и метален филтър за едри отпадъци
  • Със здрав плосък нагънат филтър и метален филтър за груба мръсотия.
  • Лесно изсипване и почистване на контейнера, без контакт с мръсотията.
  • Изключително удобна благодарение на бързото махане на филтъра, само с едно движение.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Номинална входна мощност (Вт) 200
Всмукателна мощност (Вт) 45
Вакуум (мбар) макс. 95
Дебит на въздуха (л/с) макс. 22
Капацитет на контейнера (л) 14
Стандартни аксесоари (мм) 35
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Капацитет (Ач) 2,5
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) прибл. 13 (2,5 Ah)
Време за зареждане със стандартно зарядно (мин) 300
Изходяща мощност (A) 0,5
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) 78
Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 3,925
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6,617
Размери (Д х Ш х В) (мм) 328 x 343 x 431

Обхват на доставката

  • Вариант: Включена батерия
  • Акумулаторни батерии: 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
  • Зарядно устройство: 18 V Battery Power стандартно зарядно (1 бр.)
  • Дължина на смукателния маркуч: 1.2 м
  • Материал на смукателния маркуч: Метал, покритие
  • Плосък нагънат филтър: 1 бр., Полиестер, негорим
  • Филтър за груби замърсявания
  • Филтър за груба мръсотия, материал: Метал

Оборудване

  • Материал на контейнера: Метал
  • Интелигентен дисплей: Интегриран в батерията
  • Функция почистване на филтъра
  • Извивка на смукателния маркуч
  • Удобна дръжка на контейнера
  • Място за съхранение на малки елементи
Сфера на приложение
  • Отстраняване на пепел
  • Камини, печки и др.
  • Барбекюта
