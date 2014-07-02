NT 75/2 Ap Me Tc е мощен екстрактор за мокро и сухо почистване с ApClean-система за непроменена мощност на изсмукване и дълги интервали на работа. Стабилният 75-литров контейнер от благородна стомана е идеален за големи количества замърсяване и се изпразва лесно благодарение на ходовата част с механизъм за сваляне на контейнера. Прахосмукачката има компактен корпус на турбината с интегриран капак за филтъра за лесно изваждане на големия плосък нагънат филтър. Ефективната полуавтоматична система за почистване на филтъра ApClean се грижи за поддържане на непроменена мощност на изсмукване, за по-голяма продължителност на работа и на експлоатационния живот на филтъра. Освен това NT 75/2 Ap Me Tc предлага и електронна система за контрол на запълването на резервоара. Така се гарантира, че при мокро почистване няма да се надвиши максимално допустимото количество. Изсмуканите течности могат да се отведат безпроблемно с вградения маслоустойчив маркуч. С помощта на практичната Clip-система аксесоарите се закачат лесно и бързо към екстрактора. Уредът е оборудване със система за съхранение на маркуча, аксесоарите и има голямо място за допълнително съхранение (например на инструменти). Две големи стационарни колела и две управляващи ролки дават на NT 75/2 Ap Me Tc необходимата мобилност.