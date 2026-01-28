AD 4 Premium

Лесно изхвърляне на пепелта, без контакт с мръсотията: Надеждната смукачка за пепел AD 4 Premium със 17 л метален контейнер и автоматично почистване на филтъра.

Смукачката за пепел и прах AD 4 Premium разполага с 600 W двигател и плосък филтър, които осигуряват впечатляваща висока и дълготрайна мощност. Благодарение на интегрирана система за почистване на филтъра, само с едно натискане на бутон може отново да разполагате с максимална смукателна мощност. Плоският филтър на смукачката улавя най-дребните прашинки, металния филтър улавя по-едрите частици, а практична дръжка на контейнера позволява лесно и удобно изсипване, без контакт с мръсотията. Металният контейнер и гъвкавия смукателен маркуч, който е направен от метал и висококачествени негорими материали, осигуряват максимална безопасност при събиране на пепел. Скосената тръба осигурява максимален комфорт по време на работа и се представя изключително добре при работа в ъгли и труднодостъпни пространства в камина. Смукателната дюза за твърди повърхости и висококачествените хромирани смукателни тръби, позволяват използването на смукачката AD 4 дори като обикновена прахосмукачка. AD 4 разполага с място за удобно съхранение на всички аксесоари върху корпуса на уреда.

Характеристики и предимства
Смукачка за пепел и прах AD 4 Premium: Kärcher ReBoost система за почистване на филтъра
Kärcher ReBoost система за почистване на филтъра
Автоматично почистване на филтъра с натискане на бутон. За продължителна и постоянна смукателна мощност. Прави възможно изсмукването на големи количества замърсявания.
Смукачка за пепел и прах AD 4 Premium: Еднокомпонентна филтърна система
Еднокомпонентна филтърна система
Състояща се от плосък, метален и филтър за едри частици. Допълнителен филтър за пречистване на изходящия от смукачката въздух (само за AD 4). Бързо и лесно изсипване на контейнера, без контакт с мръсотията.
Смукачка за пепел и прах AD 4 Premium: Негорим материал, метален контейнер, маркуч с метално покритие и дръжка с електростатична защита
Негорим материал, метален контейнер, маркуч с метално покритие и дръжка с електростатична защита
За максимална сигурност при изсмукване на пепел - дори и при неправилно използване.
Специални аксесоари за употреба като прахосмукачка
  • Поджодящa и за твърди подове.
  • Множество възможности за приложение
Скосен ръчен накрайник
  • За пълно почистване на всички ъгли и тесни места в камината.
1.7 м смукателен метален маркуч
  • За безопасна работа.
  • Висока степен на надеждност и гъвкавост.
„Pull & Push“- заключваща система
  • Лесно и бързо отваряне, затваряне и изсипване на контейнера.
Практични дръжки на контейнера
  • За удобно изсипване на контейнера.
  • Без контакт с отпадъците.
Практично съхранение на принадлежностите към уреда + паркинг позиция
  • Спестява място, сигурно и удобно съхранение на принадлежностите и захранващия кабел.
  • Практично съхранение на смукателните тръби, подовата дюза и смукателния маркуч.
Колела
  • Практична и удобна работа.
  • Голяма свобода на движение
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 600
Всмукателна мощност (Вт) 150
Вакуум (мбар) макс. 215
Дебит на въздуха (л/с) макс. 42
Капацитет на контейнера (л) 17
Материал на контейнера Метал
Захранващ кабел (м) 4
Стандартни аксесоари (мм) 35
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) <= 80
Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 5,52
Тегло вкл. Опаковка (кг) 8,926
Размери (Д х Ш х В) (мм) 365 x 330 x 565

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 1.7 м
  • Материал на смукателния маркуч: Метал, покритие
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
  • Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Дюза за сухо изсмукване: негорим
  • Плосък филтър: 1 бр., Полиестер, негорим
  • Изходящ филтър
  • Филтър за груби замърсявания
  • Филтър за груба мръсотия, материал: Метал

Оборудване

  • Функция почистване на филтъра
  • Удобна дръжка на контейнера
  • Извивка на смукателния маркуч
  • Паркинг позиция
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Удароустойчив
  • Кука за кабела
  • Колела
  • Място за съхранение на малки елементи
Смукачка за пепел и прах AD 4 Premium
Смукачка за пепел и прах AD 4 Premium
Смукачка за пепел и прах AD 4 Premium
Смукачка за пепел и прах AD 4 Premium
Смукачка за пепел и прах AD 4 Premium

Видео

Сфера на приложение
  • Отстраняване на пепел
  • Камини, печки и др.
  • Барбекюта
  • Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
  • Изсмукване на сухи замърсявания
  • Работилница
  • Гараж
  • Мазе
  • Хоби работилница
Аксесоари