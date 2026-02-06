AD 2 Battery Set
Мощна, издръжлива смукачка за пепел и прах AD 2 Battery с постоянно висока всмукателна мощност благодарение на вградената функция ReBoost за почистване на филтъра. Идеална за почистване на камини и барбекюта.
Нашата акумулаторна смукачка AD 2 Battery за пепел и прах улеснява отстраняването на пепелта от камини, системи за отопление на пелети или барбекюта с въглища. Мощната 18 V сменяема батерия Kärcher Battery Power с технология реално време за показване на времето за работа върху вградения LCD дисплей осигурява необходимата оставаща мощност. Иновативната функция ReBoost за ефективно почистване на филтъра с едно натискане на бутон, гарантира висока и постоянна смукателна мощност по всяко време. Благодарение на скосената тръба груби замърсявания, пепел или дори фини прахови частици се изсмукват надеждно - дори на труднодостъпни места. Гъвкавият смукателен маркуч, изработен от метал, както и устойчивият на пламък 14-литров контейнер осигуряват максимална безопасност. А със здравия плосък нагънат филтър с филтър за груби замърсявания, направен от метал, отработеният въздух също остава без прах. След приключване на работата смукателният маркуч просто се вкарва в корпуса на устройството и всичко се съхранява по начин, спестяващ място.
Характеристики и предимства
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерияМаксимална свобода на движение благодарение на безкабелната гъвкавост. Технология реално време с LCD дисплей за показване на състоянието на зареждане на батерията. Съвместим с всички устройства в 18 V платформата на Kärcher Battery Power.
Негорим материал, метален контейнер и метален шлаух, с покритиеМаксимална безопасност при изсмукване на пепел - дори при неправилна употреба.
Kärcher ReBoost система за почистване на филтъра - почистване на филтъра с натискане на бутонМощно почистване на филтъра с едно натискане на бутон. За постоянно висока мощност на засмукване и големи количества мръсотия.
Интегрирана филтърна система (негорима) с плосък филтър и метален филтър за едри отпадъци
- Със здрав плосък нагънат филтър и метален филтър за груба мръсотия.
- Лесно изсипване и почистване на контейнера, без контакт с мръсотията.
- Изключително удобна благодарение на бързото махане на филтъра, само с едно движение.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Номинална входна мощност (Вт)
|200
|Всмукателна мощност (Вт)
|45
|Вакуум (мбар)
|макс. 95
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 22
|Капацитет на контейнера (л)
|14
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|прибл. 13 (2,5 Ah)
|Време за зареждане със стандартно зарядно (мин)
|300
|Изходяща мощност (A)
|0,5
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|78
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,925
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,617
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|328 x 343 x 431
Обхват на доставката
- Вариант: Включена батерия
- Акумулаторни батерии: 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
- Зарядно устройство: 18 V Battery Power стандартно зарядно (1 бр.)
- Дължина на смукателния маркуч: 1.2 м
- Материал на смукателния маркуч: Метал, покритие
- Плосък нагънат филтър: 1 бр., Полиестер, негорим
- Филтър за груби замърсявания
- Филтър за груба мръсотия, материал: Метал
Оборудване
- Материал на контейнера: Метал
- Интелигентен дисплей: Интегриран в батерията
- Функция почистване на филтъра
- Извивка на смукателния маркуч
- Удобна дръжка на контейнера
- Място за съхранение на малки елементи
Сфера на приложение
- Отстраняване на пепел
- Камини, печки и др.
- Барбекюта