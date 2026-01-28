AD 4 Premium
Лесно изхвърляне на пепелта, без контакт с мръсотията: Надеждната смукачка за пепел AD 4 Premium със 17 л метален контейнер и автоматично почистване на филтъра.
Смукачката за пепел и прах AD 4 Premium разполага с 600 W двигател и плосък филтър, които осигуряват впечатляваща висока и дълготрайна мощност. Благодарение на интегрирана система за почистване на филтъра, само с едно натискане на бутон може отново да разполагате с максимална смукателна мощност. Плоският филтър на смукачката улавя най-дребните прашинки, металния филтър улавя по-едрите частици, а практична дръжка на контейнера позволява лесно и удобно изсипване, без контакт с мръсотията. Металният контейнер и гъвкавия смукателен маркуч, който е направен от метал и висококачествени негорими материали, осигуряват максимална безопасност при събиране на пепел. Скосената тръба осигурява максимален комфорт по време на работа и се представя изключително добре при работа в ъгли и труднодостъпни пространства в камина. Смукателната дюза за твърди повърхости и висококачествените хромирани смукателни тръби, позволяват използването на смукачката AD 4 дори като обикновена прахосмукачка. AD 4 разполага с място за удобно съхранение на всички аксесоари върху корпуса на уреда.
Характеристики и предимства
Kärcher ReBoost система за почистване на филтъраАвтоматично почистване на филтъра с натискане на бутон. За продължителна и постоянна смукателна мощност. Прави възможно изсмукването на големи количества замърсявания.
Еднокомпонентна филтърна системаСъстояща се от плосък, метален и филтър за едри частици. Допълнителен филтър за пречистване на изходящия от смукачката въздух (само за AD 4). Бързо и лесно изсипване на контейнера, без контакт с мръсотията.
Негорим материал, метален контейнер, маркуч с метално покритие и дръжка с електростатична защитаЗа максимална сигурност при изсмукване на пепел - дори и при неправилно използване.
Специални аксесоари за употреба като прахосмукачка
- Поджодящa и за твърди подове.
- Множество възможности за приложение
Скосен ръчен накрайник
- За пълно почистване на всички ъгли и тесни места в камината.
1.7 м смукателен метален маркуч
- За безопасна работа.
- Висока степен на надеждност и гъвкавост.
„Pull & Push“- заключваща система
- Лесно и бързо отваряне, затваряне и изсипване на контейнера.
Практични дръжки на контейнера
- За удобно изсипване на контейнера.
- Без контакт с отпадъците.
Практично съхранение на принадлежностите към уреда + паркинг позиция
- Спестява място, сигурно и удобно съхранение на принадлежностите и захранващия кабел.
- Практично съхранение на смукателните тръби, подовата дюза и смукателния маркуч.
Колела
- Практична и удобна работа.
- Голяма свобода на движение
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|600
|Всмукателна мощност (Вт)
|150
|Вакуум (мбар)
|макс. 215
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 42
|Капацитет на контейнера (л)
|17
|Материал на контейнера
|Метал
|Захранващ кабел (м)
|4
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|<= 80
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,52
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|8,926
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|365 x 330 x 565
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 1.7 м
- Материал на смукателния маркуч: Метал, покритие
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Дюза за сухо изсмукване: негорим
- Плосък филтър: 1 бр., Полиестер, негорим
- Изходящ филтър
- Филтър за груби замърсявания
- Филтър за груба мръсотия, материал: Метал
Оборудване
- Функция почистване на филтъра
- Удобна дръжка на контейнера
- Извивка на смукателния маркуч
- Паркинг позиция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Кука за кабела
- Колела
- Място за съхранение на малки елементи
Видео
Сфера на приложение
- Отстраняване на пепел
- Камини, печки и др.
- Барбекюта
- Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
- Изсмукване на сухи замърсявания
- Работилница
- Гараж
- Мазе
- Хоби работилница