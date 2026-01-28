VC 7 Signature Line
Луксозна прахосмукачката VC 7 Signature Line със сензор за прах и втора батерия. С инструмент за почистване на филтъра, накрайник за фуги, мини четка, мека четка за прах и стойка за зареждане.
Само нашите най-иновативни и мощни продукти носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Това прави луксозната VC 7 Signature Line моментално разпознаваема като най-доброто устройство в своята категория. С акценти като сензор за прах, активна дюза за под или 2-степенно управление на мощността, също така поставя нови стандарти в резултатите от почистването и времето за работа. Благодарение на втората батерия, VC 7 Signature Line е винаги готова за употреба, за да почисти бързо големи домакинства.
Характеристики и предимства
Signature Line предимстваПодписът на основателя на компанията Алфред Керхер маркира продукта като най-добър уред Керхер в своята категория. Други изключителни предимства включват съвети в приложението и удължена гаранция.
Втора батерияЗа безкрайно време на работа.
Технология сензор за прахАвтоматично откриване на прах и контрол на мощността. Интелигентна настройка на мощността за по-дълго време на работа. Интуитивно и безпроблемно почистване с прахосмукачка.
Активна подова дюза
- Оптимално събиране на мръсотия чрез моторизиран валяк.
- Изключителната маневреност прави много лесно придвижването под мебели.
- Осигурява надеждно почистване на повърхностите.
Практично проектирана филтърна система
- 3-степенна филтърна система с циклон, вход за въздух и HEPA хигиенни филтри.
- HEPA филтър (EN 1822:1998) за чист изходящ въздух.
- Просто почистане на филтъра с 1 щракване.
Лесен за употреба
- В зависимост от начина на употреба мощността може да се регулира бързо и лесно в зависимост от необходимостта.
- Допълнителен режим на усилване.
- Включва Power Lock за лесна работа.
Интуитивна обратна връзка и дисплей за зареждане
- Обратна връзка и съобщения за грешки чрез удобен LED дисплей.
- Дисплей за състоянието на батерията.
Стенна стойка с опция за зареждане
- С помощта на стойката за стена устройството може да се прибере бързо и лесно.
- Удобно зареждане просто чрез окачване на прахосмукачката.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|< 78
|Капацитет на контейнера (мл)
|800
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Напрежение (В)
|25,2
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|Нормален режим: / прибл. 60 Усилен режим: / прибл. 8
|Време за зареждане със стандартно зарядно (мин)
|220
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,57
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Обхват на доставката
- Акумулаторни батерии: 25,2 V / 2,5 Ah батерия (2 бр.)
- Тип HEPA-филтър: HEPA 12-филтър (EN 1822:1998)
- Филтър за входящ на въздух: 2 бр.
- Аксесоар за почистване на филтри
- Голяма универсална подова дюза с LED дисплей
- Мини турбо четка
- Дюза за почистване на фуги
- Накрайник за мебели 2 в 1
- Засмукваща тръба: Метал
- Голяма стенна стойка със зарядно устройство
Оборудване
- Подложка Soft grip на ръкохватката
- Филтърна система без торба
- Регулиране на мощността: С 2 нива
- Сензор за прах
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Килими
- Текстилни повърхности
- Стълби