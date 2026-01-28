VC 7 Signature Line

Луксозна прахосмукачката VC 7 Signature Line със сензор за прах и втора батерия. С инструмент за почистване на филтъра, накрайник за фуги, мини четка, мека четка за прах и стойка за зареждане.

Само нашите най-иновативни и мощни продукти носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Това прави луксозната VC 7 Signature Line моментално разпознаваема като най-доброто устройство в своята категория. С акценти като сензор за прах, активна дюза за под или 2-степенно управление на мощността, също така поставя нови стандарти в резултатите от почистването и времето за работа. Благодарение на втората батерия, VC 7 Signature Line е винаги готова за употреба, за да почисти бързо големи домакинства.

Характеристики и предимства
Акумулаторна прахосмукачка VC 7 Signature Line: Signature Line предимства
Signature Line предимства
Подписът на основателя на компанията Алфред Керхер маркира продукта като най-добър уред Керхер в своята категория. Други изключителни предимства включват съвети в приложението и удължена гаранция.
Акумулаторна прахосмукачка VC 7 Signature Line: Втора батерия
Втора батерия
За безкрайно време на работа.
Акумулаторна прахосмукачка VC 7 Signature Line: Технология сензор за прах
Технология сензор за прах
Автоматично откриване на прах и контрол на мощността. Интелигентна настройка на мощността за по-дълго време на работа. Интуитивно и безпроблемно почистване с прахосмукачка.
Активна подова дюза
  • Оптимално събиране на мръсотия чрез моторизиран валяк.
  • Изключителната маневреност прави много лесно придвижването под мебели.
  • Осигурява надеждно почистване на повърхностите.
Практично проектирана филтърна система
  • 3-степенна филтърна система с циклон, вход за въздух и HEPA хигиенни филтри.
  • HEPA филтър (EN 1822:1998) за чист изходящ въздух.
  • Просто почистане на филтъра с 1 щракване.
Лесен за употреба
  • В зависимост от начина на употреба мощността може да се регулира бързо и лесно в зависимост от необходимостта.
  • Допълнителен режим на усилване.
  • Включва Power Lock за лесна работа.
Интуитивна обратна връзка и дисплей за зареждане
  • Обратна връзка и съобщения за грешки чрез удобен LED дисплей.
  • Дисплей за състоянието на батерията.
Стенна стойка с опция за зареждане
  • С помощта на стойката за стена устройството може да се прибере бързо и лесно.
  • Удобно зареждане просто чрез окачване на прахосмукачката.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 100 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) < 78
Капацитет на контейнера (мл) 800
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Напрежение (В) 25,2
Капацитет (Ач) 2,5
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин) Нормален режим: / прибл. 60 Усилен режим: / прибл. 8
Време за зареждане със стандартно зарядно (мин) 220
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 2,57
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 235 x 266 x 1130

Обхват на доставката

  • Акумулаторни батерии: 25,2 V / 2,5 Ah батерия (2 бр.)
  • Тип HEPA-филтър: HEPA 12-филтър (EN 1822:1998)
  • Филтър за входящ на въздух: 2 бр.
  • Аксесоар за почистване на филтри
  • Голяма универсална подова дюза с LED дисплей
  • Мини турбо четка
  • Дюза за почистване на фуги
  • Накрайник за мебели 2 в 1
  • Засмукваща тръба: Метал
  • Голяма стенна стойка със зарядно устройство

Оборудване

  • Подложка Soft grip на ръкохватката
  • Филтърна система без торба
  • Регулиране на мощността: С 2 нива
  • Сензор за прах
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Килими
  • Текстилни повърхности
  • Стълби
Аксесоари