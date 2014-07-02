ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ: Задвижване: - Двигател на Honda 6,7 kW - 1 педал за движение напред и назад – малък радиус на обръщане (3350 mm) – автоматична ръчна спирачка с вакуумна техника – автоматично изключване на двигателя при напускане на мястото на водача. Метачна/вакуумна система: уредът работи на принципа на разпръскването, това означава, че метачният валяк транспортира отпадъците назад в контейнера за отпадъци. Валякът е с плаващо окачване и се настройва автоматично за всички неравности по подовете. Както филтърът така и главният метачен валяк се сменят без да са необходими инструменти. Вградената клапа за едри отпадъци дава възможност за събиране и на по-големи отпадъци, като кутийки от напитки, чакъл, пясък или мокра шума. Страничната четка и метачният валяк са с хидравлично задвижване. Като опция може да се поръча и втора метла. Контейнер за отпадъци: двата контейнера за отпадъци, всеки с обем 50 l, могат да се свалят странично. Управление: чрез превключвател се повдигат или свалят главния метачен валяк и страничната метла. С педала направлявате движението напред и назад.