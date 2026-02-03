Безжичната прахосмукачка VCS 3 Nano е компактен и мощен помощник за ежедневно почистване. Благодарение на интелигентното разпознаване на замърсявания, всмукателната мощност се регулира автоматично според нивото на замърсяване, за да се осигури ефективно почистване и възможно най-дълго време на работа на батерията. Дисплеят за контрол на чистотата предоставя информация за текущия режим на почистване и нивото на замърсяване. С модерна BLDC технология на двигателя и оптимизирано уплътнение на накрайника за под, тя гарантира отлично събиране на прах от всички повърхности. LED осветлението на накрайника за под прави видими дори най-фините замърсявания. Въртящият се на 180° шарнир предлага висока маневреност и се плъзга плавно около мебелите и в ъглите. Многостепенната HEPA филтърна система, която надеждно улавя 99,9% (тествано съгласно EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) от засмуканите частици, осигурява чист изходящ въздух, което прави VCS 3 Nano идеален избор за страдащи от алергии. С по-малко от 79 dB, прахосмукачката e идеална за домакинства с деца или домашни любимци. USB-C зареждане за допълнително удобство и гъвкавост.