IVR 60/30 Sc H ACD
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc H ACD за непрекъсната работа в невзривоопасни зони. За безопасно засмукване на горими и опасни за здравето прахове и твърди частици
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc H ACD, която може да се използва както мобилно, така и стационарно в невзривоопасни зони, с филтърна система от клас на прах H, която осигурява безопасно засмукване на малки количества фини стружки, както и на горими и опасни за здравето прахове (AGW < 0,1 mg/m³). При входяща мощност от 3 kW, уредът с трифазен и мощен мотор с ниска поддръжка, енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) е подходящ за трисменен непрекъснат режим на работа. Ергономично шаси за отстраняване на контейнера позволява комфортно изсипване на 60-литровия събирателен контейнер, без да е необходимо сваляне на задвижващата глава. Безпрашното изсипване се допълва от филтърен плик за безопасност, който гарантира и безопасно изхвърляне. Задвижвана с трифазен ток, мобилната индустриална смукачка разполага с миещ се и дълготраен джобен филтър от клас на прах M със заварени шевове и патронен филтър от клас на прах H. Благодарение на лесното, ръчно почистване на филтъра чрез лост за разтръскване, е гарантирана постоянна засмукваща мощност по всяко време. Шумоизолираният задвижващ агрегат позволява тиха работа.
Характеристики и предимства
ACD – Приложима за възпламеним прах.За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Изключително здрава, изключително гъвкаваС практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. Въпреки много компактния си дизайн, тя предлага многобройни опции за транспортиране на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Устойчива на износване турбина със страничен каналС мощност 3 kW и плавен старт за засмукване на малки количества прах и твърди материали. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Удобно ръчно почистване на филтъра
- Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
- Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
- Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
- За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
- Подходящ и за големи количества прах.
- Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|88 / 312
|Вакуум (мбар/кПа)
|260 / 26
|Обем на контейнера (л)
|60
|Материал на контейнера
|Стомана
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|62
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,75
|Клас на прах на вторичния филтър
|H
|Филтърна площ на вторичния филтър (м²)
|3
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|166
|Тегло с опаковката (кг)
|166,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|855 x 760 x 1959
Оборудване
- Основен филтър: Джобен филтър
- Вторичен филтър: Патронен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За малки количества горим и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
- За по-малки количества фини стружки и прах.