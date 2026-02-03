Универсална работа благодарение на широка гама от аксесоари: VC 6 Cordless ourFamily Extra е идеално оборудвана за всяка задача, изисквана от прахосмукачката. Осигурява максимално удобство с време на работа до 50 минути. 250-ватовият BLDC мотор прави почистването без усилие, независимо дали почиствате цялата къща или малки замърсявания. Моторизираната дюза за под с LED осветление почиства също толкова старателно както твърди подове, така и килими. За мека мебел или матраци има моторизирана мини турбо дюза. За допълнително удобство с 1 щракване се изпразван контейнера за прах, функция за усилване за допълнителна мощност на засмукване, ергономичен дизайн за лесен достъп под мебелите, индикатор на батерията на три нива и почистване с ниски нива на шум. Бутонът за заключване премахва необходимостта от задържане на бутона за захранване през цялото време. Ниското му тегло означава, че устройството може да се използва и като компактна ръчна прахосмукачка. Обхватът на доставката включва LED накрайник за тъмни ъгли и кътчета, мека мебелна четка 2 в 1, инструмент за почистване на филтъра, както и втори резервен филтър и свободностояща паркинг станция, включваща функция за съхранение и зареждане на аксесоари.