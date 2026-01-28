Винаги там, когато имате нужда от нея: безжичната прахосмукачка myHome Car VC 4 с ниско тегло и неограничена свобода на движение е особено гъвкава и удобна за използване. С премахване на смукателната тръба, тя се превръща в компактна ръчна прахосмукачка – идеална за почистване на интериора на автомобила. Предлага се и с идеалните аксесоари за вътрешно почистване на автомобила: а именно накрайник за фуги, допълнителен дълъг, гъвкав накрайник за за почистване между пространствата, мека мебелна четка 2 в 1 за деликатни повърхности, удължителен маркуч за по-добър обхват и голям накрайник за тапицерия. При пълно зареждане устройството може да работи до 30 минути. Практичните характеристики на оборудването облекчават тежката работа при почистването. Те включват активна подова дюза за надеждно събиране на мръсотия от твърди подове и килими, функция за усилване за допълнителна мощност, изпразване с 1 щракване на контейнера за прах и бутон за заключване, който премахва необходимостта от задържане бутона за старт. Прахосмукачката може да се съхранява в малки пространства с помощта на предоставената скоба за стена.