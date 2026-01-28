VC 4 Cordless myHome Car
Компактна, лека и винаги под ръка: като безжична прахосмукачка с филтърна система без торба, VC 4 Cordless myHome Car е идеална за малки домакинства и за почистване на интериора на автомобила.
Винаги там, когато имате нужда от нея: безжичната прахосмукачка myHome Car VC 4 с ниско тегло и неограничена свобода на движение е особено гъвкава и удобна за използване. С премахване на смукателната тръба, тя се превръща в компактна ръчна прахосмукачка – идеална за почистване на интериора на автомобила. Предлага се и с идеалните аксесоари за вътрешно почистване на автомобила: а именно накрайник за фуги, допълнителен дълъг, гъвкав накрайник за за почистване между пространствата, мека мебелна четка 2 в 1 за деликатни повърхности, удължителен маркуч за по-добър обхват и голям накрайник за тапицерия. При пълно зареждане устройството може да работи до 30 минути. Практичните характеристики на оборудването облекчават тежката работа при почистването. Те включват активна подова дюза за надеждно събиране на мръсотия от твърди подове и килими, функция за усилване за допълнителна мощност, изпразване с 1 щракване на контейнера за прах и бутон за заключване, който премахва необходимостта от задържане бутона за старт. Прахосмукачката може да се съхранява в малки пространства с помощта на предоставената скоба за стена.
Характеристики и предимства
Фино настроена технологияМощна 21,6 V батерия, идеално съчетана с активна подова дюза. Оптимизирано време за работа от 30 минути в нормален режим.
2 степени за настройка на мощносттаДостатъчно време на работа за почистване на малки домакинства. Допълнителен режим на усилване. До 18 минути време на работа при най-високо ниво на мощност.
Допълнителни аксесоари специално за почистване на интериора на автомобилаДълга, гъвкава дюза за фуги и гъвкав удължителен маркуч, за да улесните достигането до всички повърхности в колата. Голям накрайник за тапицерия за бързо и цялостно почистване на автомобилни седалки.
Лесен за употреба
- В зависимост от начина на употреба мощността може да се регулира бързо и лесно в зависимост от необходимостта.
- Просто почистане на филтъра с 1 щракване.
- Включва Power Lock за лесна работа.
Практично проектирана филтърна система
- 3-степенна филтърна система с циклон, вход за въздух и порест филтър.
- Не е необходимо допълнително закупуване на филтърни торбички.
- Просто почистане на филтъра с 1 щракване.
Активна подова дюза
- Оптимално събиране на мръсотия чрез моторизиран валяк.
- Осигурява надеждно почистване на повърхностите.
- Изключителната маневреност прави много лесно придвижването под мебели.
Лесно прибиране на акумулаторната прахосмукачка
- С помощта на стойката за стена устройството може да се прибере бързо и лесно.
- Спестяващ място дизайн, винаги готов за работа.
- Удобно зареждане от фиксирана позиция.
Широко приложение
- Възможност за поставяне на допълнителни принадлежности за идеално почистване на всички области в къщата.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|< 78
|Капацитет на контейнера (мл)
|650
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Напрежение (В)
|21,6
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|Нормален режим: / прибл. 30 Усилен режим: / прибл. 18
|Време за зареждане със стандартно зарядно (мин)
|345
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,35
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|230 x 236 x 1115
Обхват на доставката
- Акумулаторни батерии: 21.6 V / 2.5 Ah батрия (1 бр.
- Филтър от пяна
- Филтър за входящ на въздух: 1 бр.
- Универсална подова дюза
- Дюза за почистване на фуги
- дълга гъвкава дюза за фуги
- Гъвкав удължителен маркуч
- Голям накрайник за тапицерия
- Накрайник за мебели 2 в 1
- Засмукваща тръба: Пластмаса
- Малка стойка за стена
Оборудване
- Филтърна система без торба
- Регулиране на мощността: С 2 нива
Видео
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
- Килими
- Текстилни повърхности
- Стълби
- Интериор на превозното средство