Благодарение на уреда за почистване на външни настилки, захранван с батерии, мръсотията и други форми на замърсяване, като мъх или сив филм, вече няма да тормозят вашия дървен под. Работата без кабел прави PCL 3-18 особено подходящ за почистване на отдалечени места. Просто го свържете към градинския маркуч и сте готови: Благодарение на интегрираната система за разпределение на водата мръсотията се отстранява от въртящите се ролкови четки и веднага се отмива с едно движение. Работната ширина е проектирана оптимално, така че две дъски да могат да се почистват едновременно, чак до ръбовете. Освен това не са необходими инструменти за смяна на ролковите четки, което означава, че – в допълнение към дървото и WPC – дори гладките каменни плочки могат да бъдат почистени старателно и без усилие.