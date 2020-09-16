Акумулаторни смукачки за пепел и прах
За неограничено изсмукване на пепел с дълготрайна смукателна мощност благодарение на системата за почистване на филтъра Керхер ReBoost: Акумулаторната смукачка за пепел на Керхер, захранвана с 18 V сменяема батерия Керхер Battery Power. За удобно отстраняване на студена пепел от барбекюто или камината.
Приложение
Без кабел, без ограничение: Акумулаторната смукачка за пепел на Керхер AD 2 Battery
За да сте сигурни, че нищо друго освен приятни спомени не са останали от романтичната вечер около камината или барбекюто с приятели: Универсалната акумулаторна смукачка за пепел и прах AD 2 Battery. Изпробваното разнообразно приложение за барбекюта и всички места, на които се събира пепел сега и в мобилен вариант. Смукачката AD 2 Battery е част от 18 V Керхер Battery Power платформа и осигурява безопасно отстраняване на пепелта без кабели и контакт с мръсотия. И благодарение на системата за почистване на филтъра Керхер ReBoost, тя възстановява пълната мощност на засмукване с едно натискане на бутон, дори и при фина пепел.
За лесно отстраняване на студена пепел от барбекюто с дървени въглища: благодарение на 18 V сменяема батерия без кабел.
Удобно почистване на камината с продължителна смукателна мощност, благодарение на системата за почистване на филтъра Керхер ReBoost.
За универсална употреба в и около къщата за премахване на прах.
Може да се използва навсякъде, благодарение на мощната 18 V сменяема батерия част от батерийна платформа Керхер Battery Power.
Функции
Благодарение на интелигентните функции като почистване на филтъра ReBoost и използването на устойчиви на пламък материали, акумулаторната смукачка за пепел премахва студената пепел за нула време.