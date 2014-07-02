Индустриалната метачна машина с газов двигател KM 130/300 R D за работа с нисък разход на дизелово гориво и убеждава с отлична мощност на задвижването. Стабилната машина е подходяща за работа при екстремни условия, например в предприятия за строителни материали, метали или леярни и други браншове с висока интензивност на отпадъци. Благодарение на принципа на лопатата фините и едрите отпадъци се събират надеждно. Метачният валяк се напасва автоматично на неравностите по пода и новата метачна система намалява износването до минимум. Главният метачен валяк може да се смени бързо и без инструменти. При транспортиране контейнерът за отпадъците се затваря автоматично. Два плоски нагънати филтъра, монтирани в легнало положение, се грижат дори и при силно образуване на прах за чист въздух. Почистването на филтъра става само с едно натискане на бутона чрез високо ефективен двоен чистач. Достъпът до филтъра е отличен и той може да се сменя лесно и без да е нужно да се използват инструменти. И достъпът до двигателя е гарантиран. Основните функции се обслужват благодарение на концепцията за лесна работа EASY-Operation удобно чрез въртящ се бутон. Един циклонен филтър почиства въздуха още преди да достигне филтъра на двигателя. и по този начин значително повишава времето на работа преди смяна.