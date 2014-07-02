NT 80/1 B1 M S

NT 80/1 B1 MS обезопасеният екстрактор е мощен, с един мотор за мокро/сухо почистване. Той е оборудван изцяло с електропроводими аксесоари за професионална употреба. При това е специално разработен за изсмукване на остатъци от нагар на стрелбища, полиция, военни поделения – както и в сферата на производството на барут и барутната индустрия. Създаден в съответствие с изискванията за защита срещу експлозия 94/9 EG (ATEX). Изсмуканата маса минава през водна баня (с контрол на нивото на водата) и така във влажно-мокро състояние загубва своето опасно, експлозивно действие.

NT 80/1 B1 MS (одобрен IP 54) е мощна, едно-моторна мокро/сухо смукачка с патронен въздушен филтър и хартиена филтърна торба като предварително филтриране (и двата филтъра са одобрени за клас прах M). Използва се за вакуумиране на средно опасни прахове с MAK> 0,1 mg / m³. Този агрегат разполага с компактен корпус на вентилатора, оборудван с непрекъсната антистатична система, контейнер от неръждаема стомана и аксесоари. Ако се постигне максималния капацитет на течност по време на мокро изсмукване, система с двоен поплавък ще спре дебита на въздух, за да предотврати преливане. Когато филтърът или смукателният блок - като смукателен маркуч, тръби, подовата дюза - са запушени или скоростта на въздушния поток е по-ниска от 20 m / s, светва сигнал. От задната страна на устройството е вграден подов държач за инструменти. Две големи задни колела и две ролки (електрически проводими) - едно със спирачка - осигуряват висока мобилност на NT 80/1 B1 MS.

Характеристики и предимства
Първо безопасността
  • NT 80/1 B1 M S е оборудван допълнително с автоматична система за контрол на нивото на водата. Той може да работи само, ако има достатъчно вода.
Зона 22 + клас на прах M
  • За горим прах от клас на взривоопасност на праха в зона 22 и опасен за човешкото здраве прах от клас на праха M.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 56
Вакуум (мбар/кПа) 235 / 23,5
Обем на контейнера (л) 80
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1380
Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Дължина на кабела (м) 10
Материал на кабела Гума
Ниво на шум (дБ(А)) 70
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 32,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 43,856
Размери (Д х Ш х В) (мм) 660 x 520 x 1078

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
  • Брой смукателни тръби: 1 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 1000 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Коляно: Метал
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 450 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: Хартия
  • Контейнер от неръждаема стомана
  • Ръкохватка

Оборудване

  • Система за антистатичност
  • Удароустойчив
  • Клас на защита: I
  • Управляващо колело със стопер
  • Прахов клас: M
  • Материал на контейнера: Неръждаема стомана
Сухо/мокро смукачка NT 80/1 B1 M S
