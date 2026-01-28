NT 30/1 Ap L

Нашата NT 30/1 Ap L е компактна мокро/сухо смукачка от среден клас с отлична смукателна мощност, висококачествени и дълготрайни компоненти и голямо разнообразие от оборудване.

Нашата NT 30/1 Ap L е компактна, висококачествена мокро/сухо смукачка в средния клас с полуавтоматично почистване на филтъра. Прахосмукачката е подходяща за различни приложения, като например почистване на интериора на превозното средство, отстраняване на груби замърсявания и течности или също така почистване на машини и системи. Впечатлява с изключително добра мощност на засмукване и много ефективно почистване на филтъра, които в комбинация позволяват отстраняване на средни количества фин прах, дори без филтърна торбичка. Устройството е много лесно за работа с централен въртящ се превключвател, а също така впечатлява с лекия си дизайн и умно съхранение за напълно новите аксесоари - плоска глава, която има допълнителни възможности за закопчаване и прави възможно поставяне или закрепване на кутия за инструменти.

Характеристики и предимства
Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел
  • Позволява сигурното фиксиране на маркучи с различни дължини и диаметри.
  • Транспортно-сигурно съхранение на захранващия кабел.
Разглобяем корпус на филтъра
  • Позволява премахването на филтъра без прах.
  • Ефективно предотвратява неправилното поставяне на плоския нагънат филтър.
Умно интегрирани опции за съхранение на аксесоари
  • Аксесоарите се съхраняват безопасно и винаги са готови за употреба.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 74
Вакуум (мбар/кПа) 273 / 27,3
Обем на контейнера (л) 30
Материал на контейнера Пластмаса
Мощност (Вт) макс. 1380
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на шум (дБ(А)) 70
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 11,8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 15,622
Размери (Д х Ш х В) (мм) 525 x 370 x 560

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Плосък филтър: Целулоза

Оборудване

  • Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
  • Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
  • Клас на защита: II
  • Управляващо колело със стопер
Сфера на приложение
  • Различни приложения от отстраняване на течности до почистване на интериора на автомобила
