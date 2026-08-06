IVR 60/30 Sc M ACD
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc M ACD за непрекъсната работа в невзривоопасни зони. За безопасно засмукване на горими и опасни за здравето прахове и твърди частици.
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc M ACD, който може да се използва както мобилно, така и стационарно в зони без опасност от експлозия, с филтърна система от клас на прах M, която осигурява безопасно изсмукване на малки количества фини стружки, както и на запалими и опасни за здравето прахове (AGW ≥ 0,1 mg/m³). С мощност 3 kW, устройството с трифазен мотор с ниска поддръжка и мощен, енергийно ефективен вентилатор със страничен канал (IE2) е подходящо за 3-сменна непрекъсната работа. Ергономичната подложка позволява удобно изпразване на 60-литровия резервоар, без да е необходимо да се сваля задвижващата глава. Системата за безпрашно изпразване се допълва от PE-торба с вграден затварящ механизъм и маркуч за изравняване на налягането, който гарантира и безопасно изхвърляне. Благодарение на дълготрайния, миещ се джобен филтър и лесното ръчно почистване на филтъра с помощта на вибриращ лост, е гарантирана постоянна смукателна мощност по всяко време. Звукоизолираната задвижваща единица позволява безшумна работа.
Характеристики и предимства
ACD – Приложима за възпламеним прах.За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Изключително здрава, изключително гъвкаваС практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. Въпреки много компактния си дизайн, тя предлага многобройни опции за транспортиране на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Устойчива на износване турбина със страничен каналС мощност 3 kW и плавен старт за засмукване на малки количества прах и твърди материали. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Удобно ръчно почистване на филтъра
- Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
- Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
- Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
- За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
- Подходящ и за големи количества прах.
- Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|88 / 312
|Вакуум (мбар/кПа)
|260 / 26
|Обем на контейнера (л)
|60
|Материал на контейнера
|Стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|62
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,75
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|142
|Тегло с опаковката (кг)
|142,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|855 x 760 x 1675
Оборудване
- Основен филтър: Джобен филтър
- Вторичен филтър: Патронен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За малки количества горим и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
- За по-малки количества фини стружки и прах.