Повече време за приятните неща в живота: интелигентният почистващ робот RCV 3 поема почистването на пода. Веднъж стартиран, роботът RCV 3 систематично и независимо почиства вашите твърди подове и килими с нисък косъм. Сухата мръсотия се събира надеждно във вградения контейнер за отпадъци от въртящата се четка и страничната четка за ръбовете. Където е необходимо, RCV 3 не само прахосмуче, но може и да навлажни мопа. Тъй като капацитетът на батерията намалява, RCV 3 може да се зарежда редовно и след приключване на работата винаги се връща в станцията за зареждане. Чрез приложението RCV 3 се изпраща на обиколка за проучване и автоматично ще създаде карта на стаите чрез откриване на околностите (LiDAR). За всяко помещение могат да се задават индивидуални параметри за почистване. Например кои стаи трябва да се почистват с прахосмукачка, бършат или да не се почистват. Допълнителни сензори предотвратяват падането на устройството, например по стълбите. За задачи по почистване RCV 3 може удобно да се стартира чрез приложението, като се използва предварително зададен индивидуален график или чрез натискане на бутон на устройството. Ако почистващият робот има нужда от помощ, в много ситуации той ще ви каже чрез гласово съобщение.