NT 70/2 Me Classic
NT 70/2 Me Classic е здрава, мощна и лесна за използване двумоторна мокро/сухо смукачка с 70-литров контейнер за груби замърсявания, прах и течности.
Със 70-литровия контейнер двумоторната мокро/сух смукачка NT 70/2 Me Classic може да изсмуква големи количества мокра и груба мръсотия. Благодарение на високата си смукателна мощност и високоефективния патронен филтър смукачката прави лесно почистването на всякакъв вид прах, течности и едри отпадъци. Нещо повече, смукачката е снабдена с практичен дренажен маркуч за източване. Предлага изключителна мобилност благодарение на дръжката за бутане и изключително здравото шаси с метални колела.
Характеристики и предимства
Здрав и лесен за транспортиране
- Изключително подвижен на всички повърхности благодарение на здраво шаси и големи, метални колела.
- Стандартната дръжка за бутане осигурява удобен транспорт.
Отлична смукателна мощност
- 2 мощни турбини осигуряват изключителна мощност на засмукване.
- Силната смукателна мощност осигурява отлични резултати при почистване и максимална ефективност.
Удобно обслужване
- Сензационно бързо: концепцията за лесно обслужване позволява премахването на турбината само за 44 секунди.
- Бързата подмяна на турбината не само спестява огромно количество време, но и разходи.
Вакуум без филтърни торби
- Двумоторните прахосмукачки NT Classic са оборудвани с изпитания касетен филтър на Керхер
- Патронен филтър позволява непрекъснато засмукване без филтърна торбичка.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|2 x 53
|Вакуум (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Обем на контейнера (л)
|70
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Мощност (Вт)
|макс. 2300
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|76
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|18,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|26
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|580 x 510 x 850
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Подова дюза за сухо изсмукване: 360 мм
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Патронен филтър: Хартия
- Дренажен маркуч
- Контейнер от неръждаема стомана
- Ръкохватка
Сфера на приложение
- За извличане на течности, груби замърсявания и прах върху всички твърди повърхности, както и за почистване на интериора на автомобила.