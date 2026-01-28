Нашата NT 30/1 Ap L е компактна, висококачествена мокро/сухо смукачка в средния клас с полуавтоматично почистване на филтъра. Прахосмукачката е подходяща за различни приложения, като например почистване на интериора на превозното средство, отстраняване на груби замърсявания и течности или също така почистване на машини и системи. Впечатлява с изключително добра мощност на засмукване и много ефективно почистване на филтъра, които в комбинация позволяват отстраняване на средни количества фин прах, дори без филтърна торбичка. Устройството е много лесно за работа с централен въртящ се превключвател, а също така впечатлява с лекия си дизайн и умно съхранение за напълно новите аксесоари - плоска глава, която има допълнителни възможности за закопчаване и прави възможно поставяне или закрепване на кутия за инструменти.