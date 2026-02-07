Уредът за почистване на вътрешни дворове PCL 3-18 премахва мръсотията и други форми на замърсяване като мъх или сив филм от дървените външни настилки старателно и последователно. Просто го свържете към градинския маркуч и сте готови: въртящите се ролкови четки и интегрираната система за разпределение на водата премахват мръсотията, която след това директно се отмива. Количеството вода, използвано в този процес, може да се регулира така, че да се използва само толкова вода, колкото изисква задачата за почистване. Оптимизираната ширина и позиция на ролковите четки позволяват почистването на две дъски наведнъж, чак до ръбовете. Освен това не са необходими инструменти за смяна на ролковите четки, което означава, че – в допълнение към дърво и WPC – дори гладки каменни плочки могат да бъдат почистени старателно и без усилие. Благодарение на работата без кабел, устройството е идеално и за почистване на пътните зони. Комплектът включва 18-волтова сменяема батерия и бързо зарядно устройство.