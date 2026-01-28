VC 4 Cordless myHome Pet
Компактна, без нужда от филтърна торбичка и идеална за премахване на косми от домашни любимци: безжичната прахосмукачка VC 4 Cordless myHome Pet е чудесен вариант за малки домакинства с домашни любимци.
Компактна, но надеждна безжична прахосмукачка: VC 4 Cordless myHome Pet е бързо достъпна и успешно премахва прах, мръсотия и косми от домашни любимци от всички подове и повърхности. Безжичната прахосмукачка без торба предлага впечатляваща комбинация от висок комфорт, ниско тегло и неограничена свобода на движение. Освен това ниското ниво на шум не плаши домашните любимци. При пълно зареждане устройството може да работи до 30 минути. Може да се използва както като прахосмукачка за под, така и като ръчна прахосмукачка. Активната, моторизирана дюза за под осигурява цялостно почистване на мръсотия и косми от твърди подове и килими. А мини турбо дюзата надеждно премахва вкоренена мръсотия, трохи, мъртви кожни клетки и косми от тапицерия, легла за домашни любимци и матраци. Други характеристики на оборудването: изпразване с 1 щракване на контейнера за прах, функция за усилване на мощността при поискване и бутон за заключване, който премахва необходимостта от задържане на бутона за старт. Накрайник за фуги, мека мебелна четка 2 в 1 и скоба за стена допълват обхвата на доставката.
Характеристики и предимства
Фино настроена технологияМощна 21,6 V батерия, идеално съчетана с активна подова дюза. Оптимизирано време за работа от 30 минути в нормален режим.
2 степени за настройка на мощносттаДостатъчно време на работа за почистване на малки домакинства. Допълнителен режим на усилване. До 18 минути време на работа при най-високо ниво на мощност.
Допълнителни аксесоари специално за собствениците на домашни любимциМоторизираната мини турбо четка премахва с лекота всички косми от домашни любимци от меката мебел.
Лесен за употреба
- В зависимост от начина на употреба мощността може да се регулира бързо и лесно в зависимост от необходимостта.
- Просто почистане на филтъра с 1 щракване.
- Включва Power Lock за лесна работа.
Практично проектирана филтърна система
- 3-степенна филтърна система с циклон, вход за въздух и порест филтър.
- Не е необходимо допълнително закупуване на филтърни торбички.
- Просто почистане на филтъра с 1 щракване.
Активна подова дюза
- Оптимално събиране на мръсотия чрез моторизиран валяк.
- Осигурява надеждно почистване на повърхностите.
- Изключителната маневреност прави много лесно придвижването под мебели.
Лесно прибиране на акумулаторната прахосмукачка
- С помощта на стойката за стена устройството може да се прибере бързо и лесно.
- Спестяващ място дизайн, винаги готов за работа.
- Удобно зареждане от фиксирана позиция.
Широко приложение
- Възможност за поставяне на допълнителни принадлежности за идеално почистване на всички области в къщата.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|< 78
|Капацитет на контейнера (мл)
|650
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Напрежение (В)
|21,6
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|Нормален режим: / прибл. 30 Усилен режим: / прибл. 18
|Време за зареждане със стандартно зарядно (мин)
|345
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,35
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,8
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|230 x 236 x 1115
Обхват на доставката
- Акумулаторни батерии: 21.6 V / 2.5 Ah батрия (1 бр.
- Филтър от пяна
- Филтър за входящ на въздух: 1 бр.
- Универсална подова дюза
- Мини турбо четка
- Дюза за почистване на фуги
- Накрайник за мебели 2 в 1
- Засмукваща тръба: Пластмаса
- Малка стойка за стена
Оборудване
- Филтърна система без торба
- Регулиране на мощността: С 2 нива
Видео
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
- Килими
- Косми от домашни любимци