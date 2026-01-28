Компактна, но надеждна безжична прахосмукачка: VC 4 Cordless myHome Pet е бързо достъпна и успешно премахва прах, мръсотия и косми от домашни любимци от всички подове и повърхности. Безжичната прахосмукачка без торба предлага впечатляваща комбинация от висок комфорт, ниско тегло и неограничена свобода на движение. Освен това ниското ниво на шум не плаши домашните любимци. При пълно зареждане устройството може да работи до 30 минути. Може да се използва както като прахосмукачка за под, така и като ръчна прахосмукачка. Активната, моторизирана дюза за под осигурява цялостно почистване на мръсотия и косми от твърди подове и килими. А мини турбо дюзата надеждно премахва вкоренена мръсотия, трохи, мъртви кожни клетки и косми от тапицерия, легла за домашни любимци и матраци. Други характеристики на оборудването: изпразване с 1 щракване на контейнера за прах, функция за усилване на мощността при поискване и бутон за заключване, който премахва необходимостта от задържане на бутона за старт. Накрайник за фуги, мека мебелна четка 2 в 1 и скоба за стена допълват обхвата на доставката.