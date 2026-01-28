Смукачката за пепел и прах AD 4 Premium разполага с 600 W двигател и плосък филтър, които осигуряват впечатляваща висока и дълготрайна мощност. Благодарение на интегрирана система за почистване на филтъра, само с едно натискане на бутон може отново да разполагате с максимална смукателна мощност. Плоският филтър на смукачката улавя най-дребните прашинки, металния филтър улавя по-едрите частици, а практична дръжка на контейнера позволява лесно и удобно изсипване, без контакт с мръсотията. Металният контейнер и гъвкавия смукателен маркуч, който е направен от метал и висококачествени негорими материали, осигуряват максимална безопасност при събиране на пепел. Скосената тръба осигурява максимален комфорт по време на работа и се представя изключително добре при работа в ъгли и труднодостъпни пространства в камина. Смукателната дюза за твърди повърхости и висококачествените хромирани смукателни тръби, позволяват използването на смукачката AD 4 дори като обикновена прахосмукачка. AD 4 разполага с място за удобно съхранение на всички аксесоари върху корпуса на уреда.