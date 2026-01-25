NT 27/1 е компактна, високо маневрена и удобна за употреба мокро/сухо смукачка за всестранни професионални приложения. Мощният й мотор осигурява огромна смукателна мощност. Устройството е снабдено с патронен филтър. Механичната система с поплавък прекъсва засмукването веднага, след като контейнерът се напълни до максималния си капацитет, за да се предотврати преливането. Практичната клипс система гарантира бърза и лесна смяна на аксесоарите. Пет гладко въртящи се колела гарантират отлична маневреност и стабилно движение. Горната част на уреда разполага с практична плоска повърхност, подобна на табла за инструменти. Целият корпус е изработен от устойчива на удар пластмаса. NT 27/1 също има държачи за аксесоари и кука за захранващия кабел. Ергономично оформената дръжка за носене прави уреда лесен и удобен за транспортиране, в комплект с всички аксесоари. NT 27/1 има броня, която предпазва машината, както и стените, оборудването и мебелите от повреди.