NT 80/1 B1 M S
NT 80/1 B1 MS обезопасеният екстрактор е мощен, с един мотор за мокро/сухо почистване. Той е оборудван изцяло с електропроводими аксесоари за професионална употреба. При това е специално разработен за изсмукване на остатъци от нагар на стрелбища, полиция, военни поделения – както и в сферата на производството на барут и барутната индустрия. Създаден в съответствие с изискванията за защита срещу експлозия 94/9 EG (ATEX). Изсмуканата маса минава през водна баня (с контрол на нивото на водата) и така във влажно-мокро състояние загубва своето опасно, експлозивно действие.
NT 80/1 B1 MS (одобрен IP 54) е мощна, едно-моторна мокро/сухо смукачка с патронен въздушен филтър и хартиена филтърна торба като предварително филтриране (и двата филтъра са одобрени за клас прах M). Използва се за вакуумиране на средно опасни прахове с MAK> 0,1 mg / m³. Този агрегат разполага с компактен корпус на вентилатора, оборудван с непрекъсната антистатична система, контейнер от неръждаема стомана и аксесоари. Ако се постигне максималния капацитет на течност по време на мокро изсмукване, система с двоен поплавък ще спре дебита на въздух, за да предотврати преливане. Когато филтърът или смукателният блок - като смукателен маркуч, тръби, подовата дюза - са запушени или скоростта на въздушния поток е по-ниска от 20 m / s, светва сигнал. От задната страна на устройството е вграден подов държач за инструменти. Две големи задни колела и две ролки (електрически проводими) - едно със спирачка - осигуряват висока мобилност на NT 80/1 B1 MS.
Характеристики и предимства
Първо безопасността
- NT 80/1 B1 M S е оборудван допълнително с автоматична система за контрол на нивото на водата. Той може да работи само, ако има достатъчно вода.
Зона 22 + клас на прах M
- За горим прах от клас на взривоопасност на праха в зона 22 и опасен за човешкото здраве прах от клас на праха M.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|56
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Обем на контейнера (л)
|80
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|10
|Материал на кабела
|Гума
|Ниво на шум (дБ(А))
|70
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|32,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|43,856
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|660 x 520 x 1078
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
- Брой смукателни тръби: 1 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 1000 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Коляно: Метал
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 450 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Патронен филтър: Хартия
- Контейнер от неръждаема стомана
- Ръкохватка
Оборудване
- Система за антистатичност
- Удароустойчив
- Клас на защита: I
- Управляващо колело със стопер
- Прахов клас: M
- Материал на контейнера: Неръждаема стомана