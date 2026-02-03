Прахосмукачката VC 6 Cordless ourFamily Pet впечатлява с отлични резултати и максимална свобода на движение при време на работа до 50 минути. Мощният 250-ватов BLDC мотор осигурява на прахосмукачка без усилие и резултати от цялостно почистване, дори когато трябва да се отстранят косми от домашни любимци и мъртви кожни клетки. Освен това има функция за усилване за допълнителна мощност, когато е необходима. Моторизираната дюза за под с LED светлина почиства както твърди подове, така и килими. Има и моторизирана мини турбо дюза за мека мебел и матраци. За допълнително удобство има операция с 1 щракване за изпразване на контейнера за прах, ергономичен дизайн за лесен достъп под мебелите и тристепенен индикатор за батерията. Друго предимство е тихият работен шум при прахосмукачка, който не плаши домашните любимци. Бутонът за заключване премахва необходимостта от задържане на бутона за захранване през цялото време. Компактното устройство може да се използва и като ръчна прахосмукачка, например за почистване на мебели. Обхватът на доставката включва накрайник за цепнатини, мека мебелна четка 2 в 1, инструмент за почистване на филтъра, както и втори резервен филтър и стенна скоба с функция за зареждане.