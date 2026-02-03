VC 6 Cordless ourFamily Pet

Прахосмукачката без торба VC 6 Cordless ourFamily Pet може да се похвали с висока мощност на засмукване, както и с подходящи аксесоари за събиране на почти всички косми от домашни любимци и мъртви кожни клетки.

Прахосмукачката VC 6 Cordless ourFamily Pet впечатлява с отлични резултати и максимална свобода на движение при време на работа до 50 минути. Мощният 250-ватов BLDC мотор осигурява на прахосмукачка без усилие и резултати от цялостно почистване, дори когато трябва да се отстранят косми от домашни любимци и мъртви кожни клетки. Освен това има функция за усилване за допълнителна мощност, когато е необходима. Моторизираната дюза за под с LED светлина почиства както твърди подове, така и килими. Има и моторизирана мини турбо дюза за мека мебел и матраци. За допълнително удобство има операция с 1 щракване за изпразване на контейнера за прах, ергономичен дизайн за лесен достъп под мебелите и тристепенен индикатор за батерията. Друго предимство е тихият работен шум при прахосмукачка, който не плаши домашните любимци. Бутонът за заключване премахва необходимостта от задържане на бутона за захранване през цялото време. Компактното устройство може да се използва и като ръчна прахосмукачка, например за почистване на мебели. Обхватът на доставката включва накрайник за цепнатини, мека мебелна четка 2 в 1, инструмент за почистване на филтъра, както и втори резервен филтър и стенна скоба с функция за зареждане.

Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) < 78
Капацитет на контейнера (мл) 800
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Напрежение (В) 25,2
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин) Нормален режим: / прибл. 50 Усилен режим: / прибл. 11
Време за зареждане със стандартно зарядно (мин) 235
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 2,55
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,8
Размери (Д х Ш х В) (мм) 235 x 266 x 1130

Обхват на доставката

  • Акумулаторни батерии: 25.2 V / 2.5 Ah батрия (1 бр.
  • Тип HEPA-филтър: HEPA 12-филтър (EN 1822:1998)
  • Филтър за входящ на въздух: 2 бр.
  • Аксесоар за почистване на филтри
  • Голяма универсална подова дюза с LED дисплей
  • Мини турбо четка
  • Дюза за почистване на фуги
  • Накрайник за мебели 2 в 1
  • Засмукваща тръба: Метал
  • Голяма стенна стойка със зарядно устройство

Оборудване

  • Подложка Soft grip на ръкохватката
  • Филтърна система без торба
  • Регулиране на мощността: С 2 нива
Сфера на приложение
  • Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
  • Килими
  • Косми от домашни любимци
