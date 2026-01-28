NT 30/1 Ap L
Нашата NT 30/1 Ap L е компактна мокро/сухо смукачка от среден клас с отлична смукателна мощност, висококачествени и дълготрайни компоненти и голямо разнообразие от оборудване.
Нашата NT 30/1 Ap L е компактна, висококачествена мокро/сухо смукачка в средния клас с полуавтоматично почистване на филтъра. Прахосмукачката е подходяща за различни приложения, като например почистване на интериора на превозното средство, отстраняване на груби замърсявания и течности или също така почистване на машини и системи. Впечатлява с изключително добра мощност на засмукване и много ефективно почистване на филтъра, които в комбинация позволяват отстраняване на средни количества фин прах, дори без филтърна торбичка. Устройството е много лесно за работа с централен въртящ се превключвател, а също така впечатлява с лекия си дизайн и умно съхранение за напълно новите аксесоари - плоска глава, която има допълнителни възможности за закопчаване и прави възможно поставяне или закрепване на кутия за инструменти.
Характеристики и предимства
Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел
- Позволява сигурното фиксиране на маркучи с различни дължини и диаметри.
- Транспортно-сигурно съхранение на захранващия кабел.
Разглобяем корпус на филтъра
- Позволява премахването на филтъра без прах.
- Ефективно предотвратява неправилното поставяне на плоския нагънат филтър.
Умно интегрирани опции за съхранение на аксесоари
- Аксесоарите се съхраняват безопасно и винаги са готови за употреба.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Обем на контейнера (л)
|30
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Мощност (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|70
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|11,8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|15,622
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|525 x 370 x 560
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Плосък филтър: Целулоза
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
- Клас на защита: II
- Управляващо колело със стопер
Видео
Сфера на приложение
- Различни приложения от отстраняване на течности до почистване на интериора на автомобила