PCL 3-18 Battery Set
Уредът за почистване на външни настилки PCL 3-18 оставя дървените ви подове блестящи. Почистването става бързо и без усилия благодарение на двете въртящи се ролкови четки и интегрираната система за разпределение на водата. Батерия и бързо зарядно са включени в комплекта.
Уредът за почистване на вътрешни дворове PCL 3-18 премахва мръсотията и други форми на замърсяване като мъх или сив филм от дървените външни настилки старателно и последователно. Просто го свържете към градинския маркуч и сте готови: въртящите се ролкови четки и интегрираната система за разпределение на водата премахват мръсотията, която след това директно се отмива. Количеството вода, използвано в този процес, може да се регулира така, че да се използва само толкова вода, колкото изисква задачата за почистване. Оптимизираната ширина и позиция на ролковите четки позволяват почистването на две дъски наведнъж, чак до ръбовете. Освен това не са необходими инструменти за смяна на ролковите четки, което означава, че – в допълнение към дърво и WPC – дори гладки каменни плочки могат да бъдат почистени старателно и без усилие. Благодарение на работата без кабел, устройството е идеално и за почистване на пътните зони. Комплектът включва 18-волтова сменяема батерия и бързо зарядно устройство.
Характеристики и предимства
Две въртящи се ролкови четки (включени в комплекта за дървени повърхности)Цялостно почистване на външни повърхности от дърво и WPC.
Интегрирано водоразпределениеОтлични резултати при почистване – мръсотията се отстранява и отмива с едно движение.
Ергономичен клапан за регулиране на водатаКоличеството вода може да се регулира спрямо нивото на замърсяване.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
- Технология в реално време с LCD дисплей на батерията: време на работа, време за зареждане и капацитет на батерията.
- Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
- Сменяемата батерия може да се използва в 18 V Battery Power платформени устройства.
Сменяеми ролкови четки
- Подходящ за почистване на дървени панели за вътрешни дворове и WPC подови настилки.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Максимално налягане (бар)
|макс. 10
|Диапазон на налягането
|Ниско налягане
|Консумация на вода при 4 бара (л/ч)
|макс. 180
|Брой обороти на четките (об/мин)
|500 - 600
|Ширина на въртящата четка (мм)
|300
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|макс. 20 (2,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 17 (2,5 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|44 / 83
|Изходяща мощност (A)
|2,5
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|363 x 307 x 1324
Обхват на доставката
- Вариант: Включена батерия
- Акумулаторни батерии: 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
- Зарядно устройство: 18 V Battery Power бързо зарядно (1 бр.)
Оборудване
- Две водни дюзи
- Клапан за контрол на обема на водата
- Положение за съхранение
- Ергономична дръжка
Видео
Сфера на приложение
- Тераса
- Тераси
- Дървени повърхности
- мъх