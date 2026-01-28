Максимална свобода на движение и максимален комфорт: акумулаторната прахосмукачка VC 4 Cordless myHome с време на работа до 30 минути спестява на потребителя необходимостта да носи голям уред. Многобройните му интелигентни функции превръщат работата в удоволствие: изпразване на контейнера за прах с 1 щракване, функция за усилване, тиха работа, ергономичен дизайн и активна дюза за под, гарантираща надеждно събиране на мръсотия от твърди подове и килими. Удобният Power Lock премахва необходимостта от постоянно задържане на бутона за захранване. Неговият внимателно проектиран дизайн също така означава, че може да почиства труднодостъпни места, като например покрай дивана или под мебелите.