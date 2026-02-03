VCS 3 Nano
Безжичната прахосмукачка VCS 3 Nano – компактният и мощен асистент за чист дом с иновативно разпознаване на замърсявания, интелигентно регулиране на всмукателната мощност и LED осветление.
Безжичната прахосмукачка VCS 3 Nano е компактен и мощен помощник за ежедневно почистване. Благодарение на интелигентното разпознаване на замърсявания, всмукателната мощност се регулира автоматично според нивото на замърсяване, за да се осигури ефективно почистване и възможно най-дълго време на работа на батерията. Дисплеят за контрол на чистотата предоставя информация за текущия режим на почистване и нивото на замърсяване. С модерна BLDC технология на двигателя и оптимизирано уплътнение на накрайника за под, тя гарантира отлично събиране на прах от всички повърхности. LED осветлението на накрайника за под прави видими дори най-фините замърсявания. Въртящият се на 180° шарнир предлага висока маневреност и се плъзга плавно около мебелите и в ъглите. Многостепенната HEPA филтърна система, която надеждно улавя 99,9% (тествано съгласно EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) от засмуканите частици, осигурява чист изходящ въздух, което прави VCS 3 Nano идеален избор за страдащи от алергии. С по-малко от 79 dB, прахосмукачката e идеална за домакинства с деца или домашни любимци. USB-C зареждане за допълнително удобство и гъвкавост.
Характеристики и предимства
Технология за автоматично разпознаванеИнтелигентното разпознаване на замърсявания оптимизира ефективността на почистване в автоматичен режим. Този режим автоматично разпознава количеството замърсявания и регулира всмукателната мощност съответно на три етапа.
Чист контролен дисплейДисплеят предоставя постоянни актуализации за процеса на почистване и състоянието на устройството – включително режима на почистване, степента на замърсяване на пода (в автоматичен режим) и състоянието на батерията. В автоматичен режим дисплеят използва цветен код, за да покаже степента на замърсяване: тюркоазено за никакво до слабо замърсяване, синьо за средно и лилаво за силно замърсяване.
Въртяща се на 180° с LED осветлениеVCS 3 Nano се движи без усилие около всяко препятствие и осветява дори най-тъмните ъгли – за цялостно почистване без компромис.
Ултра лек и компактен
- С общо тегло от само приблизително 2,3 кг, тя облекчава напрежението при почистване, особено при качване по стълби или над главата.
- В режим на ръчна прахосмукачка е още по-лека – тежи само приблизително 1,4 кг без аксесоари.
HEPA мощност за над 99,9% филтрация
- Дишайте свободно: с HEPA филтър, който поддържа въздуха в помещенията чист и здравословен.
- Улавя 99,9% от частиците (тествано съгласно EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – идеално за хора с алергии.
- За хигиеничен и чист дом – без прах и алергени.
Ефективна турбо четка
- Авангардна технология на подови дюзи с електрическо задвижване за цялостно почистване на всякакъв вид подови настилки.
- Перфектно проектираното уплътнение осигурява максимална всмукателна мощност и ефикасно отстраняване на замърсявания – дори при упорити замърсявания.
- Събира с лекота косми от домашни любимци, прах и едри замърсявания от килими, твърди подове и тапицерия.
Високоскоростен BLDC мотор – мощен и издръжлив
- Впечатляваща производителност при почистване благодарение на високите скорости и оптималната всмукателна мощност.
- Безчетково задвижване за издръжливост и надеждност – удължаване на експлоатационния живот на вашата прахосмукачка.
Сравнително тиха работа (макс. 79 dB)
- Идеален за домакинства с деца и домашни любимци – без ненужно смущение от шум.
Три режима на почистване – гъвкави и ефикасни
- В еко! режим устройството използва половината от енергията в сравнение с автоматичния режим и осигурява до 50 минути време на работа.
- Автоматичен режим за автоматично регулиране на всмукателната мощност.
- Режим Boost за максимална мощност при упорити замърсявания – за искрящо чисти резултати.
USB-C връзка и богато оборудване
- Съвместим с повечето зарядни устройства за батерии благодарение на USB-C връзката.
- Подходящият аксесоар за всяка задача за почистване, независимо дали е дюза за фуги, четка за меки мебели или дюза за тапицерия.
- Стенната скоба за съхранение, пестящо място – идеална за малки апартаменти и тесни пространства.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|< 78
|Капацитет на контейнера (мл)
|600
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|eco!efficiency режим: / прибл. 50 Нормален режим: / прибл. 20 Усилен режим: / прибл. 10
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|240
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,47
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1100 x 250 x 224
Обхват на доставката
- Тип HEPA-филтър: Филтър HEPA (EN 1822:1998)
- Високоефективен филтър: 1 бр.
- Универсална подова дюза
- Дюза за почистване на фуги
- Четка за мебели
- Държач за аксесоари
- Малка стойка за стена
Оборудване
- Зарядно устройство: 5 V - 12 V USB-C кабел за зареждане + адаптер (по 1 брой)
- Филтърна система без торба
- Дюза за почистване на тапицерии
- Сензор за прах
Видео
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
- Килими
- Текстилни повърхности
- Стълби