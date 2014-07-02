NT 65/2 Ap
NT 65/2 Ap е мощна мокро/сухо смукачка с два двигателя за професионална употреба. Благодарение на ефективната система за почистване на плоския филтър с въздушна струя, мощността на изсмукване остава почти непроменена.
При NT 65/2 Ap става дума за мощен екстрактор за мокро и сухо почистване с ApClean-система за непроменена мощност на изсмукване и дълги интервали на работа. Прахосмукачката разполага с компактен корпус на турбината с интегриран капак за филтъра за лесно изваждане на големия плосък нагънат филтър. Той се почиства ефективно с помощта на полуавтоматична система за почистване на филтъра ApClean. Тя се грижи за поддържане на непроменена мощността на изсмукване, за по-голяма продължителност на работа и на експлоатационния живот на филтъра. NT 75/2 Ap разполага с електронна система за контрол на запълването на резервоара при мокро почистване, която служи за предпазване от превишаване на максимално допустимото количество. Изсмуканите течности могат да се отведат безпроблемно с вградения маслоустойчив маркуч. Аксесоарите се закачат лесно и бързо към екстрактора с Clip-системата. Уредът разполага с място за съхранение на маркуча, аксесоарите, както и с голямо място за допълнително съхранение (например на инструменти). Две големи стационарни колела и две управляващи ролки дават на NT 75/2 Ap необходимата мобилност.
Характеристики и предимства
Интегрирана площ за съхранение
Интегриран маркуч за оттичане (устойчив на мазнини)
Полуавтоматично почистване на филтъра
- Оптимална ефективност на почистване на филтъра с натискането на един бутон.
- Осигурява постоянно висока производителност на филтъра и сила на засмукване.
Фиксиране на маркуча и на тръбата
Ергономична ръкохватка
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|2 x 74
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Обем на контейнера (л)
|65
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Мощност (Вт)
|макс. 2760
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|10
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|20
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|600 x 480 x 920
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Хартия
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Маркуч за оттичане (маслоустойчив)
- Ръкохватка
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
- Удароустойчив
- Клас на защита: II
- Управляващо колело със стопер
Сфера на приложение
- Подходящ за мокро и сухо смукачка