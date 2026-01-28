Почистването наистина може да бъде толкова просто: С VC 6 Cordless ourFamily почистването се превръща в истинско удоволствие. Многобройните интелигентни функции включват лесно изпразване на контейнера за прах с едно натискане, функция за усилване (boost), ергономичен дизайн за почистване на труднодостъпни места и LED светлини на активната подова дюза, които правят праха по-видим и гарантират надеждно събиране на замърсяванията. Други предимства са тихата работа и лесно четимият дисплей на батерията, който показва състоянието на заряда и важни съобщения по всяко време. Удобната функция Power Lock премахва необходимостта от постоянно натискане на бутона за захранване. Благодарение на стенната стойка с вградена функция за зареждане, съхранението и зареждането на прахосмукачката е изключително лесно.