VC 4 Cordless myHome
Почистване без усилие благодарение на лекия дизайн: VC 4 Cordless myHome облекчава работата в малки домакинства.
Максимална свобода на движение и максимален комфорт: акумулаторната прахосмукачка VC 4 Cordless myHome с време на работа до 30 минути спестява на потребителя необходимостта да носи голям уред. Многобройните му интелигентни функции превръщат работата в удоволствие: изпразване на контейнера за прах с 1 щракване, функция за усилване, тиха работа, ергономичен дизайн и активна дюза за под, гарантираща надеждно събиране на мръсотия от твърди подове и килими. Удобният Power Lock премахва необходимостта от постоянно задържане на бутона за захранване. Неговият внимателно проектиран дизайн също така означава, че може да почиства труднодостъпни места, като например покрай дивана или под мебелите.
Характеристики и предимства
Фино настроена технологияМощна 21,6 V батерия, идеално съчетана с активна подова дюза. Оптимизирано време за работа от 30 минути в нормален режим.
2 степени за настройка на мощносттаДостатъчно време на работа за почистване на малки домакинства. Допълнителен режим на усилване. До 18 минути време на работа при най-високо ниво на мощност.
Лесен за употребаВ зависимост от начина на употреба мощността може да се регулира бързо и лесно в зависимост от необходимостта. Просто почистане на филтъра с 1 щракване. Включва Power Lock за лесна работа.
Практично проектирана филтърна система
- 3-степенна филтърна система с циклон, вход за въздух и порест филтър.
- Не е необходимо допълнително закупуване на филтърни торбички.
- Просто почистане на филтъра с 1 щракване.
Активна подова дюза
- Оптимално събиране на мръсотия чрез моторизиран валяк.
- Осигурява надеждно почистване на повърхностите.
- Изключителната маневреност прави много лесно придвижването под мебели.
Лесно прибиране на акумулаторната прахосмукачка
- С помощта на стойката за стена устройството може да се прибере бързо и лесно.
- Спестяващ място дизайн, винаги готов за работа.
- Удобно зареждане от фиксирана позиция.
Широко приложение
- Възможност за поставяне на допълнителни принадлежности за идеално почистване на всички области в къщата.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|< 78
|Капацитет на контейнера (мл)
|650
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Напрежение (В)
|21,6
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|Нормален режим: / прибл. 30 Усилен режим: / прибл. 18
|Време за зареждане със стандартно зарядно (мин)
|345
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,35
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|230 x 236 x 1115
Обхват на доставката
- Акумулаторни батерии: 21.6 V / 2.5 Ah батрия (1 бр.
- Филтър от пяна
- Филтър за входящ на въздух: 1 бр.
- Универсална подова дюза
- Дюза за почистване на фуги
- Дюза за тапицерия и мека четка за прах (2 в 1)
- Засмукваща тръба: Пластмаса
- Малка стойка за стена
Оборудване
- Филтърна система без торба
- Регулиране на мощността: С 2 нива
Видео
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
- Килими
- Текстилни повърхности
- Стълби