PCL 3-18
Уредът за почистване на външни настилки, захранван с батерии, почиства дървените подове гъвкаво, ефективно и без да оставя никакви остатъци, благодарение на въртящите се ролкови четки и интегрираната система за разпределение на водата.
Благодарение на уреда за почистване на външни настилки, захранван с батерии, мръсотията и други форми на замърсяване, като мъх или сив филм, вече няма да тормозят вашия дървен под. Работата без кабел прави PCL 3-18 особено подходящ за почистване на отдалечени места. Просто го свържете към градинския маркуч и сте готови: Благодарение на интегрираната система за разпределение на водата мръсотията се отстранява от въртящите се ролкови четки и веднага се отмива с едно движение. Работната ширина е проектирана оптимално, така че две дъски да могат да се почистват едновременно, чак до ръбовете. Освен това не са необходими инструменти за смяна на ролковите четки, което означава, че – в допълнение към дървото и WPC – дори гладките каменни плочки могат да бъдат почистени старателно и без усилие.
Характеристики и предимства
Две въртящи се ролкови четки (включени в комплекта за дървени повърхности)Цялостно почистване на външни повърхности от дърво и WPC.
Интегрирано водоразпределениеОтлични резултати при почистване – мръсотията се отстранява и отмива с едно движение.
Ергономичен клапан за регулиране на водатаКоличеството вода може да се регулира спрямо нивото на замърсяване.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
- Технология реално време с LCD дисплей на батерията: време на работа, време за зареждане и капацитет на батерията
- Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
- Сменяемата батерия може да се използва в 18 V Battery Power платформени устройства.
Сменяеми ролкови четки
- Подходящ за почистване на дървени панели за вътрешни дворове и WPC подови настилки.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Максимално налягане (бар)
|макс. 10
|Диапазон на налягането
|Ниско налягане
|Консумация на вода при 4 бара (л/ч)
|макс. 180
|Брой обороти на четките (об/мин)
|500 - 600
|Ширина на въртящата четка (мм)
|300
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|макс. 20 (2,5 Ah) / макс. 40 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 17 (2,5 Ah) / макс. 34 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,86
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,418
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|363 x 307 x 1324
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
Оборудване
- Две водни дюзи
- Клапан за контрол на обема на водата
- Положение за съхранение
- Ергономична дръжка
Видео
Сфера на приложение
- Тераса
- Тераси
- Дървени повърхности
- мъх