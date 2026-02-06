NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: Мощна мокро/сухо смукачка в средния клас с 40 литров резервоар. Машината впечатлява с отлична мощност на засмукване, умно оборудване и издръжливи компоненти.
Висококачествена мокро/сухо смукачка NT 40/1 Ap L с капацитет на резервоара от 40 литра и полуавтоматично почистване на филтъра, която в комбинация с превъзходната смукателна мощност позволява отстраняване на фин прах дори без филтърна торбичка. Прахосмукачката е универсална и може да се използва за отстраняване на груба мръсотия и течности, почистване на машини и системи, за почистване интериора на автомобила, а също така впечатлява с умни детайли за съхранение на чисто новите аксесоари. Главата му е проектирана толкова равна, че кутията с инструменти може лесно да се постави и благодарение на опциите за закрепване може да бъде закрепена. NT 40/1 Ap L също е и много лесна за работа. Всички важни функции се избират и настройват директно с помощта на централен въртящ се превключвател.
Характеристики и предимства
Полуавтоматично почистване на филтъра ApПолуавтоматичното почистване на филтъра гарантира постоянно висока мощност на засмукване. Позиционирането на бутона за почистване на Ap опростява боравенето с уреда.
Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабелПозволява сигурното фиксиране на маркучи с различни дължини и диаметри. Транспортно-сигурно съхранение на захранващия кабел.
Разглобяем корпус на филтъраПозволява премахването на филтъра без прах. Ефективно предотвратява неправилното поставяне на плоския нагънат филтър.
Умно интегрирани опции за съхранение на аксесоари
- Аксесоарите се съхраняват безопасно и винаги са готови за употреба.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Обем на контейнера (л)
|40
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|70
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|12,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|16,5
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|525 x 370 x 630
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
- Дюза за почистване на фуги
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
- Клас на защита: II
- Управляващо колело със стопер
Видео
Сфера на приложение
- Различни приложения от отстраняване на течности до почистване на интериора на автомобила