KM 150/500 R D

Напълно хидравлична индустриална метачна машина с дизелов двигател и триколесно управление. За работа при екстремни условия в предприятия за строителни материали, метали или леярни и други браншове с висока интензивност на отпадъци.

Индустриалната метачна машина с газов двигател KM 150/500 R D за работа с нисък разход на дизелово гориво и убеждава с отлична мощност на задвижването. Стабилната машина е подходяща за работа при екстремни условия, например в предприятия за строителни материали, метали или леярни и други браншове с висока интензивност на отпадъци. Благодарение на принципа на лопатата фините и едрите отпадъци се събират надеждно. Метачният валяк се напасва автоматично на неравностите по пода и новата метачна система намалява износването до минимум. Главният метачен валяк може да се смени бързо и без инструменти. При транспортиране контейнерът за отпадъците се затваря автоматично. Два плоски нагънати филтъра, монтирани в легнало положение, се грижат дори и при силно образуване на прах за чист въздух. Почистването на филтъра става само с едно натискане на бутона чрез високо ефективен двоен чистач. Достъпът до филтъра е отличен и той може да се сменя лесно и без да е нужно да се използват инструменти. И достъпът до двигателя е гарантиран. Основните функции се обслужват благодарение на концепцията за лесна работа EASY-Operation удобно чрез въртящ се бутон. Един циклонен филтър почиства въздуха още преди да достигне филтъра на двигателя. и по този начин значително повишава времето на работа преди смяна.

Характеристики и предимства
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R D: Ефикасна филтърна система
Ефикасна филтърна система
Плосък нагънат филтър със 7 m² филтърна площ. Ефективно почистване с двойния чистач. За безпрахово измитане.
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R D: Комфортно място на работа
Комфортно място на работа
Всички елементи за управление са подредени прегледно и с лесен достъп. Видимост към всички сигнални системи Опция: кабина с отопление и климатик.
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R D: Опростена работа, поддръжка и обслужване
Опростена работа, поддръжка и обслужване
Най-простата техника с компоненти с гарантирано качество: напълно хидравлично задвижване, електрическо вместо електронно. Лесен достъп до двигателя за бърза и лесна поддръжка. Смяна на главния метачен валяк и на плоския нагънат филтър без инструменти.
Дизелов двигател
  • Дълги интервали на работа.
  • Силно моторизиране
Опция за ходова част с четири колела
  • Подобрява сцеплението по мазни и трудни за движение повърхности.
  • Увеличава комфортът на движение и безопасността.
  • Предпазва чувствителните повърхности благодарение на лекия натиск.
Хидравлично изпразване на контейнера във височина
  • Лесно и безопасно изхвърляне на отпадъците
  • Хидравлично изпразване от високо до 1,52 m
Принцип на метене - на лопатата
  • Добро изчистване на фини и груби замърсявания
  • Минимално завихряне на праха.
Всеобхватни аксесоари и модулни разширения
  • Удобно регулиране в зависимост от индивидуалните нужди при почистване
  • Убеждаващо оборудване (например комфортна кабина, климатик, отопление)
  • По желание с втора и трета странична четка
Напълно хидравлична ходова част, както и задвижване на главния метачен валяк и на страничната четка
  • Особено лесен за поддръжка
  • Няма износване
  • Особено с дълъг експлоатационен живот
Циклонен предфилтър
  • Увеличавана не периода на работа на филтъра на двигателя
  • Удължени интервали на поддръжка
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Дизел
Тягово задвижване Четиритактов двигател
Производител на двигателя Yanmar
Задвижване – мощност (кВт) 18,6
Максимална ефективност за единица площ (м²/ч) 18000
Работна ширина (мм) 1200
Ширина на работа с 1 странична четка (мм) 1500
Ширина на работа с 2 странични четки (мм) 1800
Контейнер за отпадъци (л) 500
Способност за изкачване (%) 18
Скорост на работа (км/ч) 12
Площ на филтъра (м²) 7
Тегло (с аксесоари) (кг) 1440
Тегло, в готовност за работа (кг) 1440
Размери (Д х Ш х В) (мм) 2442 x 1570 x 1640

Обхват на доставката

  • Пневматични гуми

Оборудване

  • Ръчно почистване на филтъра
  • Настройка на главния метачен валяк
  • Серво управление на волана
  • Регулиране на разхода на ток при изсмукване
  • Принцип на метене - на лопатата
  • Задвижване напред
  • Задвижване назад
  • Изсмукване
  • Хидравлично изпразване от високо
  • Работа на открито
  • Брояч за работни часове
  • Функция метене, с възможност за изключване
  • Странична четка, автоматично спиране
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R D
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R D
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R D

Видео

Сфера на приложение
  • За промишлеността (леярни, циментови заводи), логистика и складове, паркинги и многоетажни паркинги, строителна индустрия, летища и пристанища
Аксесоари