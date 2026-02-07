NT 90/2 Me Classic Edition

Със своя щедър 90-литров контейнер, двумоторната и сухо/мокро смукачка NT 90/2 Me Classic може да изсмуква големи количества мокра и груба мръсотия. С изключителна мощност на засмукване, работа и качество.

Независимо дали има прах, груба мръсотия или течности, мощната NT 90/2 Me Classic разполага с изключително голям 90-литров контейнер за вакуумиране на големи количества мръсотия от всякакъв вид и се характеризира с лесната си работа. Висококачествената, здрава двумоторна мокро/сухо смукачка е снабдена със стандартна дръжка за бутане и допълнително здраво шаси с метални колела. Машината е снабдена с високоефективен патронен филтър и практичен маркуч за източване.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 90/2 Me Classic Edition: Здрав и лесен за транспортиране
Сухо/мокро смукачка NT 90/2 Me Classic Edition: Отлична смукателна мощност
Сухо/мокро смукачка NT 90/2 Me Classic Edition: Дренажен маркуч
Вакуум без филтърни торби
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 2 x 53
Вакуум (мбар/кПа) 225 / 22,5
Обем на контейнера (л) 90
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 2300
Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на шум (дБ(А)) 76
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 19
Тегло вкл. Опаковка (кг) 26,032
Размери (Д х Ш х В) (мм) 580 x 510 x 995

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: Хартия
  • Дренажен маркуч
  • Контейнер от неръждаема стомана
Сфера на приложение
  • За извличане на течности, груби замърсявания и прах върху всички твърди повърхности, както и за почистване на интериора на автомобила.
Аксесоари