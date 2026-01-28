VC 6 Cordless ourFamily

Лесно и надеждно почистване за по-големи домакинства: Прахосмукачката VC 6 Cordless ourFamily се отличава със своята ниска маса, филтърна система без торба и високата мощност на засмукване.

Почистването наистина може да бъде толкова просто: С VC 6 Cordless ourFamily почистването се превръща в истинско удоволствие. Многобройните интелигентни функции включват лесно изпразване на контейнера за прах с едно натискане, функция за усилване (boost), ергономичен дизайн за почистване на труднодостъпни места и LED светлини на активната подова дюза, които правят праха по-видим и гарантират надеждно събиране на замърсяванията. Други предимства са тихата работа и лесно четимият дисплей на батерията, който показва състоянието на заряда и важни съобщения по всяко време. Удобната функция Power Lock премахва необходимостта от постоянно натискане на бутона за захранване. Благодарение на стенната стойка с вградена функция за зареждане, съхранението и зареждането на прахосмукачката е изключително лесно.

Характеристики и предимства
Акумулаторна прахосмукачка VC 6 Cordless ourFamily: Фино настроена технология
Мощна 25,2 V батерия, перфектно съчетана с активна подова дюза. Оптимизирано време за работа от 50 минути в нормален режим. 250 W мотор, активна подова дюза, Power Lock и 3-степенна филтърна система без торба.
Акумулаторна прахосмукачка VC 6 Cordless ourFamily: Практично проектирана филтърна система
3-степенна филтърна система с циклон, вход за въздух и HEPA хигиенни филтри. HEPA филтър (EN 1822:1998) за чист изходящ въздух. Просто почистане на филтъра с 1 щракване.
Акумулаторна прахосмукачка VC 6 Cordless ourFamily: Активна подова дюза
Оптимално събиране на мръсотия чрез моторизиран валяк. Изключителната маневреност прави много лесно придвижването под мебели. Осигурява надеждно почистване на повърхностите.
2 степени за настройка на мощността
  • Достатъчно време за работа за почистване на по-големи домакинства.
  • Допълнителен режим на усилване.
Стенна стойка с опция за зареждане
  • С помощта на стойката за стена устройството може да се прибере бързо и лесно.
  • Удобно зареждане просто чрез окачване на прахосмукачката.
Интуитивна обратна връзка и дисплей за зареждане
  • Обратна връзка и съобщения за грешки чрез удобен LED дисплей.
  • Дисплей за състоянието на батерията.
Лесен за употреба
  • В зависимост от начина на употреба мощността може да се регулира бързо и лесно в зависимост от необходимостта.
  • Допълнителен режим на усилване.
  • Включва Power Lock за лесна работа.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) < 78
Капацитет на контейнера (мл) 800
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Напрежение (В) 25,2
Капацитет (Ач) 2,5
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин) Нормален режим: / прибл. 50 Усилен режим: / прибл. 11
Време за зареждане със стандартно зарядно (мин) 235
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 2,55
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 235 x 266 x 1130

Обхват на доставката

  • Акумулаторни батерии: 25.2 V / 2.5 Ah батрия (1 бр.
  • Тип HEPA-филтър: HEPA 12-филтър (EN 1822:1998)
  • Филтър за входящ на въздух: 1 бр.
  • Голяма универсална подова дюза с LED дисплей
  • Дюза за почистване на фуги
  • Дюза за тапицерия и мека четка за прах (2 в 1)
  • Засмукваща тръба: Метал
  • Голяма стенна стойка със зарядно устройство

Оборудване

  • Подложка Soft grip на ръкохватката
  • Филтърна система без торба
  • Регулиране на мощността: С 2 нива
Сфера на приложение
  • Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
  • Килими
  • Текстилни повърхности
  • Стълби
Аксесоари