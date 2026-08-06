Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc H ACD, която може да се използва както мобилно, така и стационарно в невзривоопасни зони, с филтърна система от клас на прах H, която осигурява безопасно засмукване на малки количества фини стружки, както и на горими и опасни за здравето прахове (AGW < 0,1 mg/m³). При входяща мощност от 3 kW, уредът с трифазен и мощен мотор с ниска поддръжка, енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) е подходящ за трисменен непрекъснат режим на работа. Ергономично шаси за отстраняване на контейнера позволява комфортно изсипване на 60-литровия събирателен контейнер, без да е необходимо сваляне на задвижващата глава. Безпрашното изсипване се допълва от филтърен плик за безопасност, който гарантира и безопасно изхвърляне. Задвижвана с трифазен ток, мобилната индустриална смукачка разполага с миещ се и дълготраен джобен филтър от клас на прах M със заварени шевове и патронен филтър от клас на прах H. Благодарение на лесното, ръчно почистване на филтъра чрез лост за разтръскване, е гарантирана постоянна засмукваща мощност по всяко време. Шумоизолираният задвижващ агрегат позволява тиха работа.