Акумулаторни смукачки за пепел и прах

Приложение

Без кабел, без ограничение: Акумулаторната смукачка за пепел на Керхер AD 2 Battery

За да сте сигурни, че нищо друго освен приятни спомени не са останали от романтичната вечер около камината или барбекюто с приятели: Универсалната акумулаторна смукачка за пепел и прах AD 2 Battery. Изпробваното разнообразно приложение за барбекюта и всички места, на които се събира пепел сега и в мобилен вариант. Смукачката AD 2 Battery е част от 18 V Керхер Battery Power платформа и осигурява безопасно отстраняване на пепелта без кабели и контакт с мръсотия. И благодарение на системата за почистване на филтъра Керхер ReBoost, тя възстановява пълната мощност на засмукване с едно натискане на бутон, дори и при фина пепел.