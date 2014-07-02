NT 80/1 B1 MS (одобрен IP 54) е мощна, едно-моторна мокро/сухо смукачка с патронен въздушен филтър и хартиена филтърна торба като предварително филтриране (и двата филтъра са одобрени за клас прах M). Използва се за вакуумиране на средно опасни прахове с MAK> 0,1 mg / m³. Този агрегат разполага с компактен корпус на вентилатора, оборудван с непрекъсната антистатична система, контейнер от неръждаема стомана и аксесоари. Ако се постигне максималния капацитет на течност по време на мокро изсмукване, система с двоен поплавък ще спре дебита на въздух, за да предотврати преливане. Когато филтърът или смукателният блок - като смукателен маркуч, тръби, подовата дюза - са запушени или скоростта на въздушния поток е по-ниска от 20 m / s, светва сигнал. От задната страна на устройството е вграден подов държач за инструменти. Две големи задни колела и две ролки (електрически проводими) - едно със спирачка - осигуряват висока мобилност на NT 80/1 B1 MS.