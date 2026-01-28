Със 70-литровия контейнер двумоторната мокро/сух смукачка NT 70/2 Me Classic може да изсмуква големи количества мокра и груба мръсотия. Благодарение на високата си смукателна мощност и високоефективния патронен филтър смукачката прави лесно почистването на всякакъв вид прах, течности и едри отпадъци. Нещо повече, смукачката е снабдена с практичен дренажен маркуч за източване. Предлага изключителна мобилност благодарение на дръжката за бутане и изключително здравото шаси с метални колела.