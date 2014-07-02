KM 100/100 R G

Комфортна и модерна седлова метачна машина за професионална употреба на открито и закрито за площи от 8.000 – 10.400 m²/h.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ: Задвижване: - Двигател на Honda 6,7 kW - 1 педал за движение напред и назад – малък радиус на обръщане (3350 mm) – автоматична ръчна спирачка с вакуумна техника – автоматично изключване на двигателя при напускане на мястото на водача. Метачна/вакуумна система: уредът работи на принципа на разпръскването, това означава, че метачният валяк транспортира отпадъците назад в контейнера за отпадъци. Валякът е с плаващо окачване и се настройва автоматично за всички неравности по подовете. Както филтърът така и главният метачен валяк се сменят без да са необходими инструменти. Вградената клапа за едри отпадъци дава възможност за събиране и на по-големи отпадъци, като кутийки от напитки, чакъл, пясък или мокра шума. Страничната четка и метачният валяк са с хидравлично задвижване. Като опция може да се поръча и втора метла. Контейнер за отпадъци: двата контейнера за отпадъци, всеки с обем 50 l, могат да се свалят странично. Управление: чрез превключвател се повдигат или свалят главния метачен валяк и страничната метла. С педала направлявате движението напред и назад.

Характеристики и предимства
Метачно-смучеща машина KM 100/100 R G: Защита на корпуса
Защита на корпуса
За защита на метачната машина, както и на зоната, която трябва да се почисти.
Метачно-смучеща машина KM 100/100 R G: Голяма площ на филтъра с автоматично почистване
Голяма площ на филтъра с автоматично почистване
След всяко спиране на машината филтърът автоматично се почиства – за непрекъснато безпрахово метене и дълги интервали на работа. Системата за почистване на филтъра може да се активира и ръчно. Смяна на филтъра без инструменти.
Метачно-смучеща машина KM 100/100 R G: Лесна поддръжка
Лесна поддръжка
Смяна на филтъра и метачния валяк без инструменти за гъвкава поддръжка, независимо от мястото.
Концепция за управление EASY-Operation
  • Комфортно метене чрез логичната и комфортна подредба на елементите по дръжката и пред погледа.
  • Единни символи за всички метачни машини на Керхер.
Спецификации

Технически данни

Тягово задвижване Четиритактов двигател
Задвижване – мощност (кВт) 6,7
Вид на задвижването Бензин
Максимална ефективност за единица площ (м²/ч) 8000
Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч) 10400
Работна ширина (мм) 700
Ширина на работа с 1 странична четка (мм) 1000
Ширина на работа с 2 странични четки (мм) 1300
Контейнер за отпадъци (л) 100
Способност за изкачване (%) 18
Скорост на работа (км/ч) 8
Площ на филтъра (м²) 6
Тегло (с аксесоари) (кг) 340
Тегло, в готовност за работа (кг) 300
Размери (Д х Ш х В) (мм) 2006 x 1005 x 1343

Обхват на доставката

  • Цилиндричен полиестерен филтър
  • Пневматични гуми

Оборудване

  • Ръчно почистване на филтъра
  • Автоматично почистване на филтъра
  • Главен метачен валяк с плаващо окачване
  • Регулиране на разхода на ток при изсмукване
  • Клапа за едри замърсявания
  • Принцип на метене с прехвърляне
  • Задвижване напред
  • Задвижване назад
  • Изсмукване
  • Работа на открито
  • Брояч за работни часове
  • Функция метене, с възможност за изключване
Метачно-смучеща машина KM 100/100 R G
Метачно-смучеща машина KM 100/100 R G

Видео

Сфера на приложение
  • За бързо поддържащо почистване на паркинги
  • Перфектен за фирми за почистване, в сектора на търговията на дребно или обществени сгради.
  • Подходящ и за работилници, училища, бензиностанции или автокъщи
  • Подходяща и за почистване на производствени площи и складове
Аксесоари