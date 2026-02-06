NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: Мощна мокро/сухо смукачка в средния клас с 40 литров резервоар. Машината впечатлява с отлична мощност на засмукване, умно оборудване и издръжливи компоненти.

Висококачествена мокро/сухо смукачка NT 40/1 Ap L с капацитет на резервоара от 40 литра и полуавтоматично почистване на филтъра, която в комбинация с превъзходната смукателна мощност позволява отстраняване на фин прах дори без филтърна торбичка. Прахосмукачката е универсална и може да се използва за отстраняване на груба мръсотия и течности, почистване на машини и системи, за почистване интериора на автомобила, а също така впечатлява с умни детайли за съхранение на чисто новите аксесоари. Главата му е проектирана толкова равна, че кутията с инструменти може лесно да се постави и благодарение на опциите за закрепване може да бъде закрепена. NT 40/1 Ap L също е и много лесна за работа. Всички важни функции се избират и настройват директно с помощта на централен въртящ се превключвател.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 40/1 Ap L: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
Полуавтоматичното почистване на филтъра гарантира постоянно висока мощност на засмукване. Позиционирането на бутона за почистване на Ap опростява боравенето с уреда.
Сухо/мокро смукачка NT 40/1 Ap L: Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел
Позволява сигурното фиксиране на маркучи с различни дължини и диаметри. Транспортно-сигурно съхранение на захранващия кабел.
Сухо/мокро смукачка NT 40/1 Ap L: Разглобяем корпус на филтъра
Позволява премахването на филтъра без прах. Ефективно предотвратява неправилното поставяне на плоския нагънат филтър.
Умно интегрирани опции за съхранение на аксесоари
  • Аксесоарите се съхраняват безопасно и винаги са готови за употреба.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 74
Вакуум (мбар/кПа) 273 / 27,3
Обем на контейнера (л) 40
Материал на контейнера Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1380
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на шум (дБ(А)) 70
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 12,4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 16,5
Размери (Д х Ш х В) (мм) 525 x 370 x 630

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
  • Дюза за почистване на фуги

Оборудване

  • Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
  • Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
  • Клас на защита: II
  • Управляващо колело със стопер
Сухо/мокро смукачка NT 40/1 Ap L
Сфера на приложение
  • Различни приложения от отстраняване на течности до почистване на интериора на автомобила
