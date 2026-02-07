Особено гъвкава със сменяема батерия: Ръчната прахосмукачка CVH 2-4 е винаги готова за употреба и винаги под ръка за много задачи за почистване в кухнята, всекидневната или спалнята или в купето на автомобила. Лесно отстранява замърсявания като трохи, косми и прах. Накрайникът за фуги 2 в 1 осигурява чистота върху чувствителни повърхности и на труднодостъпни места. Лека и с компактен дизайн прахосмукачката позволява ергономична и хигиенична работа без никакъв контакт с мръсотията. 2-степенната филтърна система осигурява чист отработен въздух. Сменяемата батерия 4 V Kärcher Battery Power не е включена в обхвата на доставката. Съвместима с всички 4 V акумулаторни устройства на Kärcher.