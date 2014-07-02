При NT 65/2 Ap става дума за мощен екстрактор за мокро и сухо почистване с ApClean-система за непроменена мощност на изсмукване и дълги интервали на работа. Прахосмукачката разполага с компактен корпус на турбината с интегриран капак за филтъра за лесно изваждане на големия плосък нагънат филтър. Той се почиства ефективно с помощта на полуавтоматична система за почистване на филтъра ApClean. Тя се грижи за поддържане на непроменена мощността на изсмукване, за по-голяма продължителност на работа и на експлоатационния живот на филтъра. NT 75/2 Ap разполага с електронна система за контрол на запълването на резервоара при мокро почистване, която служи за предпазване от превишаване на максимално допустимото количество. Изсмуканите течности могат да се отведат безпроблемно с вградения маслоустойчив маркуч. Аксесоарите се закачат лесно и бързо към екстрактора с Clip-системата. Уредът разполага с място за съхранение на маркуча, аксесоарите, както и с голямо място за допълнително съхранение (например на инструменти). Две големи стационарни колела и две управляващи ролки дават на NT 75/2 Ap необходимата мобилност.