Ръчно водимата метачна машина KM 70/20 C 2SB почиства с 2 странични четки и основна четка за метене. В комбинация с ръчното задвижване почистването на вътрешни и външни площи става лесно и ефективно: ефективността на почистване с KM 70/20 C 2SB е 9 пъти по-висока, отколкото с метла. Основната четка може да се регулира в 6 стъпки и в комбинация с безстепенно регулируемите странични четки постига оптимален резултат при почистване на различни подове. Използваният филтър прави метенето практически безпрашно. Регулируемата на височина дръжка и системата Home Base за пренасяне на допълнително оборудване, като кофи и кошове за събиране на отпадъци, осигуряват ергономична работа. Това означава, че едрите отпадъци могат да се изхвърлят заедно с праха и мръсотията в една стъпка. След приключване на работата KM 70/20 C 2SB може да се складира в паркинг позиция, като се пести място.