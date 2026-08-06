Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc M ACD, който може да се използва както мобилно, така и стационарно в зони без опасност от експлозия, с филтърна система от клас на прах M, която осигурява безопасно изсмукване на малки количества фини стружки, както и на запалими и опасни за здравето прахове (AGW ≥ 0,1 mg/m³). С мощност 3 kW, устройството с трифазен мотор с ниска поддръжка и мощен, енергийно ефективен вентилатор със страничен канал (IE2) е подходящо за 3-сменна непрекъсната работа. Ергономичната подложка позволява удобно изпразване на 60-литровия резервоар, без да е необходимо да се сваля задвижващата глава. Системата за безпрашно изпразване се допълва от PE-торба с вграден затварящ механизъм и маркуч за изравняване на налягането, който гарантира и безопасно изхвърляне. Благодарение на дълготрайния, миещ се джобен филтър и лесното ръчно почистване на филтъра с помощта на вибриращ лост, е гарантирана постоянна смукателна мощност по всяко време. Звукоизолираната задвижваща единица позволява безшумна работа.