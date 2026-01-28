Само нашите най-иновативни и мощни продукти носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Това прави луксозната VC 7 Signature Line моментално разпознаваема като най-доброто устройство в своята категория. С акценти като сензор за прах, активна дюза за под или 2-степенно управление на мощността, също така поставя нови стандарти в резултатите от почистването и времето за работа. Благодарение на втората батерия, VC 7 Signature Line е винаги готова за употреба, за да почисти бързо големи домакинства.