VC 7 Cordless yourMax

Почистване без усилие с максимално време на работа: Прахосмукачката VC 7 Cordless yourMax може да се похвали с относително ниско тегло, филтърна система без торба и иновативен сензор за прах.

Превръща прахосмукачката от скучна работа в приятно изживяване: VC 7 Cordless yourMax предлага впечатляваща комбинация от най-новите технологии, богат набор от аксесоари и лесна употреба. Иновативният сензор за прах открива замърсяванията и автоматично регулира силата на засмукване, което осигурява ефективно използване на батерията с време на работа до 60 минути. Мощният 350-ватов BLDC мотор и напрежението на батерията от 25,2 V улесняват работата. Функцията Boost гарантира максимална мощност на засмукване с натискането на един бутон. Сред останалите предимства са лесното изпразване на контейнера за прах с едно щракване, ергономичният дизайн, който позволява почистване дори на труднодостъпни места, и LED светлините на активната подова дюза, които правят праха по-видим. Почистването на филтъра е изключително лесно благодарение на предоставения инструмент и резервния филтър. Различните дюзи превръщат почистването на всяко пространство в детска игра: тесният накрайник премахва мръсотията от ъгли и пукнатини, 2-в-1 накрайникът е идеален за почистване на мебели и тапицерия, а меката четка е подходяща за почистване дори на деликатни повърхности. Други удобни функции включват индикатораза състоянието на батерията и стенната стойка с функция за зареждане.

Характеристики и предимства
Технология сензор за прах
Технология сензор за прах
Автоматично откриване на прах и контрол на мощността. Интелигентна настройка на мощността за по-дълго време на работа. Интуитивно и безпроблемно почистване с прахосмукачка.
Фино настроена технология
Фино настроена технология
Мощна 25,2 V батерия, перфектно съчетана с активна подова дюза. Оптимизирано време за работа от 50 минути в нормален режим. 350 W мотор, активна подова дюза, Power Lock и 3-степенна филтърна система без торба.
Акумулаторна прахосмукачка VC 7 Cordless yourMax: Практично проектирана филтърна система
Практично проектирана филтърна система
3-степенна филтърна система с циклон, вход за въздух и HEPA хигиенни филтри. HEPA филтър (EN 1822:1998) за чист изходящ въздух. Просто почистане на филтъра с 1 щракване.
Активна подова дюза
  • Оптимално събиране на мръсотия чрез моторизиран валяк.
  • Изключителната маневреност прави много лесно придвижването под мебели.
  • Осигурява надеждно почистване на повърхностите.
2 степени за настройка на мощността
  • Достатъчно време за работа за почистване на по-големи домакинства.
  • Допълнителен режим на усилване.
Стенна стойка с опция за зареждане
  • С помощта на стойката за стена устройството може да се прибере бързо и лесно.
  • Удобно зареждане просто чрез окачване на прахосмукачката.
Интуитивна обратна връзка и дисплей за зареждане
  • Обратна връзка и съобщения за грешки чрез удобен LED дисплей.
  • Дисплей за състоянието на батерията.
Лесен за употреба
  • В зависимост от начина на употреба мощността може да се регулира бързо и лесно в зависимост от необходимостта.
  • Допълнителен режим на усилване.
  • Включва Power Lock за лесна работа.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 100 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) < 78
Капацитет на контейнера (мл) 800
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Напрежение (В) 25,2
Капацитет (Ач) 2,5
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин) Нормален режим: / прибл. 60 Усилен режим: / прибл. 8
Време за зареждане със стандартно зарядно (мин) 220
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 2,57
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 235 x 266 x 1130

Обхват на доставката

  • Акумулаторни батерии: 25.2 V / 2.5 Ah батрия (1 бр.
  • Тип HEPA-филтър: HEPA 12-филтър (EN 1822:1998)
  • Филтър за входящ на въздух: 2 бр.
  • Аксесоар за почистване на филтри
  • Голяма универсална подова дюза с LED дисплей
  • Дюза за почистване на фуги
  • Дюза за тапицерия и мека четка за прах (2 в 1)
  • Мека четка
  • Засмукваща тръба: Метал
  • Голяма стенна стойка със зарядно устройство

Оборудване

  • Подложка Soft grip на ръкохватката
  • Филтърна система без торба
  • Регулиране на мощността: С 2 нива
  • Сензор за прах
Сфера на приложение
  • Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
  • Килими
  • Текстилни повърхности
  • Стълби
Аксесоари