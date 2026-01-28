VC 7 Cordless yourMax
Почистване без усилие с максимално време на работа: Прахосмукачката VC 7 Cordless yourMax може да се похвали с относително ниско тегло, филтърна система без торба и иновативен сензор за прах.
Превръща прахосмукачката от скучна работа в приятно изживяване: VC 7 Cordless yourMax предлага впечатляваща комбинация от най-новите технологии, богат набор от аксесоари и лесна употреба. Иновативният сензор за прах открива замърсяванията и автоматично регулира силата на засмукване, което осигурява ефективно използване на батерията с време на работа до 60 минути. Мощният 350-ватов BLDC мотор и напрежението на батерията от 25,2 V улесняват работата. Функцията Boost гарантира максимална мощност на засмукване с натискането на един бутон. Сред останалите предимства са лесното изпразване на контейнера за прах с едно щракване, ергономичният дизайн, който позволява почистване дори на труднодостъпни места, и LED светлините на активната подова дюза, които правят праха по-видим. Почистването на филтъра е изключително лесно благодарение на предоставения инструмент и резервния филтър. Различните дюзи превръщат почистването на всяко пространство в детска игра: тесният накрайник премахва мръсотията от ъгли и пукнатини, 2-в-1 накрайникът е идеален за почистване на мебели и тапицерия, а меката четка е подходяща за почистване дори на деликатни повърхности. Други удобни функции включват индикатораза състоянието на батерията и стенната стойка с функция за зареждане.
Характеристики и предимства
Технология сензор за прахАвтоматично откриване на прах и контрол на мощността. Интелигентна настройка на мощността за по-дълго време на работа. Интуитивно и безпроблемно почистване с прахосмукачка.
Фино настроена технологияМощна 25,2 V батерия, перфектно съчетана с активна подова дюза. Оптимизирано време за работа от 50 минути в нормален режим. 350 W мотор, активна подова дюза, Power Lock и 3-степенна филтърна система без торба.
Практично проектирана филтърна система3-степенна филтърна система с циклон, вход за въздух и HEPA хигиенни филтри. HEPA филтър (EN 1822:1998) за чист изходящ въздух. Просто почистане на филтъра с 1 щракване.
Активна подова дюза
- Оптимално събиране на мръсотия чрез моторизиран валяк.
- Изключителната маневреност прави много лесно придвижването под мебели.
- Осигурява надеждно почистване на повърхностите.
2 степени за настройка на мощността
- Достатъчно време за работа за почистване на по-големи домакинства.
- Допълнителен режим на усилване.
Стенна стойка с опция за зареждане
- С помощта на стойката за стена устройството може да се прибере бързо и лесно.
- Удобно зареждане просто чрез окачване на прахосмукачката.
Интуитивна обратна връзка и дисплей за зареждане
- Обратна връзка и съобщения за грешки чрез удобен LED дисплей.
- Дисплей за състоянието на батерията.
Лесен за употреба
- В зависимост от начина на употреба мощността може да се регулира бързо и лесно в зависимост от необходимостта.
- Допълнителен режим на усилване.
- Включва Power Lock за лесна работа.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|< 78
|Капацитет на контейнера (мл)
|800
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Напрежение (В)
|25,2
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|Нормален режим: / прибл. 60 Усилен режим: / прибл. 8
|Време за зареждане със стандартно зарядно (мин)
|220
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,57
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Обхват на доставката
- Акумулаторни батерии: 25.2 V / 2.5 Ah батрия (1 бр.
- Тип HEPA-филтър: HEPA 12-филтър (EN 1822:1998)
- Филтър за входящ на въздух: 2 бр.
- Аксесоар за почистване на филтри
- Голяма универсална подова дюза с LED дисплей
- Дюза за почистване на фуги
- Дюза за тапицерия и мека четка за прах (2 в 1)
- Мека четка
- Засмукваща тръба: Метал
- Голяма стенна стойка със зарядно устройство
Оборудване
- Подложка Soft grip на ръкохватката
- Филтърна система без торба
- Регулиране на мощността: С 2 нива
- Сензор за прах
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
- Килими
- Текстилни повърхности
- Стълби