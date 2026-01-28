RCV 3

Интелигентният робот RCV 3 с прецизна LiDAR навигация и удобно управление на приложението почиства килими с нисък косъм и твърди повърхности напълно автономно и систематично. Твърдите повърхности също могат да се избърсват, когато са мокри.

Повече време за приятните неща в живота: интелигентният почистващ робот RCV 3 поема почистването на пода. Веднъж стартиран, роботът RCV 3 систематично и независимо почиства вашите твърди подове и килими с нисък косъм. Сухата мръсотия се събира надеждно във вградения контейнер за отпадъци от въртящата се четка и страничната четка за ръбовете. Където е необходимо, RCV 3 не само прахосмуче, но може и да навлажни мопа. Тъй като капацитетът на батерията намалява, RCV 3 може да се зарежда редовно и след приключване на работата винаги се връща в станцията за зареждане. Чрез приложението RCV 3 се изпраща на обиколка за проучване и автоматично ще създаде карта на стаите чрез откриване на околностите (LiDAR). За всяко помещение могат да се задават индивидуални параметри за почистване. Например кои стаи трябва да се почистват с прахосмукачка, бършат или да не се почистват. Допълнителни сензори предотвратяват падането на устройството, например по стълбите. За задачи по почистване RCV 3 може удобно да се стартира чрез приложението, като се използва предварително зададен индивидуален график или чрез натискане на бутон на устройството. Ако почистващият робот има нужда от помощ, в много ситуации той ще ви каже чрез гласово съобщение.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка робот с функция бърсане RCV 3: Мокро почистване
Мокро почистване
За още по-добри резултати от почистването, RCV 3 може също да навлажнява мопа. Ако е необходимо, използвайте модула за избърсване с микрофибърна кърпа, напълнете резервоара за прясна вода и сте готови. Почистващият робот RCV 3 може да се използва само за сухо почистване, само за мокро почистване или с двете опции заедно в режим на комбинирано почистване.
Прахосмукачка робот с функция бърсане RCV 3: Прецизна навигация
Прецизна навигация
LiDAR сензорите на RCV 3 му позволяват да бъде много прецизен, когато записва стаите и създава подробни карти за безопасно почистване. Със своята бърза и стабилна LiDAR навигация, RCV 3 сканира вашите стаи и по този начин разполага с най-добрите карти за безопасно и надеждно навигиране през стаите дори на тъмно.
Прахосмукачка робот с функция бърсане RCV 3: Сензори срещу падане
Сензори срещу падане
Сензорите за падане надеждно предпазват RCV 3 от падане по стъпала или пропадане. Сензорите сканират пода. Ако се открие голямо падане, контролерът получава сигнал, който задейства робота да се обърне.
Защита на данните и актуализации
  • Като производител със седалище в Германия, Kärcher отдава голямо значение на защитата на данните и полага изключителни грижи, за да осигури спазването на всички приложими законови изисквания в това отношение.
  • Целият трансфер на данни между приложението Home Robots на вашия смартфон и вашата роботизирана прахосмукачка и моп се извършва чрез облак до сървъри, разположени само в Германия.
  • Редовните актуализации подобряват и разширяват работата на роботизираната прахосмукачка и приложението. Това също означава, че сигурността на системата се актуализира постоянно, за да съответства на текущите спецификации.
Гласова команда
  • Винаги добре информиран: RCV 3 използва гласови команди, за да предостави важна информация и да сподели текущото състояние.
  • Ако роботизираната прахосмукачка RCV 3 се нуждае от помощ или услуга, в много ситуации тя ще ви уведоми чрез гласово съобщение.
Удобно се управлява през приложението чрез WiFi
  • Приложението може да се използва за адаптиране на много от настройките към индивидуалните предпочитания.
  • С помощта на приложението можете да конфигурирате почистващия робот RCV 3 и да го управлявате от всяко място. Дори да не сте вкъщи.
  • Информация за текущото състояние на устройството и дисплей, показващ текущия напредък на почистването, са достъпни чрез приложението.
Прецизно картографиране с много опции за персонализиране
  • Приложението може да съхранява множество карти, напр. за различни етажи.
  • Възможно е да определите зони, в които не желаете роботът да отива и да почиства (напр. драскалка за котки, зони за игра в детските стаи или препятствия, които роботът не може да заобиколи).
  • Определяне на избрани зони, които трябва да бъдат почистени многократно, почистени в режим на интензивно почистване или избърсани с повече вода.
Регулиране на параметрите на почистване
  • Дефиниране на различни параметри за почистване в приложението за отделни зони на помещения (напр. мощност на засмукване или обем на водата, брой почиствания на повърхност).
Таймер програма
  • Можете да планирате часове за почистване и да създавате планове за почистване чрез приложението.
  • RCV 3 самостоятелно започва почистване въз основа на планирани дати/часове.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Време за зареждане на акумулаторните батерии (мин) 230
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Капацитет на батерията (Ач) 3,2
Продължителност на чистенето с едно зареждане (мин) 120
Ефективнот за единица площ (в зависимост от режима на почистване) (м²/ч) 85
Контейнер за отпадъци (мл) 500
Контейнер за отпадъци 2 в 1 (мл) 300
Резервоар за чиста вода 2 в 1 (мл) 170
Всмукателна мощност (Pa) 2500
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) 67
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 100 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Цвят Бял
Тегло на роботизираната прахосмукачка (вкл. модул за почистване и кърпа за почистване) (кг) 3,7
Тегло на зарядната станция (кг) 0,6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6,946
Височина на прахосмукачка робот (мм) 94
Диаметър на робота (мм) 350
Размери на зарядната станция (Д х Ш х В) (мм) 80 x 150 x 102

Обхват на доставката

  • Четка за почистване
  • Странична четка: 2 x
  • Филтър: 2 x
  • Инструмент за почистване
  • Устройство за избърсване
  • Mикрофибърна кърпа: 2 x
  • Контейнер за отпадъци 2 в 1, включително резервоар за чиста вода
  • Контейнер за отпадъци
  • Зарядна станция

Оборудване

  • Автономно почистване
  • Сензори срещу падане
  • Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
  • Свързване чрез WLAN
  • интелигентни услуги/функции в приложението
  • Гласова команда
  • Лазерна навигационна система (LiDAR)
  • Таймер програма: възможност за различни настройки за работа
  • Различни режими: Сухо почистване/ Мокро почистване/ Комбинирано почистване (мокро и сухо)/ Автоматична система/ Спот
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • На килими с нисък косъм
Аксесоари