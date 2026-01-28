NT 70/2 Me Classic

NT 70/2 Me Classic е здрава, мощна и лесна за използване двумоторна мокро/сухо смукачка с 70-литров контейнер за груби замърсявания, прах и течности.

Със 70-литровия контейнер двумоторната мокро/сух смукачка NT 70/2 Me Classic може да изсмуква големи количества мокра и груба мръсотия. Благодарение на високата си смукателна мощност и високоефективния патронен филтър смукачката прави лесно почистването на всякакъв вид прах, течности и едри отпадъци. Нещо повече, смукачката е снабдена с практичен дренажен маркуч за източване. Предлага изключителна мобилност благодарение на дръжката за бутане и изключително здравото шаси с метални колела.

Характеристики и предимства
Здрав и лесен за транспортиране
  • Изключително подвижен на всички повърхности благодарение на здраво шаси и големи, метални колела.
  • Стандартната дръжка за бутане осигурява удобен транспорт.
Отлична смукателна мощност
  • 2 мощни турбини осигуряват изключителна мощност на засмукване.
  • Силната смукателна мощност осигурява отлични резултати при почистване и максимална ефективност.
Удобно обслужване
  • Сензационно бързо: концепцията за лесно обслужване позволява премахването на турбината само за 44 секунди.
  • Бързата подмяна на турбината не само спестява огромно количество време, но и разходи.
Вакуум без филтърни торби
  • Двумоторните прахосмукачки NT Classic са оборудвани с изпитания касетен филтър на Керхер
  • Патронен филтър позволява непрекъснато засмукване без филтърна торбичка.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 2 x 53
Вакуум (мбар/кПа) 225 / 22,5
Обем на контейнера (л) 70
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Мощност (Вт) макс. 2300
Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на шум (дБ(А)) 76
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 18,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 26
Размери (Д х Ш х В) (мм) 580 x 510 x 850

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Подова дюза за сухо изсмукване: 360 мм
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: Хартия
  • Дренажен маркуч
  • Контейнер от неръждаема стомана
  • Ръкохватка
Сфера на приложение
  • За извличане на течности, груби замърсявания и прах върху всички твърди повърхности, както и за почистване на интериора на автомобила.
Аксесоари