Превръща прахосмукачката от скучна работа в приятно изживяване: VC 7 Cordless yourMax предлага впечатляваща комбинация от най-новите технологии, богат набор от аксесоари и лесна употреба. Иновативният сензор за прах открива замърсяванията и автоматично регулира силата на засмукване, което осигурява ефективно използване на батерията с време на работа до 60 минути. Мощният 350-ватов BLDC мотор и напрежението на батерията от 25,2 V улесняват работата. Функцията Boost гарантира максимална мощност на засмукване с натискането на един бутон. Сред останалите предимства са лесното изпразване на контейнера за прах с едно щракване, ергономичният дизайн, който позволява почистване дори на труднодостъпни места, и LED светлините на активната подова дюза, които правят праха по-видим. Почистването на филтъра е изключително лесно благодарение на предоставения инструмент и резервния филтър. Различните дюзи превръщат почистването на всяко пространство в детска игра: тесният накрайник премахва мръсотията от ъгли и пукнатини, 2-в-1 накрайникът е идеален за почистване на мебели и тапицерия, а меката четка е подходяща за почистване дори на деликатни повърхности. Други удобни функции включват индикатораза състоянието на батерията и стенната стойка с функция за зареждане.