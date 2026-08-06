IVR 60/30 Sc M ACD

Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc M ACD за непрекъсната работа в невзривоопасни зони. За безопасно засмукване на горими и опасни за здравето прахове и твърди частици.

Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc M ACD, който може да се използва както мобилно, така и стационарно в зони без опасност от експлозия, с филтърна система от клас на прах M, която осигурява безопасно изсмукване на малки количества фини стружки, както и на запалими и опасни за здравето прахове (AGW ≥ 0,1 mg/m³). С мощност 3 kW, устройството с трифазен мотор с ниска поддръжка и мощен, енергийно ефективен вентилатор със страничен канал (IE2) е подходящо за 3-сменна непрекъсната работа. Ергономичната подложка позволява удобно изпразване на 60-литровия резервоар, без да е необходимо да се сваля задвижващата глава. Системата за безпрашно изпразване се допълва от PE-торба с вграден затварящ механизъм и маркуч за изравняване на налягането, който гарантира и безопасно изхвърляне. Благодарение на дълготрайния, миещ се джобен филтър и лесното ръчно почистване на филтъра с помощта на вибриращ лост, е гарантирана постоянна смукателна мощност по всяко време. Звукоизолираната задвижваща единица позволява безшумна работа.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc M ACD: ACD – Приложима за възпламеним прах.
ACD – Приложима за възпламеним прах.
За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc M ACD: Изключително здрава, изключително гъвкава
Изключително здрава, изключително гъвкава
С практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. Въпреки много компактния си дизайн, тя предлага многобройни опции за транспортиране на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc M ACD: Устойчива на износване турбина със страничен канал
Устойчива на износване турбина със страничен канал
С мощност 3 kW и плавен старт за засмукване на малки количества прах и твърди материали. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Удобно ръчно почистване на филтъра
  • Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
  • Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
  • Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
  • За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
  • Подходящ и за големи количества прах.
  • Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 88 / 312
Вакуум (мбар/кПа) 260 / 26
Обем на контейнера (л) 60
Материал на контейнера Стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 62
Дължина на кабела (м) 7,5
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,75
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 142
Тегло с опаковката (кг) 142,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 855 x 760 x 1675

Оборудване

  • Основен филтър: Джобен филтър
  • Вторичен филтър: Патронен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc M ACD
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc M ACD
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc M ACD
Индустриална смукачка IVR 60/30 Sc M ACD

Видео

Сфера на приложение
  • За малки количества горим и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
  • За по-малки количества фини стружки и прах.
Аксесоари