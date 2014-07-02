KM 150/500 R D
Напълно хидравлична индустриална метачна машина с дизелов двигател и триколесно управление. За работа при екстремни условия в предприятия за строителни материали, метали или леярни и други браншове с висока интензивност на отпадъци.
Индустриалната метачна машина с газов двигател KM 150/500 R D за работа с нисък разход на дизелово гориво и убеждава с отлична мощност на задвижването. Стабилната машина е подходяща за работа при екстремни условия, например в предприятия за строителни материали, метали или леярни и други браншове с висока интензивност на отпадъци. Благодарение на принципа на лопатата фините и едрите отпадъци се събират надеждно. Метачният валяк се напасва автоматично на неравностите по пода и новата метачна система намалява износването до минимум. Главният метачен валяк може да се смени бързо и без инструменти. При транспортиране контейнерът за отпадъците се затваря автоматично. Два плоски нагънати филтъра, монтирани в легнало положение, се грижат дори и при силно образуване на прах за чист въздух. Почистването на филтъра става само с едно натискане на бутона чрез високо ефективен двоен чистач. Достъпът до филтъра е отличен и той може да се сменя лесно и без да е нужно да се използват инструменти. И достъпът до двигателя е гарантиран. Основните функции се обслужват благодарение на концепцията за лесна работа EASY-Operation удобно чрез въртящ се бутон. Един циклонен филтър почиства въздуха още преди да достигне филтъра на двигателя. и по този начин значително повишава времето на работа преди смяна.
Характеристики и предимства
Ефикасна филтърна системаПлосък нагънат филтър със 7 m² филтърна площ. Ефективно почистване с двойния чистач. За безпрахово измитане.
Комфортно място на работаВсички елементи за управление са подредени прегледно и с лесен достъп. Видимост към всички сигнални системи Опция: кабина с отопление и климатик.
Опростена работа, поддръжка и обслужванеНай-простата техника с компоненти с гарантирано качество: напълно хидравлично задвижване, електрическо вместо електронно. Лесен достъп до двигателя за бърза и лесна поддръжка. Смяна на главния метачен валяк и на плоския нагънат филтър без инструменти.
Дизелов двигател
- Дълги интервали на работа.
- Силно моторизиране
Опция за ходова част с четири колела
- Подобрява сцеплението по мазни и трудни за движение повърхности.
- Увеличава комфортът на движение и безопасността.
- Предпазва чувствителните повърхности благодарение на лекия натиск.
Хидравлично изпразване на контейнера във височина
- Лесно и безопасно изхвърляне на отпадъците
- Хидравлично изпразване от високо до 1,52 m
Принцип на метене - на лопатата
- Добро изчистване на фини и груби замърсявания
- Минимално завихряне на праха.
Всеобхватни аксесоари и модулни разширения
- Удобно регулиране в зависимост от индивидуалните нужди при почистване
- Убеждаващо оборудване (например комфортна кабина, климатик, отопление)
- По желание с втора и трета странична четка
Напълно хидравлична ходова част, както и задвижване на главния метачен валяк и на страничната четка
- Особено лесен за поддръжка
- Няма износване
- Особено с дълъг експлоатационен живот
Циклонен предфилтър
- Увеличавана не периода на работа на филтъра на двигателя
- Удължени интервали на поддръжка
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Дизел
|Тягово задвижване
|Четиритактов двигател
|Производител на двигателя
|Yanmar
|Задвижване – мощност (кВт)
|18,6
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|18000
|Работна ширина (мм)
|1200
|Ширина на работа с 1 странична четка (мм)
|1500
|Ширина на работа с 2 странични четки (мм)
|1800
|Контейнер за отпадъци (л)
|500
|Способност за изкачване (%)
|18
|Скорост на работа (км/ч)
|12
|Площ на филтъра (м²)
|7
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|1440
|Тегло, в готовност за работа (кг)
|1440
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|2442 x 1570 x 1640
Обхват на доставката
- Пневматични гуми
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Настройка на главния метачен валяк
- Серво управление на волана
- Регулиране на разхода на ток при изсмукване
- Принцип на метене - на лопатата
- Задвижване напред
- Задвижване назад
- Изсмукване
- Хидравлично изпразване от високо
- Работа на открито
- Брояч за работни часове
- Функция метене, с възможност за изключване
- Странична четка, автоматично спиране
Видео
Сфера на приложение
- За промишлеността (леярни, циментови заводи), логистика и складове, паркинги и многоетажни паркинги, строителна индустрия, летища и пристанища