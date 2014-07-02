NT 75/2 Ap Me Tc
Мощен екстрактор с два двигателя за сухо и мокро изсмукване за професионална употреба. Благодарение на ефективната система за почистване на плоския филтър с въздушна струя мощността на изсмукване остава почти непроменена.
NT 75/2 Ap Me Tc е мощен екстрактор за мокро и сухо почистване с ApClean-система за непроменена мощност на изсмукване и дълги интервали на работа. Стабилният 75-литров контейнер от благородна стомана е идеален за големи количества замърсяване и се изпразва лесно благодарение на ходовата част с механизъм за сваляне на контейнера. Прахосмукачката има компактен корпус на турбината с интегриран капак за филтъра за лесно изваждане на големия плосък нагънат филтър. Ефективната полуавтоматична система за почистване на филтъра ApClean се грижи за поддържане на непроменена мощност на изсмукване, за по-голяма продължителност на работа и на експлоатационния живот на филтъра. Освен това NT 75/2 Ap Me Tc предлага и електронна система за контрол на запълването на резервоара. Така се гарантира, че при мокро почистване няма да се надвиши максимално допустимото количество. Изсмуканите течности могат да се отведат безпроблемно с вградения маслоустойчив маркуч. С помощта на практичната Clip-система аксесоарите се закачат лесно и бързо към екстрактора. Уредът е оборудване със система за съхранение на маркуча, аксесоарите и има голямо място за допълнително съхранение (например на инструменти). Две големи стационарни колела и две управляващи ролки дават на NT 75/2 Ap Me Tc необходимата мобилност.
Характеристики и предимства
Интегрирана площ за съхранениеБлагодарение на голямата площ за съхранение върху горната част на корпуса, инструментите и аксесоарите винаги са добре прибрани и винаги под ръка.
Интегриран маркуч за оттичанеБлагодарение на лесно достъпния маркуч за оттичане всички изсмукани течности могат удобно да се отстраняват.
Полуавтоматично почистване на филтъра ApПолуавтоматичното почистване на филтъра ефективно осигурява постоянно висока всмукателна мощност.
Фиксиране на маркуча и на тръбата
- Лесно закрепване на маркуча и тръбата при транспорт и съхранение.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|2 x 74
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Обем на контейнера (л)
|75
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 2760
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|10
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|26
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|700 x 505 x 995
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Хартия
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Маркуч за оттичане (маслоустойчив)
- Накланящо се шаси
- Ръкохватка
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
- Удароустойчив
- Клас на защита: II
- Управляващо колело със стопер
Сфера на приложение
- Подходящ за мокро и сухо смукачка