KM 100/100 R G
Комфортна и модерна седлова метачна машина за професионална употреба на открито и закрито за площи от 8.000 – 10.400 m²/h.
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ: Задвижване: - Двигател на Honda 6,7 kW - 1 педал за движение напред и назад – малък радиус на обръщане (3350 mm) – автоматична ръчна спирачка с вакуумна техника – автоматично изключване на двигателя при напускане на мястото на водача. Метачна/вакуумна система: уредът работи на принципа на разпръскването, това означава, че метачният валяк транспортира отпадъците назад в контейнера за отпадъци. Валякът е с плаващо окачване и се настройва автоматично за всички неравности по подовете. Както филтърът така и главният метачен валяк се сменят без да са необходими инструменти. Вградената клапа за едри отпадъци дава възможност за събиране и на по-големи отпадъци, като кутийки от напитки, чакъл, пясък или мокра шума. Страничната четка и метачният валяк са с хидравлично задвижване. Като опция може да се поръча и втора метла. Контейнер за отпадъци: двата контейнера за отпадъци, всеки с обем 50 l, могат да се свалят странично. Управление: чрез превключвател се повдигат или свалят главния метачен валяк и страничната метла. С педала направлявате движението напред и назад.
Характеристики и предимства
Защита на корпусаЗа защита на метачната машина, както и на зоната, която трябва да се почисти.
Голяма площ на филтъра с автоматично почистванеСлед всяко спиране на машината филтърът автоматично се почиства – за непрекъснато безпрахово метене и дълги интервали на работа. Системата за почистване на филтъра може да се активира и ръчно. Смяна на филтъра без инструменти.
Лесна поддръжкаСмяна на филтъра и метачния валяк без инструменти за гъвкава поддръжка, независимо от мястото.
Концепция за управление EASY-Operation
- Комфортно метене чрез логичната и комфортна подредба на елементите по дръжката и пред погледа.
- Единни символи за всички метачни машини на Керхер.
Спецификации
Технически данни
|Тягово задвижване
|Четиритактов двигател
|Задвижване – мощност (кВт)
|6,7
|Вид на задвижването
|Бензин
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|8000
|Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч)
|10400
|Работна ширина (мм)
|700
|Ширина на работа с 1 странична четка (мм)
|1000
|Ширина на работа с 2 странични четки (мм)
|1300
|Контейнер за отпадъци (л)
|100
|Способност за изкачване (%)
|18
|Скорост на работа (км/ч)
|8
|Площ на филтъра (м²)
|6
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|340
|Тегло, в готовност за работа (кг)
|300
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|2006 x 1005 x 1343
Обхват на доставката
- Цилиндричен полиестерен филтър
- Пневматични гуми
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Автоматично почистване на филтъра
- Главен метачен валяк с плаващо окачване
- Регулиране на разхода на ток при изсмукване
- Клапа за едри замърсявания
- Принцип на метене с прехвърляне
- Задвижване напред
- Задвижване назад
- Изсмукване
- Работа на открито
- Брояч за работни часове
- Функция метене, с възможност за изключване
Видео
Сфера на приложение
- За бързо поддържащо почистване на паркинги
- Перфектен за фирми за почистване, в сектора на търговията на дребно или обществени сгради.
- Подходящ и за работилници, училища, бензиностанции или автокъщи
- Подходяща и за почистване на производствени площи и складове