Висококачествена мокро/сухо смукачка NT 40/1 Ap L с капацитет на резервоара от 40 литра и полуавтоматично почистване на филтъра, която в комбинация с превъзходната смукателна мощност позволява отстраняване на фин прах дори без филтърна торбичка. Прахосмукачката е универсална и може да се използва за отстраняване на груба мръсотия и течности, почистване на машини и системи, за почистване интериора на автомобила, а също така впечатлява с умни детайли за съхранение на чисто новите аксесоари. Главата му е проектирана толкова равна, че кутията с инструменти може лесно да се постави и благодарение на опциите за закрепване може да бъде закрепена. NT 40/1 Ap L също е и много лесна за работа. Всички важни функции се избират и настройват директно с помощта на централен въртящ се превключвател.