Нашата акумулаторна смукачка AD 2 Battery за пепел и прах улеснява отстраняването на пепелта от камини, системи за отопление на пелети или барбекюта с въглища. Мощната 18 V сменяема батерия Kärcher Battery Power с технология реално време за показване на времето за работа върху вградения LCD дисплей осигурява необходимата оставаща мощност. Иновативната функция ReBoost за ефективно почистване на филтъра с едно натискане на бутон, гарантира висока и постоянна смукателна мощност по всяко време. Благодарение на скосената тръба груби замърсявания, пепел или дори фини прахови частици се изсмукват надеждно - дори на труднодостъпни места. Гъвкавият смукателен маркуч, изработен от метал, както и устойчивият на пламък 14-литров контейнер осигуряват максимална безопасност. А със здравия плосък нагънат филтър с филтър за груби замърсявания, направен от метал, отработеният въздух също остава без прах. След приключване на работата смукателният маркуч просто се вкарва в корпуса на устройството и всичко се съхранява по начин, спестяващ място.