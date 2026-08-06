IVR 60/30 Sc H ACD

Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc H ACD за непрекъсната работа в невзривоопасни зони. За безопасно засмукване на горими и опасни за здравето прахове и твърди частици

Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc H ACD, която може да се използва както мобилно, така и стационарно в невзривоопасни зони, с филтърна система от клас на прах H, която осигурява безопасно засмукване на малки количества фини стружки, както и на горими и опасни за здравето прахове (AGW < 0,1 mg/m³). При входяща мощност от 3 kW, уредът с трифазен и мощен мотор с ниска поддръжка, енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) е подходящ за трисменен непрекъснат режим на работа. Ергономично шаси за отстраняване на контейнера позволява комфортно изсипване на 60-литровия събирателен контейнер, без да е необходимо сваляне на задвижващата глава. Безпрашното изсипване се допълва от филтърен плик за безопасност, който гарантира и безопасно изхвърляне. Задвижвана с трифазен ток, мобилната индустриална смукачка разполага с миещ се и дълготраен джобен филтър от клас на прах M със заварени шевове и патронен филтър от клас на прах H. Благодарение на лесното, ръчно почистване на филтъра чрез лост за разтръскване, е гарантирана постоянна засмукваща мощност по всяко време. Шумоизолираният задвижващ агрегат позволява тиха работа.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc H ACD: ACD – Приложима за възпламеним прах.
ACD – Приложима за възпламеним прах.
За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc H ACD: Изключително здрава, изключително гъвкава
Изключително здрава, изключително гъвкава
С практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. Въпреки много компактния си дизайн, тя предлага многобройни опции за транспортиране на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc H ACD: Устойчива на износване турбина със страничен канал
Устойчива на износване турбина със страничен канал
С мощност 3 kW и плавен старт за засмукване на малки количества прах и твърди материали. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Удобно ръчно почистване на филтъра
  • Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
  • Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
  • Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
  • За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
  • Подходящ и за големи количества прах.
  • Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 88 / 312
Вакуум (мбар/кПа) 260 / 26
Обем на контейнера (л) 60
Материал на контейнера Стомана
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 62
Дължина на кабела (м) 7,5
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,75
Клас на прах на вторичния филтър H
Филтърна площ на вторичния филтър (м²) 3
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 166
Тегло с опаковката (кг) 166,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 855 x 760 x 1959

Оборудване

  • Основен филтър: Джобен филтър
  • Вторичен филтър: Патронен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc H ACD
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc H ACD
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc H ACD
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc H ACD

Видео

Сфера на приложение
  • За малки количества горим и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
  • За по-малки количества фини стружки и прах.
Аксесоари