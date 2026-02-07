Независимо дали има прах, груба мръсотия или течности, мощната NT 90/2 Me Classic разполага с изключително голям 90-литров контейнер за вакуумиране на големи количества мръсотия от всякакъв вид и се характеризира с лесната си работа. Висококачествената, здрава двумоторна мокро/сухо смукачка е снабдена със стандартна дръжка за бутане и допълнително здраво шаси с метални колела. Машината е снабдена с високоефективен патронен филтър и практичен маркуч за източване.