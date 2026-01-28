VC 6 Cordless ourFamily
Лесно и надеждно почистване за по-големи домакинства: Прахосмукачката VC 6 Cordless ourFamily се отличава със своята ниска маса, филтърна система без торба и високата мощност на засмукване.
Почистването наистина може да бъде толкова просто: С VC 6 Cordless ourFamily почистването се превръща в истинско удоволствие. Многобройните интелигентни функции включват лесно изпразване на контейнера за прах с едно натискане, функция за усилване (boost), ергономичен дизайн за почистване на труднодостъпни места и LED светлини на активната подова дюза, които правят праха по-видим и гарантират надеждно събиране на замърсяванията. Други предимства са тихата работа и лесно четимият дисплей на батерията, който показва състоянието на заряда и важни съобщения по всяко време. Удобната функция Power Lock премахва необходимостта от постоянно натискане на бутона за захранване. Благодарение на стенната стойка с вградена функция за зареждане, съхранението и зареждането на прахосмукачката е изключително лесно.
Характеристики и предимства
Фино настроена технологияМощна 25,2 V батерия, перфектно съчетана с активна подова дюза. Оптимизирано време за работа от 50 минути в нормален режим. 250 W мотор, активна подова дюза, Power Lock и 3-степенна филтърна система без торба.
Практично проектирана филтърна система3-степенна филтърна система с циклон, вход за въздух и HEPA хигиенни филтри. HEPA филтър (EN 1822:1998) за чист изходящ въздух. Просто почистане на филтъра с 1 щракване.
Активна подова дюзаОптимално събиране на мръсотия чрез моторизиран валяк. Изключителната маневреност прави много лесно придвижването под мебели. Осигурява надеждно почистване на повърхностите.
2 степени за настройка на мощността
- Достатъчно време за работа за почистване на по-големи домакинства.
- Допълнителен режим на усилване.
Стенна стойка с опция за зареждане
- С помощта на стойката за стена устройството може да се прибере бързо и лесно.
- Удобно зареждане просто чрез окачване на прахосмукачката.
Интуитивна обратна връзка и дисплей за зареждане
- Обратна връзка и съобщения за грешки чрез удобен LED дисплей.
- Дисплей за състоянието на батерията.
Лесен за употреба
- В зависимост от начина на употреба мощността може да се регулира бързо и лесно в зависимост от необходимостта.
- Допълнителен режим на усилване.
- Включва Power Lock за лесна работа.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|< 78
|Капацитет на контейнера (мл)
|800
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Напрежение (В)
|25,2
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|Нормален режим: / прибл. 50 Усилен режим: / прибл. 11
|Време за зареждане със стандартно зарядно (мин)
|235
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,55
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Обхват на доставката
- Акумулаторни батерии: 25.2 V / 2.5 Ah батрия (1 бр.
- Тип HEPA-филтър: HEPA 12-филтър (EN 1822:1998)
- Филтър за входящ на въздух: 1 бр.
- Голяма универсална подова дюза с LED дисплей
- Дюза за почистване на фуги
- Дюза за тапицерия и мека четка за прах (2 в 1)
- Засмукваща тръба: Метал
- Голяма стенна стойка със зарядно устройство
Оборудване
- Подложка Soft grip на ръкохватката
- Филтърна система без торба
- Регулиране на мощността: С 2 нива
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
- Килими
- Текстилни повърхности
- Стълби