VC 6 Cordless ourFamily Extra
Напълно оборудвана универсална машина: прахосмукачката без торба VC 6 Cordless ourFamily Extra има цял набор от аксесоари, които премахват тежката работа по почистване. Плюс свободностояща паркинг станция без нужда от монтиране към стената.
Универсална работа благодарение на широка гама от аксесоари: VC 6 Cordless ourFamily Extra е идеално оборудвана за всяка задача, изисквана от прахосмукачката. Осигурява максимално удобство с време на работа до 50 минути. 250-ватовият BLDC мотор прави почистването без усилие, независимо дали почиствате цялата къща или малки замърсявания. Моторизираната дюза за под с LED осветление почиства също толкова старателно както твърди подове, така и килими. За мека мебел или матраци има моторизирана мини турбо дюза. За допълнително удобство с 1 щракване се изпразван контейнера за прах, функция за усилване за допълнителна мощност на засмукване, ергономичен дизайн за лесен достъп под мебелите, индикатор на батерията на три нива и почистване с ниски нива на шум. Бутонът за заключване премахва необходимостта от задържане на бутона за захранване през цялото време. Ниското му тегло означава, че устройството може да се използва и като компактна ръчна прахосмукачка. Обхватът на доставката включва LED накрайник за тъмни ъгли и кътчета, мека мебелна четка 2 в 1, инструмент за почистване на филтъра, както и втори резервен филтър и свободностояща паркинг станция, включваща функция за съхранение и зареждане на аксесоари.
Характеристики и предимства
Фино настроена технология
Практично проектирана филтърна система
Допълнителни аксесоари за различни области на приложение
Активна подова дюза
2 степени за настройка на мощността
Интуитивна обратна връзка и дисплей за зареждане
Лесен за употреба
Широко приложение
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|< 78
|Капацитет на контейнера (мл)
|800
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Напрежение (В)
|25,2
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|Нормален режим: / прибл. 50 Усилен режим: / прибл. 11
|Време за зареждане със стандартно зарядно (мин)
|235
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,55
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|10,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Обхват на доставката
- Акумулаторни батерии: 25.2 V / 2.5 Ah батрия (1 бр.
- Тип HEPA-филтър: HEPA 12-филтър (EN 1822:1998)
- Филтър за входящ на въздух: 2 бр.
- Аксесоар за почистване на филтри
- Голяма универсална подова дюза с LED дисплей
- Мини турбо четка
- LED - Накрайник за фуги
- Накрайник за мебели 2 в 1
- Засмукваща тръба: Метал
- Самостоятелна паркинг станция с функция за зареждане
Оборудване
- Подложка Soft grip на ръкохватката
- Филтърна система без торба
- Регулиране на мощността: С 2 нива
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
- Килими
- Стълби