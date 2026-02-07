PCL 3-18 Battery Set

Уредът за почистване на външни настилки PCL 3-18 оставя дървените ви подове блестящи. Почистването става бързо и без усилия благодарение на двете въртящи се ролкови четки и интегрираната система за разпределение на водата. Батерия и бързо зарядно са включени в комплекта.

Уредът за почистване на вътрешни дворове PCL 3-18 премахва мръсотията и други форми на замърсяване като мъх или сив филм от дървените външни настилки старателно и последователно. Просто го свържете към градинския маркуч и сте готови: въртящите се ролкови четки и интегрираната система за разпределение на водата премахват мръсотията, която след това директно се отмива. Количеството вода, използвано в този процес, може да се регулира така, че да се използва само толкова вода, колкото изисква задачата за почистване. Оптимизираната ширина и позиция на ролковите четки позволяват почистването на две дъски наведнъж, чак до ръбовете. Освен това не са необходими инструменти за смяна на ролковите четки, което означава, че – в допълнение към дърво и WPC – дори гладки каменни плочки могат да бъдат почистени старателно и без усилие. Благодарение на работата без кабел, устройството е идеално и за почистване на пътните зони. Комплектът включва 18-волтова сменяема батерия и бързо зарядно устройство.

Характеристики и предимства
Уред за почистване на външни настилки PCL 3-18 Battery Set: Две въртящи се ролкови четки (включени в комплекта за дървени повърхности)
Цялостно почистване на външни повърхности от дърво и WPC.
Уред за почистване на външни настилки PCL 3-18 Battery Set: Интегрирано водоразпределение
Отлични резултати при почистване – мръсотията се отстранява и отмива с едно движение.
Уред за почистване на външни настилки PCL 3-18 Battery Set: Ергономичен клапан за регулиране на водата
Количеството вода може да се регулира спрямо нивото на замърсяване.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
  • Технология в реално време с LCD дисплей на батерията: време на работа, време за зареждане и капацитет на батерията.
  • Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
  • Сменяемата батерия може да се използва в 18 V Battery Power платформени устройства.
Сменяеми ролкови четки
  • Подходящ за почистване на дървени панели за вътрешни дворове и WPC подови настилки.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Максимално налягане (бар) макс. 10
Диапазон на налягането Ниско налягане
Консумация на вода при 4 бара (л/ч) макс. 180
Брой обороти на четките (об/мин) 500 - 600
Ширина на въртящата четка (мм) 300
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Капацитет (Ач) 2,5
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) макс. 20 (2,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 17 (2,5 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин) 44 / 83
Изходяща мощност (A) 2,5
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 / 240 / 50 / 60
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 7
Размери (Д х Ш х В) (мм) 363 x 307 x 1324

Обхват на доставката

  • Вариант: Включена батерия
  • Акумулаторни батерии: 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
  • Зарядно устройство: 18 V Battery Power бързо зарядно (1 бр.)

Оборудване

  • Две водни дюзи
  • Клапан за контрол на обема на водата
  • Положение за съхранение
  • Ергономична дръжка
Сфера на приложение
  • Тераса
  • Тераси
  • Дървени повърхности
  • мъх
