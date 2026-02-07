PCL 3-18

Уредът за почистване на външни настилки, захранван с батерии, почиства дървените подове гъвкаво, ефективно и без да оставя никакви остатъци, благодарение на въртящите се ролкови четки и интегрираната система за разпределение на водата.

Благодарение на уреда за почистване на външни настилки, захранван с батерии, мръсотията и други форми на замърсяване, като мъх или сив филм, вече няма да тормозят вашия дървен под. Работата без кабел прави PCL 3-18 особено подходящ за почистване на отдалечени места. Просто го свържете към градинския маркуч и сте готови: Благодарение на интегрираната система за разпределение на водата мръсотията се отстранява от въртящите се ролкови четки и веднага се отмива с едно движение. Работната ширина е проектирана оптимално, така че две дъски да могат да се почистват едновременно, чак до ръбовете. Освен това не са необходими инструменти за смяна на ролковите четки, което означава, че – в допълнение към дървото и WPC – дори гладките каменни плочки могат да бъдат почистени старателно и без усилие.

Характеристики и предимства
Уред за почистване на външни настилки PCL 3-18: Две въртящи се ролкови четки (включени в комплекта за дървени повърхности)
Цялостно почистване на външни повърхности от дърво и WPC.
Уред за почистване на външни настилки PCL 3-18: Интегрирано водоразпределение
Отлични резултати при почистване – мръсотията се отстранява и отмива с едно движение.
Уред за почистване на външни настилки PCL 3-18: Ергономичен клапан за регулиране на водата
Количеството вода може да се регулира спрямо нивото на замърсяване.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
  • Технология реално време с LCD дисплей на батерията: време на работа, време за зареждане и капацитет на батерията
  • Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
  • Сменяемата батерия може да се използва в 18 V Battery Power платформени устройства.
Сменяеми ролкови четки
  • Подходящ за почистване на дървени панели за вътрешни дворове и WPC подови настилки.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Максимално налягане (бар) макс. 10
Диапазон на налягането Ниско налягане
Консумация на вода при 4 бара (л/ч) макс. 180
Брой обороти на четките (об/мин) 500 - 600
Ширина на въртящата четка (мм) 300
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) макс. 20 (2,5 Ah) / макс. 40 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 17 (2,5 Ah) / макс. 34 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 3,86
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,418
Размери (Д х Ш х В) (мм) 363 x 307 x 1324

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени

Оборудване

  • Две водни дюзи
  • Клапан за контрол на обема на водата
  • Положение за съхранение
  • Ергономична дръжка
Уред за почистване на външни настилки PCL 3-18
Видео

Сфера на приложение
  • Тераса
  • Тераси
  • Дървени повърхности
  • мъх
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията