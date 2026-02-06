KM 70/20 C 2SB
Оптимални резултати от почистването вътре и отвън: ръчно водимата метачна машина KM 70/20 C 2SB с 2 странични четки осигурява увеличена производителност и почти безпрахово метене.
Ръчно водимата метачна машина KM 70/20 C 2SB почиства с 2 странични четки и основна четка за метене. В комбинация с ръчното задвижване почистването на вътрешни и външни площи става лесно и ефективно: ефективността на почистване с KM 70/20 C 2SB е 9 пъти по-висока, отколкото с метла. Основната четка може да се регулира в 6 стъпки и в комбинация с безстепенно регулируемите странични четки постига оптимален резултат при почистване на различни подове. Използваният филтър прави метенето практически безпрашно. Регулируемата на височина дръжка и системата Home Base за пренасяне на допълнително оборудване, като кофи и кошове за събиране на отпадъци, осигуряват ергономична работа. Това означава, че едрите отпадъци могат да се изхвърлят заедно с праха и мръсотията в една стъпка. След приключване на работата KM 70/20 C 2SB може да се складира в паркинг позиция, като се пести място.
Характеристики и предимства
Ролкова четка и странични четки, регулируеми по всяко време
Филтър за прах
Home Base система
Голям контейнер за отпадъци
Регулираща се ръкохватка
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Ръчно
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|3920
|Работна ширина (мм)
|480
|Ширина на работа с 1 странична четка (мм)
|700
|Ширина на работа с 2 странични четки (мм)
|980
|Обем на контейнера бруто/нето (л)
|45 / 20
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|22
|Тегло, в готовност за работа (кг)
|22
|Тегло на опаковката (кг)
|27,534
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|989 / 800 / 416
Обхват на доставката
- Филтър за фин прах
Оборудване
- Ръчно управление на режима на метене
- Настройка на главния метачен валяк
- Прибираща се ръкохватка
- Принцип на метене - на лопатата
- Работа на открито
- Работа на закрито
Видео
Сфера на приложение
- За почистване на производствени халета, складове и логистични халета, както и товарни рампи
- За почистване на паркинги и сервизи
- За почистване на зони като училищни дворове и общински площи
- Също така идеални за по-малки работилници и в селското стопанство