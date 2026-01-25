NT 27/1
NT 27/1 е мощна мокро/сухо смукачка за професионални потребители. Тя е изключително компактна и се предлага стандартно с редица полезни аксесоари.
NT 27/1 е компактна, високо маневрена и удобна за употреба мокро/сухо смукачка за всестранни професионални приложения. Мощният й мотор осигурява огромна смукателна мощност. Устройството е снабдено с патронен филтър. Механичната система с поплавък прекъсва засмукването веднага, след като контейнерът се напълни до максималния си капацитет, за да се предотврати преливането. Практичната клипс система гарантира бърза и лесна смяна на аксесоарите. Пет гладко въртящи се колела гарантират отлична маневреност и стабилно движение. Горната част на уреда разполага с практична плоска повърхност, подобна на табла за инструменти. Целият корпус е изработен от устойчива на удар пластмаса. NT 27/1 също има държачи за аксесоари и кука за захранващия кабел. Ергономично оформената дръжка за носене прави уреда лесен и удобен за транспортиране, в комплект с всички аксесоари. NT 27/1 има броня, която предпазва машината, както и стените, оборудването и мебелите от повреди.
Характеристики и предимства
Патронен филтър PES устойчив на влагаЛесно превключване между мокро и сухо изсмукване. Не е необходимо PES филтърът да се изсушава преди употреба. Устойчивост: патронният филтър PES може да се пере.
Стабилни метални скоби за затварянеОсобено стабилните скоби сега затварят още по-надеждно.
Стабилна предна броняЦялостната защита от удари предпазва не само самата машина, но и стените, машините и предметите от повреда.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Чрез интегрираното отделение за съхранение, всички принадлежности се прибират сигурно и винаги са готови за употреба.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|72
|Вакуум (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Обем на контейнера (л)
|27
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Мощност (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|71
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|7,1
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|8,56
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|420 x 420 x 525
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Хартия
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Патронен филтър: PES
Оборудване
- Удароустойчив
- Клас на защита: II
- Управляващо колело със стопер
Видео
Сфера на приложение
- Подходящ за мокро и сухо смукачка