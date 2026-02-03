VC 6 Cordless ourFamily Pet
Прахосмукачката без торба VC 6 Cordless ourFamily Pet може да се похвали с висока мощност на засмукване, както и с подходящи аксесоари за събиране на почти всички косми от домашни любимци и мъртви кожни клетки.
Прахосмукачката VC 6 Cordless ourFamily Pet впечатлява с отлични резултати и максимална свобода на движение при време на работа до 50 минути. Мощният 250-ватов BLDC мотор осигурява на прахосмукачка без усилие и резултати от цялостно почистване, дори когато трябва да се отстранят косми от домашни любимци и мъртви кожни клетки. Освен това има функция за усилване за допълнителна мощност, когато е необходима. Моторизираната дюза за под с LED светлина почиства както твърди подове, така и килими. Има и моторизирана мини турбо дюза за мека мебел и матраци. За допълнително удобство има операция с 1 щракване за изпразване на контейнера за прах, ергономичен дизайн за лесен достъп под мебелите и тристепенен индикатор за батерията. Друго предимство е тихият работен шум при прахосмукачка, който не плаши домашните любимци. Бутонът за заключване премахва необходимостта от задържане на бутона за захранване през цялото време. Компактното устройство може да се използва и като ръчна прахосмукачка, например за почистване на мебели. Обхватът на доставката включва накрайник за цепнатини, мека мебелна четка 2 в 1, инструмент за почистване на филтъра, както и втори резервен филтър и стенна скоба с функция за зареждане.
Характеристики и предимства
Фино настроена технология
Практично проектирана филтърна система
Допълнителни аксесоари специално за собствениците на домашни любимци
Активна подова дюза
2 степени за настройка на мощността
Стенна стойка с опция за зареждане
Интуитивна обратна връзка и дисплей за зареждане
Лесен за употреба
Широко приложение
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|< 78
|Капацитет на контейнера (мл)
|800
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Напрежение (В)
|25,2
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|Нормален режим: / прибл. 50 Усилен режим: / прибл. 11
|Време за зареждане със стандартно зарядно (мин)
|235
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,55
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,8
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Обхват на доставката
- Акумулаторни батерии: 25.2 V / 2.5 Ah батрия (1 бр.
- Тип HEPA-филтър: HEPA 12-филтър (EN 1822:1998)
- Филтър за входящ на въздух: 2 бр.
- Аксесоар за почистване на филтри
- Голяма универсална подова дюза с LED дисплей
- Мини турбо четка
- Дюза за почистване на фуги
- Накрайник за мебели 2 в 1
- Засмукваща тръба: Метал
- Голяма стенна стойка със зарядно устройство
Оборудване
- Подложка Soft grip на ръкохватката
- Филтърна система без торба
- Регулиране на мощността: С 2 нива
Видео
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
- Килими
- Косми от домашни любимци