NT 27/1 е мощна мокро/сухо смукачка за професионални потребители. Тя е изключително компактна и се предлага стандартно с редица полезни аксесоари.

NT 27/1 е компактна, високо маневрена и удобна за употреба мокро/сухо смукачка за всестранни професионални приложения. Мощният й мотор осигурява огромна смукателна мощност. Устройството е снабдено с патронен филтър. Механичната система с поплавък прекъсва засмукването веднага, след като контейнерът се напълни до максималния си капацитет, за да се предотврати преливането. Практичната клипс система гарантира бърза и лесна смяна на аксесоарите. Пет гладко въртящи се колела гарантират отлична маневреност и стабилно движение. Горната част на уреда разполага с практична плоска повърхност, подобна на табла за инструменти. Целият корпус е изработен от устойчива на удар пластмаса. NT 27/1 също има държачи за аксесоари и кука за захранващия кабел. Ергономично оформената дръжка за носене прави уреда лесен и удобен за транспортиране, в комплект с всички аксесоари. NT 27/1 има броня, която предпазва машината, както и стените, оборудването и мебелите от повреди.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 27/1: Патронен филтър PES устойчив на влага
Лесно превключване между мокро и сухо изсмукване. Не е необходимо PES филтърът да се изсушава преди употреба. Устойчивост: патронният филтър PES може да се пере.
Сухо/мокро смукачка NT 27/1: Стабилни метални скоби за затваряне
Особено стабилните скоби сега затварят още по-надеждно.
Сухо/мокро смукачка NT 27/1: Стабилна предна броня
Цялостната защита от удари предпазва не само самата машина, но и стените, машините и предметите от повреда.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • Чрез интегрираното отделение за съхранение, всички принадлежности се прибират сигурно и винаги са готови за употреба.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 72
Вакуум (мбар/кПа) 249 / 24,9
Обем на контейнера (л) 27
Материал на контейнера Пластмаса
Мощност (Вт) макс. 1380
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на шум (дБ(А)) 71
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 7,1
Тегло вкл. Опаковка (кг) 8,56
Размери (Д х Ш х В) (мм) 420 x 420 x 525

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Хартия
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: PES

Оборудване

  • Удароустойчив
  • Клас на защита: II
  • Управляващо колело със стопер
Сухо/мокро смукачка NT 27/1
Видео

Сфера на приложение
  • Подходящ за мокро и сухо смукачка
Аксесоари