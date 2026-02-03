VC 6 Cordless ourFamily Car

Прахосмукачката без торба VC 6 Cordless ourFamily Car предлага мощна производителност и точните аксесоари за цялостно почистване в дома и в колата.

Превръща почистването в удоволствие: прахосмукачката VC 6 Cordless ourFamily Car предлага максимална свобода на движение у дома и в колата с време на работа до 50 минути. 250-ватовият BLDC мотор облекчава тежката работа по почистването, независимо дали почиствате цялата къща или интериора на колата. Моторизираната дюза за под с LED осветление чисти също толкова старателно както върху твърди подове, така и върху килими. Компактният дизайн, ниското тегло и аксесоарите правят прахосмукачката особено гъвкава за използване, включително като ръчна прахосмукачка. LED накрайникът за дюзи е полезна помощ при почистване на тесни и тъмни места, особено в интериора на автомобила. Меката четка за мебели 2 в 1 може да се използва за нежно почистване дори на деликатни повърхности на таблото. Удължителният маркуч увеличава обхвата, а накрайникът за тапицерия е идеален за автомобилни седалки. Други полезни функции включват лесното изпразване с 1 щракване на контейнера за прах, функцията за усилване за повече смукателна мощност, ергономичният дизайн за лесен достъп под мебелите, тристепенен индикатор за батерията и тих работен шум. В обхвата на доставката е включена и стенна конзола с функция за зареждане.

Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) < 78
Капацитет на контейнера (мл) 800
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Напрежение (В) 25,2
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин) Нормален режим: / прибл. 50 Усилен режим: / прибл. 11
Време за зареждане със стандартно зарядно (мин) 235
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 2,55
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5
Размери (Д х Ш х В) (мм) 235 x 266 x 1130

Обхват на доставката

  • Акумулаторни батерии: 25.2 V / 2.5 Ah батрия (1 бр.
  • Тип HEPA-филтър: HEPA 12-филтър (EN 1822:1998)
  • Филтър за входящ на въздух: 1 бр.
  • Голяма универсална подова дюза с LED дисплей
  • дълга гъвкава дюза за фуги
  • LED - Накрайник за фуги
  • Гъвкав удължителен маркуч
  • Голям накрайник за тапицерия
  • Накрайник за мебели 2 в 1
  • Засмукваща тръба: Метал
  • Голяма стенна стойка със зарядно устройство

Оборудване

  • Подложка Soft grip на ръкохватката
  • Филтърна система без торба
  • Регулиране на мощността: С 2 нива
Сфера на приложение
  • Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
  • Килими
  • Интериор на превозното средство
