Сложете край на праха и трохите: Компактната ръчна прахосмукачка CVH 2-4 със сменяема батерия 4 V е винаги готова за употреба, мобилна и многофункционална. Батерията и зарядното устройство не са включени.

Особено гъвкава със сменяема батерия: Ръчната прахосмукачка CVH 2-4 е винаги готова за употреба и винаги под ръка за много задачи за почистване в кухнята, всекидневната или спалнята или в купето на автомобила. Лесно отстранява замърсявания като трохи, косми и прах. Накрайникът за фуги 2 в 1 осигурява чистота върху чувствителни повърхности и на труднодостъпни места. Лека и с компактен дизайн прахосмукачката позволява ергономична и хигиенична работа без никакъв контакт с мръсотията. 2-степенната филтърна система осигурява чист отработен въздух. Сменяемата батерия 4 V Kärcher Battery Power не е включена в обхвата на доставката. Съвместима с всички 4 V акумулаторни устройства на Kärcher.

Характеристики и предимства
4 V Kärcher Battery Power: Сменяемата батерия се предлага като отделен аксесоар
Компактна, лесна за работа и готова за незабавна употреба
Двустепенна филтърна система
Високи резултати от почистването
Практични аксесоари
Миещ се филтър и контейнер за прах
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 4 V Платформа на батерията
Контейнер (л) 0,15
Мощност (Вт) 54
Време за работа на максимум мощност (мин) 10
Напрежение (В) Номинален 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
Брой необходими батерии (бр.) 1
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 10 (2,5 Ah)
Тегло без аксесоари (кг) 0,59
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,153
Размери (Д х Ш х В) (мм) 359 x 76 x 77

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • 2-в-1 дюза за фуги
  • Тип HEPA-филтър: ХЕПА филтър
Сфера на приложение
  • Тапицирани мебели
  • Интериор на превозното средство
Аксесоари
