NT 90/2 Me Classic Edition
Със своя щедър 90-литров контейнер, двумоторната и сухо/мокро смукачка NT 90/2 Me Classic може да изсмуква големи количества мокра и груба мръсотия. С изключителна мощност на засмукване, работа и качество.
Независимо дали има прах, груба мръсотия или течности, мощната NT 90/2 Me Classic разполага с изключително голям 90-литров контейнер за вакуумиране на големи количества мръсотия от всякакъв вид и се характеризира с лесната си работа. Висококачествената, здрава двумоторна мокро/сухо смукачка е снабдена със стандартна дръжка за бутане и допълнително здраво шаси с метални колела. Машината е снабдена с високоефективен патронен филтър и практичен маркуч за източване.
Характеристики и предимства
Здрав и лесен за транспортиране
Отлична смукателна мощност
Дренажен маркуч
Вакуум без филтърни торби
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|2 x 53
|Вакуум (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Обем на контейнера (л)
|90
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 2300
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|76
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|19
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|26,032
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|580 x 510 x 995
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Патронен филтър: Хартия
- Дренажен маркуч
- Контейнер от неръждаема стомана
Сфера на приложение
- За извличане на течности, груби замърсявания и прах върху всички твърди повърхности, както и за почистване на интериора на автомобила.