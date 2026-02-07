CVH 2-4
Сложете край на праха и трохите: Компактната ръчна прахосмукачка CVH 2-4 със сменяема батерия 4 V е винаги готова за употреба, мобилна и многофункционална. Батерията и зарядното устройство не са включени.
Особено гъвкава със сменяема батерия: Ръчната прахосмукачка CVH 2-4 е винаги готова за употреба и винаги под ръка за много задачи за почистване в кухнята, всекидневната или спалнята или в купето на автомобила. Лесно отстранява замърсявания като трохи, косми и прах. Накрайникът за фуги 2 в 1 осигурява чистота върху чувствителни повърхности и на труднодостъпни места. Лека и с компактен дизайн прахосмукачката позволява ергономична и хигиенична работа без никакъв контакт с мръсотията. 2-степенната филтърна система осигурява чист отработен въздух. Сменяемата батерия 4 V Kärcher Battery Power не е включена в обхвата на доставката. Съвместима с всички 4 V акумулаторни устройства на Kärcher.
Характеристики и предимства
4 V Kärcher Battery Power: Сменяемата батерия се предлага като отделен аксесоар
Компактна, лесна за работа и готова за незабавна употреба
Двустепенна филтърна система
Високи резултати от почистването
Практични аксесоари
Миещ се филтър и контейнер за прах
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|4 V Платформа на батерията
|Контейнер (л)
|0,15
|Мощност (Вт)
|54
|Време за работа на максимум мощност (мин)
|10
|Напрежение (В)
|Номинален 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 10 (2,5 Ah)
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,59
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,153
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|359 x 76 x 77
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- 2-в-1 дюза за фуги
- Тип HEPA-филтър: ХЕПА филтър
Видео
Сфера на приложение
- Тапицирани мебели
- Интериор на превозното средство