NT 65/2 Ap

NT 65/2 Ap е мощна мокро/сухо смукачка с два двигателя за професионална употреба. Благодарение на ефективната система за почистване на плоския филтър с въздушна струя, мощността на изсмукване остава почти непроменена.

При NT 65/2 Ap става дума за мощен екстрактор за мокро и сухо почистване с ApClean-система за непроменена мощност на изсмукване и дълги интервали на работа. Прахосмукачката разполага с компактен корпус на турбината с интегриран капак за филтъра за лесно изваждане на големия плосък нагънат филтър. Той се почиства ефективно с помощта на полуавтоматична система за почистване на филтъра ApClean. Тя се грижи за поддържане на непроменена мощността на изсмукване, за по-голяма продължителност на работа и на експлоатационния живот на филтъра. NT 75/2 Ap разполага с електронна система за контрол на запълването на резервоара при мокро почистване, която служи за предпазване от превишаване на максимално допустимото количество. Изсмуканите течности могат да се отведат безпроблемно с вградения маслоустойчив маркуч. Аксесоарите се закачат лесно и бързо към екстрактора с Clip-системата. Уредът разполага с място за съхранение на маркуча, аксесоарите, както и с голямо място за допълнително съхранение (например на инструменти). Две големи стационарни колела и две управляващи ролки дават на NT 75/2 Ap необходимата мобилност.

Характеристики и предимства
Интегрирана площ за съхранение
Интегриран маркуч за оттичане (устойчив на мазнини)
Полуавтоматично почистване на филтъра
  • Оптимална ефективност на почистване на филтъра с натискането на един бутон.
  • Осигурява постоянно висока производителност на филтъра и сила на засмукване.
Фиксиране на маркуча и на тръбата
Ергономична ръкохватка
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 2 x 74
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Обем на контейнера (л) 65
Материал на контейнера Пластмаса
Мощност (Вт) макс. 2760
Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Дължина на кабела (м) 10
Ниво на шум (дБ(А)) 73
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 20
Размери (Д х Ш х В) (мм) 600 x 480 x 920

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Хартия
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Маркуч за оттичане (маслоустойчив)
  • Ръкохватка

Оборудване

  • Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
  • Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
  • Удароустойчив
  • Клас на защита: II
  • Управляващо колело със стопер

Видео

Сфера на приложение
  • Подходящ за мокро и сухо смукачка
Аксесоари