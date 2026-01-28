RCV 3
Интелигентният робот RCV 3 с прецизна LiDAR навигация и удобно управление на приложението почиства килими с нисък косъм и твърди повърхности напълно автономно и систематично. Твърдите повърхности също могат да се избърсват, когато са мокри.
Повече време за приятните неща в живота: интелигентният почистващ робот RCV 3 поема почистването на пода. Веднъж стартиран, роботът RCV 3 систематично и независимо почиства вашите твърди подове и килими с нисък косъм. Сухата мръсотия се събира надеждно във вградения контейнер за отпадъци от въртящата се четка и страничната четка за ръбовете. Където е необходимо, RCV 3 не само прахосмуче, но може и да навлажни мопа. Тъй като капацитетът на батерията намалява, RCV 3 може да се зарежда редовно и след приключване на работата винаги се връща в станцията за зареждане. Чрез приложението RCV 3 се изпраща на обиколка за проучване и автоматично ще създаде карта на стаите чрез откриване на околностите (LiDAR). За всяко помещение могат да се задават индивидуални параметри за почистване. Например кои стаи трябва да се почистват с прахосмукачка, бършат или да не се почистват. Допълнителни сензори предотвратяват падането на устройството, например по стълбите. За задачи по почистване RCV 3 може удобно да се стартира чрез приложението, като се използва предварително зададен индивидуален график или чрез натискане на бутон на устройството. Ако почистващият робот има нужда от помощ, в много ситуации той ще ви каже чрез гласово съобщение.
Характеристики и предимства
Мокро почистванеЗа още по-добри резултати от почистването, RCV 3 може също да навлажнява мопа. Ако е необходимо, използвайте модула за избърсване с микрофибърна кърпа, напълнете резервоара за прясна вода и сте готови. Почистващият робот RCV 3 може да се използва само за сухо почистване, само за мокро почистване или с двете опции заедно в режим на комбинирано почистване.
Прецизна навигацияLiDAR сензорите на RCV 3 му позволяват да бъде много прецизен, когато записва стаите и създава подробни карти за безопасно почистване. Със своята бърза и стабилна LiDAR навигация, RCV 3 сканира вашите стаи и по този начин разполага с най-добрите карти за безопасно и надеждно навигиране през стаите дори на тъмно.
Сензори срещу паданеСензорите за падане надеждно предпазват RCV 3 от падане по стъпала или пропадане. Сензорите сканират пода. Ако се открие голямо падане, контролерът получава сигнал, който задейства робота да се обърне.
Защита на данните и актуализации
- Като производител със седалище в Германия, Kärcher отдава голямо значение на защитата на данните и полага изключителни грижи, за да осигури спазването на всички приложими законови изисквания в това отношение.
- Целият трансфер на данни между приложението Home Robots на вашия смартфон и вашата роботизирана прахосмукачка и моп се извършва чрез облак до сървъри, разположени само в Германия.
- Редовните актуализации подобряват и разширяват работата на роботизираната прахосмукачка и приложението. Това също означава, че сигурността на системата се актуализира постоянно, за да съответства на текущите спецификации.
Гласова команда
- Винаги добре информиран: RCV 3 използва гласови команди, за да предостави важна информация и да сподели текущото състояние.
- Ако роботизираната прахосмукачка RCV 3 се нуждае от помощ или услуга, в много ситуации тя ще ви уведоми чрез гласово съобщение.
Удобно се управлява през приложението чрез WiFi
- Приложението може да се използва за адаптиране на много от настройките към индивидуалните предпочитания.
- С помощта на приложението можете да конфигурирате почистващия робот RCV 3 и да го управлявате от всяко място. Дори да не сте вкъщи.
- Информация за текущото състояние на устройството и дисплей, показващ текущия напредък на почистването, са достъпни чрез приложението.
Прецизно картографиране с много опции за персонализиране
- Приложението може да съхранява множество карти, напр. за различни етажи.
- Възможно е да определите зони, в които не желаете роботът да отива и да почиства (напр. драскалка за котки, зони за игра в детските стаи или препятствия, които роботът не може да заобиколи).
- Определяне на избрани зони, които трябва да бъдат почистени многократно, почистени в режим на интензивно почистване или избърсани с повече вода.
Регулиране на параметрите на почистване
- Дефиниране на различни параметри за почистване в приложението за отделни зони на помещения (напр. мощност на засмукване или обем на водата, брой почиствания на повърхност).
Таймер програма
- Можете да планирате часове за почистване и да създавате планове за почистване чрез приложението.
- RCV 3 самостоятелно започва почистване въз основа на планирани дати/часове.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Време за зареждане на акумулаторните батерии (мин)
|230
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Капацитет на батерията (Ач)
|3,2
|Продължителност на чистенето с едно зареждане (мин)
|120
|Ефективнот за единица площ (в зависимост от режима на почистване) (м²/ч)
|85
|Контейнер за отпадъци (мл)
|500
|Контейнер за отпадъци 2 в 1 (мл)
|300
|Резервоар за чиста вода 2 в 1 (мл)
|170
|Всмукателна мощност (Pa)
|2500
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|67
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло на роботизираната прахосмукачка (вкл. модул за почистване и кърпа за почистване) (кг)
|3,7
|Тегло на зарядната станция (кг)
|0,6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,946
|Височина на прахосмукачка робот (мм)
|94
|Диаметър на робота (мм)
|350
|Размери на зарядната станция (Д х Ш х В) (мм)
|80 x 150 x 102
Обхват на доставката
- Четка за почистване
- Странична четка: 2 x
- Филтър: 2 x
- Инструмент за почистване
- Устройство за избърсване
- Mикрофибърна кърпа: 2 x
- Контейнер за отпадъци 2 в 1, включително резервоар за чиста вода
- Контейнер за отпадъци
- Зарядна станция
Оборудване
- Автономно почистване
- Сензори срещу падане
- Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
- Свързване чрез WLAN
- интелигентни услуги/функции в приложението
- Гласова команда
- Лазерна навигационна система (LiDAR)
- Таймер програма: възможност за различни настройки за работа
- Различни режими: Сухо почистване/ Мокро почистване/ Комбинирано почистване (мокро и сухо)/ Автоматична система/ Спот
Видео
Сфера на приложение
- Твърди подове
- На килими с нисък косъм