Превръща почистването в удоволствие: прахосмукачката VC 6 Cordless ourFamily Car предлага максимална свобода на движение у дома и в колата с време на работа до 50 минути. 250-ватовият BLDC мотор облекчава тежката работа по почистването, независимо дали почиствате цялата къща или интериора на колата. Моторизираната дюза за под с LED осветление чисти също толкова старателно както върху твърди подове, така и върху килими. Компактният дизайн, ниското тегло и аксесоарите правят прахосмукачката особено гъвкава за използване, включително като ръчна прахосмукачка. LED накрайникът за дюзи е полезна помощ при почистване на тесни и тъмни места, особено в интериора на автомобила. Меката четка за мебели 2 в 1 може да се използва за нежно почистване дори на деликатни повърхности на таблото. Удължителният маркуч увеличава обхвата, а накрайникът за тапицерия е идеален за автомобилни седалки. Други полезни функции включват лесното изпразване с 1 щракване на контейнера за прах, функцията за усилване за повече смукателна мощност, ергономичният дизайн за лесен достъп под мебелите, тристепенен индикатор за батерията и тих работен шум. В обхвата на доставката е включена и стенна конзола с функция за зареждане.