VC 6 Cordless ourFamily Car
Прахосмукачката без торба VC 6 Cordless ourFamily Car предлага мощна производителност и точните аксесоари за цялостно почистване в дома и в колата.
Превръща почистването в удоволствие: прахосмукачката VC 6 Cordless ourFamily Car предлага максимална свобода на движение у дома и в колата с време на работа до 50 минути. 250-ватовият BLDC мотор облекчава тежката работа по почистването, независимо дали почиствате цялата къща или интериора на колата. Моторизираната дюза за под с LED осветление чисти също толкова старателно както върху твърди подове, така и върху килими. Компактният дизайн, ниското тегло и аксесоарите правят прахосмукачката особено гъвкава за използване, включително като ръчна прахосмукачка. LED накрайникът за дюзи е полезна помощ при почистване на тесни и тъмни места, особено в интериора на автомобила. Меката четка за мебели 2 в 1 може да се използва за нежно почистване дори на деликатни повърхности на таблото. Удължителният маркуч увеличава обхвата, а накрайникът за тапицерия е идеален за автомобилни седалки. Други полезни функции включват лесното изпразване с 1 щракване на контейнера за прах, функцията за усилване за повече смукателна мощност, ергономичният дизайн за лесен достъп под мебелите, тристепенен индикатор за батерията и тих работен шум. В обхвата на доставката е включена и стенна конзола с функция за зареждане.
Характеристики и предимства
Фино настроена технология
Практично проектирана филтърна система
Допълнителни аксесоари специално за почистване на интериора на автомобила
Активна подова дюза
2 степени за настройка на мощността
Стенна стойка с опция за зареждане
Интуитивна обратна връзка и дисплей за зареждане
Лесен за употреба
Широко приложение
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|< 78
|Капацитет на контейнера (мл)
|800
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Напрежение (В)
|25,2
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|Нормален режим: / прибл. 50 Усилен режим: / прибл. 11
|Време за зареждане със стандартно зарядно (мин)
|235
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,55
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Обхват на доставката
- Акумулаторни батерии: 25.2 V / 2.5 Ah батрия (1 бр.
- Тип HEPA-филтър: HEPA 12-филтър (EN 1822:1998)
- Филтър за входящ на въздух: 1 бр.
- Голяма универсална подова дюза с LED дисплей
- дълга гъвкава дюза за фуги
- LED - Накрайник за фуги
- Гъвкав удължителен маркуч
- Голям накрайник за тапицерия
- Накрайник за мебели 2 в 1
- Засмукваща тръба: Метал
- Голяма стенна стойка със зарядно устройство
Оборудване
- Подложка Soft grip на ръкохватката
- Филтърна система без торба
- Регулиране на мощността: С 2 нива
Видео
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
- Килими
- Интериор на превозното средство